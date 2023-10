Voiture électrique : pourquoi cette nouvelle marque chinoise qui va arriver en Europe est à surveiller

Après Nio ou encore BYD, c’est au tour de la firme chinoise Exeed de s’apprêter à faire son arrivée sur le marché européen. Avec son positionnement haut de gamme, cette dernière devrait rivaliser avec Tesla ainsi que les constructeurs allemands.

L’arrivée massive des constructeurs chinois a déjà commencé depuis plusieurs mois, ce qui a le don d’agacer l’Union européenne. Cette dernière craint de devenir un simple importateur et a imaginé plusieurs mesures pour contrer cette offensive musclée. De plus, une enquête a récemment été ouverte pour concurrence déloyale de la part du gouvernement chinois.

Une nouvelle arrivante

Mais tout cela ne semble pas vraiment avoir d’effet sur les marques venues de l’Empire du Milieu. BYD a par exemple annoncé qu’il ne renoncerait pas à ses plans d’expansion sur le Vieux continent, tandis que d’autres constructeurs préparent leur arrivée. C’est par exemple le cas d’Avatr avec ses voitures co-développées par Huawei ainsi que de Nio, qui va bientôt arriver en France sous une autre marque.

Mais une autre arrivante se prépare aussi tout doucement. Il s’agit de la firme Chery, déjà bien implantée en Chine mais totalement méconnue dans nos contrées. Mais nul doute que cela ne va pas durer, puisqu’elle s’apprête à faire son arrivée en Europe au cours des prochains mois. Une information que nous avions déjà annoncé dans un précédent article, mais voilà qu’on en sait désormais plus.

Si trois marques devraient voir le jour sur le Vieux Continent dans les prochaines années, un peu comme BYD qui sera aussi présent avec sa division haut de gamme Denza, on connaît le nom de la première. Il s’agira d’Exeed, comme l’annoncent les journalistes du site britannique Autocar. Ces derniers ont pu s’entretenir avec son ingénieur en chef Peter Martin, qui officiait jusqu’alors chez Jaguar-Land Rover.

Ce dernier confirme que la marque va faire son arrivée dans neuf pays européens au cours des 24 prochains mois. Pour le moment, la liste complète n’a pas été détaillée, mais on sait que le Royaume-Uni en fait partie. Reste à savoir si ce sera également le cas de la France ou non. Une chose est sûre, plusieurs modèles seront prévus en fonction des marchés.

De l’électrique, mais pas seulement

En effet, le porte-parole de la marque explique que plusieurs motorisations seront disponibles, avec notamment des voitures 100 % électriques. Les journalistes du site Carscoops évoquent notamment l’arrivée d’une berline ainsi que d’un SUV, qui pourraient se doter de la conduite autonome grâce à un capteur LiDAR installé sur le toit. Ils reposeraient également sur une architecture 800 volts pour une charge rapide.

S’agira-t-il des E03 et E0Y, tout juste dévoilés par le constructeur chinois ? Pour l’heure, rien n’est encore sûr, car il n’est pas exclu que des modèles soient conçus ou adaptés pour le marché européen. Quoi qu’il en soit, ces derniers chassent respectivement sur les terres des nouvelles BMW i5 et Audi Q8 e-tron. Un troisième modèle serait également en préparation.

Une chose est sûre, le positionnement de cette jeune marque sera haut de gamme, ce qui lui permettra évidemment de rivaliser frontalement avec Tesla. Selon Peter Martin, Exeed visera également BMW, Mercedes ou encore Lexus, offrant des prestations similaires, mais à un prix nettement inférieur. Grâce à l’aide du gouvernement chinois, comme le soupçonne l’Union européenne ? Cela reste encore à prouver.

Le constructeur proposera également des offres sous forme d’abonnement et possédera ses propres points de vente physiques. Plus tard, il n’est pas exclu que les marques Omoda et Jaecoo fassent également leur arrivée en Europe.