La nouvelle voiture électrique de Xpeng, une marque vendue en France, se dévoile un peu plus

Dévoilée depuis quelques jours, la nouvelle Xpeng M03 nous donne désormais de nouvelles informations sur sa fiche technique. Cette voiture électrique, issue de la nouvelle gamme Mona, devrait directement chasser sur les terres des Tesla Model 3 et Xiaomi SU7.

Si vous ne connaissez pas encore Xpeng, préparez-vous à beaucoup en entendre parler au cours des prochaines années. Car ça y est, la firme chinoise est bel et bien présente en France avec son G9, que nous avons pu découvrir.

Une berline électrique intéressante

Mais ce n’est pas tout, car le constructeur fondé en 2014 et basé à Canton fait aussi parler de lui pour une autre raison. Le mois dernier, nous vous informions en effet que la firme allait lancer une toute nouvelle sous-marque plus abordable, connue sous le nom de MONA. Une appellation qui est en réalité l’acronyme de « Made Of New AI », ce qui signifie « faite d’une nouvelle intelligence artificielle » dans la langue de Molière.

C’est en début de semaine que le constructeur a officiellement présenté la première berline de cette nouvelle famille, baptisée M03. Et finalement, elle arbore bel et bien le logo de Xpeng, et non pas celui de MONA, qui semble en fait être une simple gamme et non pas une marque distincte. Mais à notre grande surprise, la firme n’avait pas donné la moindre information sur la fiche technique de sa voiture. Heureusement, l’erreur a été corrigée, comme l’indique le site Car News China.

Ce dernier relaie les informations publiées par le ministère chinois de la technologie (MIIT), qui dévoile officiellement quelques indications techniques sur cette rivale de la Tesla Model 3. On y découvre ses dimensions, avec une longueur de 4,78 mètres pour 1,90 mètre de large et 1,45 mètre de haut. La voiture est plus petite que la Xpeng P5, l’autre berline de la gamme, tandis que son empattement mesure 2,82 mètres, permettant de loger confortablement les occupants.

En revanche, aucune photo du poste de conduite n’a encore été publiée pour le moment. On se doute cependant que ce dernier fera la part belle à la technologie, et que l’IA devrait y avoir une place de choix. Seulement, on ne sait pas encore de quelle manière, mais sans doute qu’un assistant vocal faisant appel à cette technologie sera proposé. Il faudra s’armer d’encore un peu de patience avant d’en savoir plus, la marque ne semblant pas très pressée d’en dire plus sur celle qui rivalisera frontalement avec la Xiaomi SU7.

Plusieurs versions au programme

On sait en revanche que la nouvelle Xpeng M03 se déclinera en plusieurs variantes bien distinctes. Les clients pourront opter pour une version d’entrée de gamme dont la puissance est affichée à 140 kW, ce qui équivaut à environ 190 chevaux. À noter que cette variante est livrée sans caméras et radars, ce qui permet de limiter le prix ainsi que le poids de la voiture. Ce dernier est alors affiché à 1 631 kilos dans cette configuration, un poids plume pour la catégorie.

Des déclinaisons plus performantes seront également proposées dans la gamme, capables de délivrer jusqu’à 160 kW, soit 217 chevaux. La voiture devrait également cibler les chauffeurs de VTC en Chine, avec le service Didi, l’équivalent local d’Uber.

Xpeng Mona M03 // Source : Xpeng

Très peu d’informations circulent sur les batteries de sa nouvelle M03, même si on sait qu’elles sont fournies par BYD. Il s’agit de la technologie Blade utilisant la chimie LFP (lithium – fer – phosphate), mais la capacité totale reste inconnue. En revanche, on sait que l’autonomie devrait tourner autour des 550 kilomètres selon le cycle CLTC. Ce qui équivaut à environ 480 kilomètres en WLTP, tandis que le temps de charge n’a pas été confirmé par l’entreprise chinoise.

La nouvelle Xpeng M03 devrait démarrer ses livraisons en Chine au cours du 3ᵉ trimestre 2024, avec un prix sous les 200 000 yuans, soit environ 25 800 euros selon le taux de change actuel. Un tarif qui sera revu à la hausse si la voiture arrive un jour en Europe, notamment depuis la hausse des droits de douane décrétée par l’Union Européenne pour les voitures chinoises.