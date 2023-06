La voiture électrique aux 1 000 km d’autonomie arrive en Europe et on connaît enfin son prix

Ça y est, la commercialisation de la Zeekr 001, la première voiture électrique a dépasser les 1 000 km d'autonomie, vient de démarrer en Europe. Mais attention, elle n'est pas vraiment abordable, et surtout, la version avec 1 032 km d'autonomie n'est pas en vente en Europe. Du moins, pour le moment.

L’autonomie des voitures électriques augmente à vitesse grand V. Pourtant, l’autonomie est un faux problème comme nous l’avons récemment étudié. Il vaut mieux une petite batterie qui se recharge très rapidement (en une dizaine de minutes) plutôt qu’une grosse batterie, lourde, qui augmente la consommation de la voiture et prend plus de temps à se recharger. Mais pour rassurer les automobilistes qui souhaitent passer à la voiture électrique, les constructeurs se battent pour tenter d’annoncer l’autonomie la plus élevée.

Zeekr 001 : 1032 km d’autonomie, mais pas en Europe

Et à ce petit jeu, le constructeur chinois Zeekr, qui appartient au groupe Geely (Volvo, Lotus, Polestar, etc.), vient de lancer la commercialisation de sa berline, la Zeekr 001, en Europe. C’est la fameuse voiture électrique qui promet 1 032 km d’autonomie, dans sa version dotée d’une batterie CATL d’une capacité de 140 kWh. Mais attention, car pour son arrivée en Europe, cette variante n’est pas encore disponible à la commande.

Il faut, pour le moment, se contenter de la version dotée d’une batterie de 100 kWh (chimie NMC), ce qui est déjà beaucoup. Celle-ci permet à la Zeekr 001 d’annoncer 620 km d’autonomie sur le cycle d’homologation WLTP. À titre de comparaison, la Tesla Model S avec sa batterie de 95 kWh indique pour sa part 723 km d’autonomie. Pourquoi cette différence ?

À cause d’une consommation plus élevée, annoncée entre 18,2 et 18,5 kWh / 100 km pour la Zeekr 001 (en prenant en compte les pertes liées à la recharge), contre 17,5 kWh / 100 km pour la Tesla Model S. Cette différence peut s’expliquer en partie par l’aérodynamisme de la Zeekr 001, un peu moins bon, avec un coefficient de traînée (Cx) de 0,23 contre 0,208 pour l’Américaine.

Trois versions pour deux pays

Autre détail à prendre en compte : la Zeekr 001 est pour le moment uniquement commercialisée aux Pays-Bas et en Suède. Trois versions sont disponibles : Long Range RWD, Performance AWD et Privilege AWD. Les différences se font sur la puissance, l’autonomie, la capacité de traction et les équipements de série comme on peut le voir sur le site de la marque.

Zeekr 001 Long Range RWD Performance AWD Privilege AWD Autonomie 620 km 590 km 580 km Batterie 100 kWh 100 kWh 100 kWh Moteur Propulsion Transmission intégrale Transmission intégrale Puissance 200 kW / 272 ch 400 kW / 544 ch 400 kW / 544 ch Couple 343 Nm 686 Nm 686 Nm 0 à 100 km/h 7,2 sec 3,8 sec 3,8 sec Consommation 18,2 kWh / 100 km 18,5 kWh / 100 km 18,5 kWh / 100 km Suspensions hydauliques Non Non Oui Capacité remorquage 1,5 tonne 2 tonnes 2 tonnes Poids 2,2 tonnes 2,335 tonnes 2,350 tonnes Prix 60 490 euros 63 490 euros 68 490 euros

La recharge rapide est bien évidemment de la partie, avec un 10 à 80 % réalisé en 30 minutes, sur une architecture 400 volts, avec une puissance maximale de 200 kW. Ce qui laisse imaginer une courbe de recharge très optimisée. La charge à destination n’est pas en reste, avec une puissance maximale de 22 kW (triphasée), ce qui est assez rare pour être souligné.

La Zeekr 001 est de base assez bien équipée, avec la conduite semi-autonome de niveau 2, la pompe à chaleur, les sièges chauffants, le toit panoramique « magique », le smartphone qui joue le rôle de clef, un affichage tête-haute de 14,7 pouces, un écran central de 15,4 pouces, un combiné d’instrumentation de 8,9 pouces, la compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto, les mises à jour OTA et… la reconnaissance faciale ! À l’arrière, les passagers bénéficient d’un écran dédié de 5,7 pouces pour ajuster la climatisation.

La version Privilege apporte les suspensions hydrauliques (comme sur la Tesla Model S ou la Mercedes EQS par exemple), qui ajoutent normalement beaucoup de confort en filtrant plus finement les irrégularités de la route. Cette version ajoute également un faux bruit de moteur (uniquement dans l’habitacle, on espère) et un subwoofer Yamaha.

Avec une longueur de 4,955 m, la Zeekr 001 est une longue berline. Et pour une fois, le coffre n’est pas si ridicule, avec une contenance de 539 litres, voire même 2 144 avec la banquette arrière rabattue. Mais, nous ne sommes pas sur les 804 litres d’une Tesla Model S, surtout que la Zeekr 001 ne se dote pas d’un coffre avant (frunk).

Prix et disponibilité

Il est déjà possible de précommander la Zeekr 001 aux Pays-Bas et en Suède, pour des livraisons entre octobre et décembre 2023. Les prix démarrent à 60 490 euros pour la version Long Range RWD et à partir de 68 490 euros pour la version la plus haut de gamme.

Comme souvent chez les constructeurs chinois, il n’y a pas vraiment d’options, si ce n’est la couleur extérieure et celle du mobilier intérieur. C’est un positionnement tarifaire assez agressif, bien plus, par exemple, que son concurrent BYD avec sa BYD Han grâce à des caractéristiques plus performantes, qui permette de venir la placer entre une Tesla Model 3 et une Tesla Model S.

Il faudra maintenant patienter encore, avant de savoir si la version dotée de la batterie de 140 kWh sera commercialisée en Europe. Cette version a tout juste commencé ses livraisons en Chine, avec un très faible nombre d’unités (1 000 au total). Il y a de forte chance que la marge sur cette version soit assez faible, et que les capacité de production de CATL ne soient pas encore à la hauteur pour répondre à la demande.

Pour rappel, si elle est annoncée avec une autonomie de 1 032 km en Chine (homologation CLTC), si elle voit le jour en Europe, il faudra plutôt tabler sur environ 880 km. Soit le même chiffre que la Lucid Air, avec une plus petite batterie de 117 kWh. Rappelons que Zeekr prévoit d’être présent dans « la plupart des pays de l’Europe de l’Ouest » d’ici à 2026.

