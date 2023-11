À peine en vente, cette voiture électrique et ses 870 km d’autonomie met la Tesla Model 3 en PLS

Zeekr, le constructeur chinois appartenant au groupe Geely (Volvo, Polestar, Lotus, etc.) a ouvert ses préventes pour sa voiture électrique 007 qui viendra concurrencer la Tesla Model 3. Et sa fiche technique (800 volts, 870 km d'autonomie) a fait mouche puisqu'elle s'est déjà vendue comme des petits pains.

Zeekr est une marque de véhicules électriques qui va de plus en plus faire parler d’elle. Peut-être avez-vous déjà suivi les lancements successifs sur le sol européen (mais pas en France… pas encore !) des deux premiers modèles, la berline façon break de chasse 001, et le petit SUV urbain X. Mais celle qui fait de plus en plus parler d’elle, c’est la Zeekr 007.

Et à l’occasion de l’ouverture ce 17 novembre 2023 du salon de Guangzhou, en Chine, on en apprend plus sur ce modèle qui compte bien faire de l’ombre à la Tesla Model 3. Et quelques jours après avoir découvert les premières photos ainsi que son magnifique habitacle, voici que l’on connaît ses caractéristiques et son prix, à la faveur de l’ouverture des premières préventes, sur le marché chinois au moins. Et elle a tout pour mettre la Tesla Model 3 en PLS !

Recharge supersonique

Juste avant de se rentrer dans le vif du sujet, rappelons quand même que Zeekr est une marque de la galaxie Geely. Mais contrairement aux smart #1, Volvo EX30 et autre Polestar 3 qui partagent la même plateforme, ici la 007 dispose d’une plateforme baptisée PMA2+ faisant la part belle à la technologie 800 volts. Ceci dit, c’est un dérivé de la plateforme SEA.

La Zeekr 007 est aussi un peu plus imposante, et donc sans doute un peu plus grande à l’intérieur, que la berline américaine, affichant une longueur de 4,86 mètres (4,69 m Tesla Model 3) et un empattement de 2,92 m (2,88 Tesla Model 3).

Le système 800 volts permet des temps de recharge ahurissants : Zeekr annonce pour sa berline la possibilité de récupérer jusqu’à 610 km d’autonomie… en 15 minutes ! C’est presque comme si la nouvelle Tesla Model 3 Grande Autonomie (629 km d’autonomie) pouvait se charger en un quart d’heure. À ceci près que l’on parle là d’une autonomie CLTC qui est la norme chinoise, et qui est quand même bien plus optimiste que la WLTP de chez nous.

Lorsque la voiture sera commercialisée en Europe, elle pourrait récupérer environ 550 km en 15 minutes. Ce qui reste un record, puisque Tesla annonce 282 km d’autonomie récupérée en 15 minutes.

0 à 100 km/h en moins de 3 secondes

La Zeekr 007 est déclinée en plusieurs versions, à commencer par une version propulsion de 310 kW, soit 421 chevaux. De quoi annoncer un 0 à 100 km/h en 5,4 secondes. Si ce n’est pas assez puissant ni assez rapide, une version survitaminée est également proposée : la Zeekr 07 à quatre roues motrices (deux moteurs) propose, quant à elle, 475 kW, soit 645 chevaux. Et l’accélération est canon : 2,84 secondes !

Chacune de ces deux motorisations différentes est proposée avec un choix d’autonomie qui s’articule autour de deux possibilités : 688 kilomètres, ou 870 kilomètres. Est-il besoin de rappeler qu’il s’agit là de la norme CLTC chinoise, dont les chiffres sont bien plus optimistes qu’en WLTC, la norme chez nous. Il faudrait plutôt tabler sur 614 et 776 km d’autonomie environ.

Quant à la consommation, elle est annoncée à 12,5 kWh/100 km, sur la version propulsion, avec les normes chinoises. C’est mieux que la nouvelle Tesla Model 3 Propulsion avec ses 13,2 kWh / 100 km, mais moins bien que les 12,4 kWh / 100 km de la nouvelle Luxeed S7 de Huawei.

Le plein de technologies de pointe

Pour ce qui est de la technologie embarquée, cette Zeekr impressionne aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. On commence donc dans l’habitacle avec un grand écran central de 15,05 pouces OLED alimenté par Kr GPT AI et une puce Snapdragon 8295 de Qualcomm. Mais ce n’est pas tout puisque viennent s’ajouter un écran d’instrumentation LCD derrière le volant, et un très large affichage tête haute de 35,05 pouces avec réalité augmentée. Le système audio dispose lui de 21 haut-parleurs et un son Dolby Atmos 7.1.4.

Du côté des aides à la conduite, on repère immédiatement le LiDAR sur le haut du pare-brise tandis que 12 caméras ont été disposées au total tout autour de la voiture. Sans oublier 12 radars à ultrasons (hein Tesla !) et 5 radars à ondes millimétrique. Pour gérer tout ce petit monde, la 007 peut compter sur une puce Nvidia Orin-X grâce à laquelle la voiture propose plus de 20 fonctions de sécurité et de conduite intelligente.

La Zeekr 007 à moins de 30 000 euros !

Avec cette débauche d’équipements, on s’attend forcément à ce que cette Zeekr 007 ne soit pas franchement bon marché. Détrompez-vous ! C’est même le contraire puisqu’elle est proposée à partir de 229 900 yuans, l’équivalent chez nous au temps de change actuel de 29 287 euros. Moins de 30 000 euros ! Les premières livraisons auront lieu dès janvier 2024.

À titre de comparaison, la Tesla Model 3 est vendue à partir de 261 400 yuans, soit environ 33 300 euros (contre 42 990 euros en France).

Voilà sans doute de quoi expliquer l’engouement suscité par la voiture lors de sa mise en vente puisque lors de l’ouverture des commandes, pas moins de 5000 exemplaires ont trouvé preneur en seulement 30 minutes ! Il ne reste plus maintenant qu’à attendre l’arrivée officielle de Zeekr en France !

Mais attention, car son prix devrait à peu près être multiplié par deux lorsqu’elle arrivera en Europe, comme la plupart des voitures électriques chinoises importées ici.