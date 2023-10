La voiture électrique à 1000 km d’autonomie prouve sa supériorité avec une nouvelle fonctionnalité bluffante

Dévoilée quelques semaines plus tôt, la nouvelle voiture électrique Zeekr 001 FR dévoile une toute nouvelle fonctionnalité en vidéo. La berline sportive rivale de la Tesla Model S Plaid se dote en effet du Tank Turn, comme plusieurs autres modèles électriques. On vous explique tout.

Si vous ne connaissez pas encore Zeekr, cela ne devrait plus trop tarder. En effet, la firme chinoise, fondée en 2021 commence tout doucement à se développer, d’abord dans son pays natal mais également en Europe. Nous avons d’ailleurs notamment pu prendre le volant de la Zeekr 001, une berline électrique qui chasse sur les terres de la Tesla Model S, entre autres.

Une nouvelle fonctionnalité

Celle-ci devrait bientôt être commercialisée sur le Vieux Continent et notamment en France, mais pas avant la fin de l’année prochaine. Plusieurs versions seront proposées pour cette nouvelle arrivante sur le marché européen, dont une qui vient tout juste d’être présentée. Celle-ci porte le suffixe de FR et se présente en fait comme une version plus performante. Elle rivalise notamment avec la Tesla Model S Plaid, entre autres.

Il y a quelques semaines, le constructeur annonçait que sa berline électrique se doterait d’une connexion satellite. Cette dernière permet à certaines fonctionnalités de fonctionner même sans réseau cellulaire. Une technologie encore méconnue, mais qui pourrait se développer au fil des années. Mais ce n’est pas tout, car la nouvelle Zeekr 001 FR présente une autre fonctionnalité.

Cette dernière est visible sur la chaîne YouTube du site Car News China, qui montre un exemplaire de la nouvelle sportive électrique. L’occasion de voir « en vrai » à quoi elle ressemble, mais surtout de découvrir une fonction insolite mais qui se révèle assez pratique. Il s’agit du Tank Turn, qui permet tout simplement à la voiture de faire demi-tour sur elle-même. Et cela grâce à ses roues qui ne tournent pas dans le même sens, comme pour les chenilles d’un tank.

La voiture peut pivoter à 360 degrés, sans avoir à bouger et faire la moindre manœuvre compliquée. Ainsi, cette fonctionnalité permet à la berline de pouvoir se stationner plus facilement et circuler dans des rues plus étroites que les autres voitures. D’autant plus qu’elle affiche des dimensions généreuses, avec 4,95 mètres de long pour 2,0 mètres de large et 1,55 mètre de haut.

Une première

À vrai dire, cette technologie n’est pas vraiment nouvelle. Et pour cause, plusieurs autres constructeurs la proposent aussi ou vont le faire au cours des prochaines années. On pense notamment à Tesla avec son Cybertruck, dont nous avions pu voir une démonstration et qui propose aussi le déplacement en crabe. Reste à savoir si c’est aussi le cas pour cette Zeekr 001. Le Mercedes EQG en sera aussi équipé à son lancement.

De son côté, Hyundai travaille sur cette technologie, mais ne la propose pas pour le moment. Enfin, Rivian a décidé d’y mettre fin sous sa forme originelle, afin de concevoir une nouvelle version, légèrement retravaillée et qui ne permet plus de tourner tout à fait sur place. La firme explique que cette fonction risque d’endommager le sol et est donc néfaste pour l’environnement.

Pour mémoire, la Zeekr 001 affiche une puissance de 1 265 chevaux, ce qui lui permet de rivaliser avec la Lucid Air ainsi que la Porsche Taycan. Le 0 à 100 km/h est réalisé en 2,07 secondes pour une vitesse maximale de 280 km/h. La berline s’équipe de la batterie Qilin de CATL affichant une capacité de 100 kWh et pouvant se recharger de 10 à 80 % en 15 minutes seulement grâce à son architecture 800 volts.

C’est cette voiture électrique qui sera disponible avec une version dotée d’une batterie de 140 kWh, annonçant 1032 km d’autonomie sur le cycle (optimiste) chinois CLTC.