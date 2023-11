La nouvelle rivale de la Tesla Model 3 montre enfin son magnifique intérieur avec cette fonction très pratique

À quelques heures de l'ouverture du salon de Guangzhou, le constructeur chinois Zeekr présent en Europe donne des nouvelles de sa nouvelle berline électrique, la 007. Rivalisant avec la Tesla Model 3, elle aura le droit à une version ultra-sportive et en profite également pour dévoiler à quoi ressemblera son intérieur. L'occasion de voir qu'elle fera mieux que la Tesla sur un point particulier.

Si Tesla reste le numéro 1 de l’électrique dans le monde, la firme américaine doit cependant rester sur ses gardes. En effet, elle est sur le point de se faire dépasser par BYD, alors que les spécialistes annonçaient qu’elle allait fortement se faire chahuter par la concurrence chinoise cette année. Et cela n’a pas manqué.

Une nouvelle rivale

D’autant plus que de nouvelles marques commencent à se faire une place sur le marché. C’est par exemple le cas de Zeekr, créé en 2021 et qui fait partie du groupe Geely aux côtés de Volvo, Polestar et Lotus, entre autres. La firme a déjà dévoilé plusieurs modèles, à savoir les 001 et 009 ainsi que la plus récente Zeekr X, qui devrait rivaliser avec la Renault Mégane E-Tech, entre autres.

Mais le constructeur veut encore continuer sur sa lancée, puisqu’il prépare une rivale de la Tesla Model 3 aperçue quelques jours plus tôt sous un épais camouflage. Quatre jours après, la firme publiait les photos officielles de sa nouvelle création, dont la silhouette nous rappelle notamment la Volkswagen ID.7 ainsi que la Lucid Air.

En revanche, pas une seule photo de l’intérieur n’avait encore été montré. C’est désormais chose faite, puisque Zeekr a posté une série d’images sur X (anciennement Twitter) afin de nous montrer le poste de conduite de sa berline électrique. Sans surprise, ce dernier est très proche de ce que nous propose la marque sur sa 001, avec son grand écran tactile de 14,7 pouces qui nous rappelle celui de la Tesla Model 3.

Celui-ci, qui n’est semble-t-il pas équipé d’Apple CarPlay ni d’Android Auto est associé à un combiné numérique, qui devrait afficher une diagonale de 8,8 pouces. Et justement, c’est sur ce point qu’on est mieux loti que chez Tesla, car sur la Model 3, on ne trouve pas de combiné d’instrumentation.

Au total, cinq personnes peuvent prendre place à bord de la berline, dont l’empattement mesure 2,93 mètres. On ne connaît cependant pas le volume de coffre, qui devrait être assez généreux, tout comme l’espace à bord. On note également la présence d’un grand toit panoramique, sans doute en option.

Une version hautes performances

Jusqu’à présent, Zeekr n’avait pas encore communiqué sur les caractéristiques techniques de sa nouvelle arrivante. Seulement, sait-on qu’elle sera dotée d’une architecture 800 volts comme la Kia EV6 et la Hyndai Ioniq 6, permettant vraisemblablement une charge complète en moins de 30 minutes. La berline, qui reposera sur la plateforme SEA de la Smart #1 et du Volvo EX90 se déclinera également en une version ultra-sportive.

Cette dernière est annoncée sur la page Weibo du constructeur, dans une vidéo également relayée par le site chinois It Home. On apprend alors que la Zeekr 007 performance se dote d’éléments aérodynamiques spécifiques, avec une face avant retravaillée ainsi qu’un nouveau bouclier arrière. Le 0 à 100 km/h sera réalisé en moins de trois secondes, pour rivaliser avec la Model 3 Performance qui devrait arriver plus tard.

Il se dit que plusieurs autres versions seront proposées, avec un ou deux moteurs. Cette dernière affichera 224 chevaux à l’avant et 421 à l’arrière pour un total de 645 ch. S’agit-il de cette variante performante ? Cela est bien possible, mais il faudra attendre la confirmation de Zeekr. Cela ne devrait pas tarder, puisque le constructeur présentera sa nouvelle 007 dès demain au salon de Guangzhou, en Chine.

Il est probable que la berline reprenne aussi la batterie Qilin CTP 3.0 de CATL offrant une autonomie de 1 000 kilomètres CLTC, ce qui équivaut à 850 kilomètres avec le cycle WLTP européen. Les prix ne sont pas encore connus pour le moment.