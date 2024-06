La Tesla Model 3 va avoir du fil à retordre avec cette nouvelle voiture électrique « intelligente » d’Xpeng

Xpeng, une marque chinoise qui vient juste d'arriver en France, présente les premières images de sa nouvelle voiture électrique. Il s'agit de la Mona M03, une voiture issue d'un partenariat entre Xpeng et Didi, le numéro un des VTC en Chine. Voici les premières informations sur cette rivale des Tesla Model 3, Xiaomi SU7 et Zeekr 007.

À chaque jour sa nouvelle voiture électrique chinoise, serait-on tenté de penser. Partons aujourd’hui du côté de Xpeng, qui arrive en France avec ses G6 et G9, et qui vient en parallèle de présenter les premières images de sa nouvelle voiture électrique, la Mona M03, quelques jours seulement après avoir présenté un teaser.

L’occasion d’en savoir (un peu) plus sur cette rivale des Tesla Model 3, Xiaomi SU7 et autres Zeekr 007, née du partenariat entre Xpeng et Didi, le leader des VTC en Chine.

« Made Of New AI »

Calmons nos ardeurs : Xpeng n’a présenté que des images de sa nouvelle berline électrique sur la page Weibo de Mona, sans aucune autre information pour le moment.

Mona est l’acronyme de « Made Of New AI », « faite d’une nouvelle intelligence artificielle » en bon français. La marque n’avance rien qui puisse justifier d’une telle appellation, mais une première lecture des images nous permet de découvrir une berline assez classique, avec un jeu de similitude entre les optiques avant et arrière.

Quelques informations glanées lors des précédentes interviews de He Xiaopeng, le CEO de Xpeng, nous permet tout de même d’apprendre que la conduite autonome de la maison-mère, baptisée XNGP, serait de la partie – un système bluffant d’efficacité, comme une vidéo nous l’a prouvé.

Une communication chaotique

Et c’est à peu près tout ce qu’on saura de cette nouvelle voiture… qu’on ne sait même pas trop comment appeler. Initialement, Xpeng parlait de Mona comme une marque à part entière, mais les premières images montrent clairement le logo et le nom de Xpeng en toutes lettres sur la voiture.

Allons encore plus loin : si le premier message de la marque sur Weibo parle d’une « Xpeng M03 », le second annonce une « Xpeng Mona 03 ». Difficile donc d’avoir une idée précise de la voiture.

Il faudra attendre encore quelques semaines pour en savoir plus sur cette berline électrique, notamment les photos de son habitacle, l’annonce de ses caractéristiques techniques (prix, batteries, autonomie, etc) et ses marchés, même si l’Europe pourrait tout à fait être dans cette liste.