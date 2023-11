Le constructeur de la voiture électrique aux 1000 km d’autonomie montre sa concurrente de la Tesla Model 3

Zeekr, à qui l'on doit la voiture électrique aux 1000 km d'autonomie, serait actuellement en train de travailler au développement d'une nouvelle berline électrique afin de rivaliser avec la Tesla Model 3. Baptisée CS1E, celle-ci est actuellement en phase de test et devrait voir le jour d'ici à la fin de l'année.

Alors que ses ventes se portent pour le mieux, avec une Model Y toujours au sommet, Tesla reste le numéro 1 mondial de l’électrique dans le monde. Mais la firme américaine ne doit pas se reposer sur ses acquis, puisque les constructeurs chinois comptent bien prendre sa place. C’est par exemple le cas de BYD, en passe de dépasser la firme américaine, mais pas seulement.

Une nouvelle berline électrique

On pense également à Zeekr, une jeune marque fondée en 2021 et appartenant au groupe Geely, aux côtés de Volvo, Lynk & Co ou encore Lotus, entre autres. Cette dernière commercialise déjà plusieurs modèles, à savoir la 009 et la 001 (la fameuse voiture électrique aux 1 000 km d’autonomie), récemment déclinée en une version FR plus sportive, ainsi que la X, qui chasse sur les terres de la Volkswagen ID.3. Mais pas question pour le constructeur de s’arrêter en si bon chemin.

Il serait actuellement en train de travailler au développement d’un quatrième modèle, comme le montre une série de photos-espion postées sur le site chinois Xchuxing. Ces dernières montrent une berline électrique encore lourdement camouflée, laissant cependant entrevoir sa silhouette tricorps qui semble assez dynamique. D’autant plus que la voiture repose sur des jantes de grande taille.

Pour le moment, les dimensions exactes ne sont pas encore connues, mais la longueur devrait tourner autour des 4,90 mètres. Pour mémoire, la Tesla Model 3 mesure très précisément 4,72 mètres. Le site Car News China nous explique que cette nouvelle venue a été intégralement conçue par les ingénieurs de la marque, une première. Elle devrait afficher un style différent du reste de la gamme. Cela se voit avec la signature lumineuse inédite, à l’avant comme à l’arrière.

Cette dernière semble prendre la forme d’une fine bande lumineuse qui traverse la voiture d’un côté à l’autre. Mais il faudra attendre que la voiture retire son camouflage afin d’en savoir un peu plus sur son design et de découvrir toutes ses spécificités. Le constructeur n’a par exemple pas encore communiqué sur son Cx (coefficient de trainée), qui devrait être assez bas à en croire ses lignes qui semblent épurées.

Lancement imminent

Pour le moment, Zeekr n’a pas montré la moindre photo du poste de conduite de sa nouvelle berline, qui devrait prendre le nom de CS1E. Ce dernier devrait être assez différent de celui des modèles déjà existants, alors que cette nouvelle venue semble être un peu à part dans la gamme. L’habitacle devrait cependant faire la part belle aux écrans et au confort, puisque l’habitabilité devrait être au rendez-vous à bord de cette nouvelle venue.

La nouvelle Zeekr CS1E devrait également offrir de nombreuses technologies embarquées, puisqu’il se dit qu’elle sera dotée d’un capteur LiDAR destiné à la conduite autonome, sans doute de niveau 3. La voiture est également équipée de la vision à 360 degrés, tandis qu’il faudra encore patienter avant de connaître tous les équipements qui seront proposés, ainsi que la gamme complète.

Sans surprise, le constructeur ne donne pour le moment pas d’informations sur la fiche technique de celle qui devrait aller chasser sur les terres de la Tesla Model 3 et de la BYD Seal. On sait cependant qu’elle repose sur la plateforme SEA développée par le groupe Geely, qu’elle partage avec la Smart #1, la Polestar 3 ainsi que le nouveau Volvo EX90. Selon les bruits de couloirs, la CS1E reprendra le groupe motopropulseur de la Zeekr 001, forte de 544 chevaux.

Pour mémoire, cette dernière embarque également la batterie Qilin CTP 3.0 de CATL, offrant une autonomie dépassant les 1 000 kilomètres selon le cycle chinois CLTC. Ce qui donne environ 850 kilomètres WLTP. Nous devrions bientôt en savoir plus, puisque la berline devrait être officiellement dévoilée d’ici à la fin de l’année, pour une commercialisation dans la foulée.