La nouvelle voiture électrique de Huawei impressionne : c’est celle qui consomme le moins au monde

Dévoilée en août dernier, la nouvelle voiture électrique Luxeed S7 nous donne de nouvelles informations à son sujet. La berline électrique conçue en partenariat avec Huawei devrait notamment se distinguer par sa charge ultra-rapide grâce à son architecture 800 volts.

Si certains constructeurs chinois sont désormais connus en Europe, comme MG ou encore BYD qui commence à se faire une belle place, ce n’est pas le cas de tous. Avez-vous par exemple déjà entendu parler de Luxeed ? Il y a de fortes chances pour que la réponse soit négative. Et pourtant, le constructeur, qui est en fait la division haut de gamme de Chery devrait faire parler d’elle au cours des prochaines années.

Croqueuse de Tesla

La firme est en fait le fruit d’une collaboration entre Chery, le géant chinois de l’automobile et Huawei, plutôt connu pour ses smartphones. Contrairement à son rival, Xiaomi, qui veut créer sa propre voiture électrique, la firme spécialisée dans la tech a préféré s’associer à des spécialistes du domaine. En effet, ce dernier a aussi noué un partenariat avec Changan Automobile et CATL pour créer Avatr.

Au mois d’août dernier, Luxeed levait officiellement le voile sur sa nouvelle S7, une grande berline électrique qui devrait notamment rivaliser avec la Tesla Model S. À cette époque, nous avions vu quelques photos de cette nouvelle venue, sans plus de détails. Mais voilà que nous en savons désormais plus sur cette dernière, dévoilée sur le compte Weibo de la marque.

Celle-ci affiche une longueur de 4,97 mètres pour 1,96 mètre de large et 1,47 mètre de haut, selon le site Car News China. De quoi rivaliser également avec la nouvelle BMW i5, que nous avions pu approcher au salon de Munich. On note également la ressemblance avec la Porsche Taycan, notamment au niveau des feux avant, tandis que le Cx (coefficient de trainée) est annoncé à 0,203, une très bonne valeur. Pour la première fois, la berline électrique nous laisse découvrir son poste de conduite, qui nous rappelle ce que propose Tesla.

Nous découvrons en effet un immense écran tactile en format horizontal, qui intègre le système d’info-divertissement HarmonyOS 4. Juste en-dessous se trouve deux compartiments de charge par induction délivrant 50 watts. Le conducteur peut également profiter d’un combiné numérique de 12,3 pouces, et d’un grand toit panoramique de 2,6 mètres-carré. Enfin, le coffre affiche une capacité de 420 litres et est associé à 25 espaces de rangement dans l’habitacle, tandis que l’empattement est affiché à 2,95 mètres.

Une recharge très rapide

Cette nouvelle arrivante dans la gamme repose sur la plateforme E0X, commune aux voitures électriques de la marque Exeed qui devrait arriver en Europe. Plusieurs versions seront proposées pour la berline électrique, qui embarquera un seul moteur dans sa version d’entrée de gamme et deux sur ses déclinaisons plus performantes. Sa puissance oscille entre 215 et 496 chevaux, et le 0 à 100 km/h est réalisé en seulement 3,3 secondes.

Si la capacité des batteries n’a pas encore été révélée, on sait que l’entrée de gamme aura un pack LFP (lithium – fer – phosphate) classique. La version dotée d’une grande autonomie aura le droit à la batterie hybride conçue par CATL associant la chimie LFP et NMC (nickel – manganèse – cobalt). La Luxeed S7 pourra parcourir jusqu’à 800 kilomètres en une seule charge selon le cycle CLTC, soit environ 680 kilomètres WLTP.

Grâce à son architecture 800 volts, cette nouvelle venue peut se recharger en seulement 15 minutes de 10 à 80 %) selon It Home, tandis que sa consommation est annoncée à seulement 12,4 kWh/100 kilomètres. Sa durée de vie est annoncée pour 400 000 km.

À titre de comparaison, la Tesla Model S consomme en moyenne 17,5 kWh/100 km sur le cycle CLTC chinois et la Model 3 fait mieux avec 13,2 kWh / 100 kilomètres. C’est toujours plus que la nouvelle venue chinoise, alors que la Tesla Model 3 est réputée pour sa faible consommation. Ce qui ferait de la Luxeed S7 l’une des voitures électriques, si ce n’est la voiture électrique qui consomme le moins d’énergie au monde.

S’il faudra encore patienter avant de connaître toute la dotation technologique, la voiture est dotée d’un capteur LiDAR laissant penser à une conduite autonome de niveau 3.

Au total, quatre versions seront proposées pour cette nouvelle Luxeed S7, qui affiche un prix à partir de 258 000 yuan, soit 33 151 euros seulement. Un tarif qui devrait cependant être fortement revu à la hausse si elle venait à faire son arrivée en Europe au cours des prochains mois. Sans parler du fait qu’elle ne serait pas éligible au bonus écologique.