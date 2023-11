Voici la nouvelle concurrente chinoise de la Tesla Model 3 qui devrait arriver en France

C'est un fait : la Tesla Model 3 est une super caisse, et ce d'autant plus depuis son amélioration avec la nouvelle version restylée. Mais la concurrence chinoise est féroce, et Zeekr, le constructeur de la voiture électrique aux 1000 km d'autonomie, vient de dévoiler les premières photos et le nom de sa nouvelle berline. Qui s'avère redoutable...

On vous en avait déjà parlé : Zeekr prépare lui aussi une berline 100 % électrique pour répondre à l’hégémonie de la Tesla Model 3. Alors qu’on ne pouvait se baser que sur des photos volées ou des hypothèses, la marque chinoise vient d’officialiser sur Weibo, le réseau social chinois, en amont de sa présentation au Guangzhou Auto Show le 17 novembre, le nom et les premières photos de son nouveau modèle. Bienvenue à la Zeekr 007 !

Un style classique mais efficace

À la découverte de ces premières photos, une chose est sûre : si Zeekr innove dans beaucoup de domaines, l’esthétique de cette 007 ne va pas changer la face du monde. Stefan Sielaff, un ancien d’Audi qui a par exemple signé l’A1 et l’A7, nous a effectivement dessinée une berline au style tout à fait traditionnel. La marque n’a pas communiqué sur les dimensions, mais plusieurs médias chinois parlent d’une longueur de 4,86 m — pile-poil, donc, entre une Model 3 et une Model S.

Cela n’empêche pas la voiture d’embarquer quelques innovations : les projecteurs avant, par exemple, sont regroupés dans un bandeau capable d’être entièrement noir une fois la voiture éteinte — un peu comme un écran OLED, si vous voulez. Continuons avec le toit vitré, qui intègre pour la première fois dans le monde automobile un revêtement en nano-argent afin d’assurer une isolation thermique de premier ordre ; le double vitrage permet, lui, une isolation phonique au top.

Reste qu’on ne peut s’empêcher de trouver pas mal de similitudes avec d’autres berlines électriques déjà existantes : Zeekr a, par exemple, repris l’idée de la lunette arrière qui se prolonge jusqu’au milieu du toit à la Model 3 ; le coffre, lui, enveloppe toute la partie arrière, un peu comme une Lucid Air. Et cette arche de toit argentée, elle ne vous fait pas penser à la Volkswagen ID.7 ?

Peu d’informations techniques, mais beaucoup de potentiel

La marque a, en revanche, été assez peu loquace sur les spécifications de cette 007. Tout juste saura-t-on que cette berline électrique bénéficiera d’une architecture 800 volts, à la manière des Hyundai Ioniq 6 et des Kia EV6, permettant des recharges en un clin d’œil. Carnewschina parle d’ailleurs d’une « charge complète en 30 minutes », mais sans plus de détails.

Notons également que la Zeekr 007 repose sur la plateforme SEA de Geely, qu’on a déjà vu sur beaucoup de modèles du groupe : Zeekr X, Volvo EX30, Smart #1 ou encore Polestar 3.

La conduite autonome ne semble d’ailleurs pas avoir été oubliée, puisqu’on voit très nettement un LiDAR au sommet du pare-brise. Une puce Qualcomm Snapdragon 8295 devrait permettre de faire tourner tout ce petit monde.

Zeekr, un acteur majeur de la voiture électrique

La seule information qui nous manque réellement, au final, concerne la capacité de la batterie. Cela dit, Zeekr est connu pour ses nombreuses innovations dans le domaine : grâce à un pack CATL hyper novateur, la Zeekr 001 est connue pour ses 1 000 km d’autonomie — même si nous n’y avons pas (encore ?) droit en Europe. La recharge suit, avec seulement 15 minutes pour passer de 10 à 80 % sur une borne rapide avec la Zeekr 001 FR.

Zeekr ne s’arrête d’ailleurs pas là : la marque a par exemple annoncé une connexion satellitaire dans ses voitures, un cas unique dans le secteur automobile. Si on a hâte de voir arriver ses modèles en France, pas sûr que les constructeurs historiques soient du même avis…