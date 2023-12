La pire ennemie de la Tesla Model 3 livre ses derniers secrets… avec une belle surprise

La Zeekr 007 nous captive depuis plusieurs semaines. Si on commençait à avoir un tableau assez complet des caractéristiques de cette voiture électrique, le lancement officiel a permis de lever les derniers doutes qui existaient à son sujet. Avec des performances impressionnantes et des prix encore plus bas que prévu, la Tesla Model 3 peut trembler !

La Zeekr 007 est enfin lancée, et c’est en quelque sorte le dernier épisode d’une longue série. Après sa présentation au salon de Guangzhou début novembre, on avait eu droit aux premières images de son impressionnante planche de bord puis aux premières informations techniques, avant de connaître la capacité des deux batteries proposées.

Si ces premières informations étaient déjà alléchantes, la conférence de presse organisée en parallèle de l’arrivée de cette berline électrique dans les showrooms nous a permis d’en savoir encore plus. Surprise : le tarif d’accès est encore plus bas que prévu ! La Tesla Model 3 a clairement trouvé à qui parler.

Encore moins chère qu’annoncé

Si les préventes commençaient à partir de 229 900 yuans (environ 29 250 euros), la mise en ligne des tarifs définitifs a créé la surprise, puisque la Zeekr 007 est finalement disponible dès 209 900 yuans (environ 26 700 euros).

Zeekr 007 $ZK pic.twitter.com/ZHAnFP7lRC — Jason (@Jas0nYu) December 28, 2023 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Une version d’entrée de gamme qui est loin d’être à la ramasse, avec une autonomie de 688 km, une puissance de 310 kW (420 ch) et un 0 à 100 km/h expédié en 5,6 s. Notons qu’il s’agit d’une autonomie basée sur le cycle d’homologation chinois CLTC, bien plus optimiste que le cycle européen WLTP ; il faudrait compter entre 610 et 620 km chez nous.

Cela reste impressionnant, surtout comparé à une Tesla Model 3, qui s’affiche à 261 400 yuans en Chine (33 200 euros environ), avec une autonomie CLTC de 606 km et un 0 à 100 km/h effectué en 6,1 s.

Une gamme simple, avec des promotions de départ

Outre cette version propulsion, deux autres motorisations sont également disponibles. Une version à quatre roues motrices de 475 kW (645 ch !) propose 616 km d’autonomie CLTC (± 550 km WLTP) et un 0 à 100 km/h en seulement 3,8 s pour 229 900 yuans (environ 29 300 euros).

Au sommet de la gamme trône la version performance, avec un kit carrosserie spécifique et une accélération de 0 à 100 km/h en 2,84 s — précisons ici que ce chiffre omet le lancement de la voiture, à la manière de Tesla – pour 299 900 yuans (environ 38 000 euros). L’autonomie est de 660 km CLTC, passant aux alentours de 590 km une fois converti en WLTP.

Pour les versions propulsion et à quatre roues motrices, la batterie est de type LFP (lithium – fer – phosphate). Plus précisément, il s’agit de la Golden Brick, la batterie révolutionnaire dévoilée il y a quelques jours.

Cette dernière, d’une capacité de 75,6 kWh, est la première de cette technologie à recevoir une architecture 800 volts, permettant des recharges éclair : comptez 500 km gagnés en 15 minutes ! Là encore, ce sont des chiffres calculés selon la norme CTLC, mais la performance est impressionnante pour une batterie de ce type.

Une seconde batterie, de type NMC (nickel — manganèse — cobalt) est disponible. Il s’agit de la Qilin de CATL dans une version 100 kWh, capable de se recharger encore plus vite : + 610 km en 15 minutes de charge sur borne compatible.

Cette batterie, proposée de série sur la version performance, est en option sur les deux autres motorisations pour 30 000 yuans (environ 3 800 euros), montant abaissé à 20 000 yuans (environ 2 550 euros) en tant que promotion de lancement, valable jusqu’au 31 janvier 2024.

Si elle n’améliore les performances que de quelques dixièmes, l’autonomie fait un bond en avant : la version propulsion passe de 688 km à 870 km CLTC (± 775 km WLTP), tandis que la quatre roues motrices passe de 616 km à 770 km CLTC (± 690 km WLTP).

Ces deux batteries sont compatibles avec la charge bidirectionnelle, avec une alimentation en courant alternatif de 3,3 kW (pour recharger un appareil domestique) et, beaucoup plus rare, en courant continu jusqu’à 60 kW, de quoi charger une autre voiture électrique !

Des innovations technologiques à la pelle

Cette Zeekr 007 ne s’arrête pas là : de nombreuses fonctionnalités intriguent et séduisent. Parlons par exemple du « Stargate », cette bande lumineuse au-dessus des phares avant ; 1 711 LED illuminent le bandeau sur une surface de 1,69 m², tandis qu’ils peuvent s’illuminer sur 16 niveaux de gris avec un taux de rafraîchissement de 30 fps.

Les portes peuvent également s’ouvrir et se fermer automatiquement, un peu à la manière des Tesla Model S et Model X. Quant à l’habitacle, l’écran central 2K de 15,1 pouces peut pivoter de gauche à droite, là aussi comme les deux modèles haut de gamme de Tesla.

Un nouvel OS maison, baptisé 6.0, fait tourner tout ça, alimenté par une puce Snapdragon 8295. Quelques détails amusent, comme par exemple la possibilité de voir la neige ou la pluie sur la représentation 3D de la voiture sur l’écran si c’est le cas dehors.

Une vision tête haute de 35,5 pouces projette les informations de conduite sur le pare-brise, tandis qu’une communication satellite est présente pour ne jamais perdre sa connexion.

La conduite autonome n’est pas oubliée. La Zeekr 007 peut être dotée d’un arsenal dédié à cela, comprenant notamment un LiDAR et une puce Nvidia Orin 2, permettant au NZP (Navigation Zeekr Pilot, le nom du système) de prendre en charge la vitesse de la voiture, mais également sa direction et ses dépassements. Au total, 12 caméras HD, 5 radars à ondes millimétriques et 12 radars à ultrason complètent cette vision.

Concernant la fabrication, notons que la Zeekr 007 passe au mega casting, un procédé inventé par Tesla permettant de mouler une grosse pièce d’un coup au lieu de souder plusieurs petites parties. La partie arrière du châssis en profite, de quoi économiser selon la marque 820 soudures et de gagner en rigidité. Reste que cela peut compliquer la réparation des voitures, même lors de petits accidents.

Bientôt en Europe ?

Forcément, un tel attirail ne peut que nous faire saliver. Verra-t-on cette Zeekr 007 sur nos routes ? La question se pose, puisque la marque chinoise, propriété du groupe Geely (comme Volvo, smart ou Polestar), commercialise déjà deux modèles dans certains marchés européens : la 001, une sorte de break de chasse, et la X, un crossover concurrent des Renault Mégane E-Tech ou Volkswagen ID.3.

Attention cependant : il ne faudra pas s’attendre à des tarifs aussi bas en Europe. Les modèles chinois coûtent en effet bien plus cher en Europe qu’en Chine, avec des prix passant parfois du simple au double. Dans tous les cas, cette Zeekr 007 semble déjà rendre les chinois fous, puisque plus de 50 000 réservations ont déjà été effectuées.

Un petit récapitulatif des versions