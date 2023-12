Cette voiture électrique est capable de recharger une autre voiture plus rapidement que de nombreuses bornes

La Zeekr 007 ne finit pas de nous étonner. Après son lancement officiel, un petit détail nous a frappé : cette voiture électrique est capable de recharger une autre à une puissance jamais vue, dépassant même certaines bornes rapides !

Si la marque Zeekr est encore inconnue pour beaucoup d’entre nous, cela pourrait changer très rapidement. La marque chinoise, appartenant au groupe Geely (comme Volvo, smart, Lotus ou Polestar), propose en effet des voitures électriques assez remarquables.

La dernière venue, la 007, est une berline chassant directement sur les terres de la Tesla Model 3. Son lancement officiel nous a permis de découvrir ses impressionnantes caractéristiques, mais un point a retenu notre attention : ses capacités de charge bidirectionnelle atteignent des puissances jamais vues comme on peut le voir dans la fiche technique.

Charge quoi ?

En d’autres termes, la Zeekr 007 est capable d’alimenter et de recharger d’autres objets électriques directement depuis sa batterie. Une fonctionnalité que l’on retrouve dans quelques voitures électriques (le Tesla Cybertruck étant le dernier en date), mais que ce modèle emmène à des niveaux inédits.

S’il est assez classiquement possible de recharger un objet externe en courant alternatif à 3,3 kW (ce qu’on appelle le V2L, pour vehicle to load), la Zeekr peut aussi alimenter une autre voiture électrique en courant continu, et ce jusqu’à une puissance de 60 kW !

Cette fonction V2V (pour vehicle to vehicle) est inédite par son ampleur, puisque cette puissance n’avait encore jamais été atteinte par une voiture. Une puissance qui dépasse même certaines bornes dites « rapides », limitées à 50 kW…

Concrètement, cela permettrait de recharger entièrement une petite voiture électrique (type Peugeot e-208) en environ une heure. Remarquable.

Des batteries vraiment en rupture

Les bonnes surprises ne s’arrêtent pas là : cette fonctionnalité est de série sur toutes les Zeekr 007, même avec la plus petite batterie. Pour rappel, deux choix sont offerts : une batterie LFP (lithium – fer – phosphate) maison de 75 kWh assez révolutionnaire et une seconde de 100 kWh, de type NMC (nickel — manganèse — cobalt), fournie par CATL.

Ces deux batteries reçoivent une architecture 800 volts, de quoi garantir des recharges express : 15 minutes de charge sur une borne compatible suffisent à récupérer 500 km d’autonomie pour la petite batterie et même 610 km sur la grande.

Une recharge express qui semble donc s’accompagner d’une décharge express. Ces recharges 60 kW vont devoir être courtes si le propriétaire d’une 007 de 75 kWh veut profiter d’un peu de batterie pour lui… En effet, en une heure, c’est environ 60 kWh qui seront transférés sur une autre voiture avec cette fonctionnalité.