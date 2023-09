La Zeekr 001 FR lance un défi à la Tesla Model S Plaid : 1 265 ch, 4 moteurs et un système 800 Volts

Geely, déjà reconnu pour ses marques emblématiques, place sa filiale Zeekr sous les projecteurs. Leur dernière création, la Zeekr 001 FR, se positionne non seulement comme concurrente, mais aussi comme menace potentielle à la Tesla Model S Plaid.

Zeekr, la filiale électrique du géant automobile chinois Geely, propriétaire de grandes marques comme Volvo, Lotus et Polestar, vient de lancer un défi à Tesla, le leader incontesté de l’industrie automobile électrique. Un message provocateur posté sur X/Twitter disait : « Plaid is bores » (Plaid est ennuyante), mettant clairement en évidence la compétition entre la nouvelle Zeekr 001 FR et la Tesla Model S Plaid.

Pour aller plus loin

Geely : qui est ce constructeur automobile et sa voiture aux 1 000 km d’autonomie qui arrive en France

La Zeekr 001 FR en détail

La motorisation de la Zeekr 001 FR est réellement impressionnante. À une époque où la plupart des voitures électriques possèdent un unique moteur, elle va bien au-delà. Même si certains modèles haut de gamme comme la Tesla Model S Plaid ou la Lucid Air Sapphire ont opté pour trois moteurs, la Zeekr, avec ses quatre moteurs, établit une nouvelle norme.

Elle offre une puissance phénoménale de 1 265 ch (943 kW) et une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 2,07 secondes, avec une vitesse de pointe de 280 km/h.

Un détail particulièrement intéressant concernant la technologie embarquée est le moteur arrière, qui utilise un rotor enveloppé de fibre de carbone. Celui-ci peut atteindre une vitesse impressionnante de 20 620 tr/min, avec une densité de puissance totale de 4,4 W/kg.

Dotée de la batterie CATL Qilin de 100 kWh, la voiture peut être rechargée de 10 à 80 % en seulement 15 minutes grâce au système 800 Volts. Cela non seulement éclipse la concurrence, mais établit également un nouveau jalon dans l’industrie de la recharge ultra-rapide.

En matière de sécurité et de performance, la Zeekr 001 FR est équipée d’un système de freinage de niveau piste, comprenant des étriers de frein AP Racing à 10 pistons et des disques de frein Brembo en carbone-céramique. Ce niveau de performance de freinage est primordial pour une voiture offrant de telles capacités d’accélération et de vitesse.

Un design axé sur la sportivité

Par rapport à la Zeekr 001 standard, la variante FR est clairement inspirée du monde de la course. Elle se pare d’un carénage avant plus agressif, d’un séparateur avant tranchant, d’entrées d’air élargies, de jupes latérales évasées et de roues surdimensionnées chaussées de pneus haute performance. À l’arrière, un aileron de toit s’associe à un spoiler fixe sur le coffre, complété par un pare-chocs revisité avec diffuseur intégré. La touche sportive est indéniable.

Zeekr 01 FR // Source : Zeekr Zeekr 01 FR // Source : Zeekr Zeekr 01 FR // Source : Zeekr

La Zeekr 001 FR mise, bien sûr, grandement sur l’utilisation de composants en fibre de carbone léger, optimisant ainsi les performances aérodynamiques.

Quant à la connectivité, la Zeekr 001 FR utilise le réseau satellitaire de Geespace, et intègre un pack de communication par satellite, assurant une connexion continue même dans les zones où le réseau cellulaire fait défaut.

L’avenir de Zeekr en France

La question qui brûle les lèvres de tous les passionnés est : la Zeekr 001 débarquera-t-elle en France ? Selon nos informations, ce modèle est attendu pour fin 2024 dans ses versions simples. Nous l’avons même essayé. Quant à la variante 001 FR, l’incertitude demeure. Il a également été évoqué un autre modèle, la Zeekr X, qui pourrait suivre peu après la 001.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.