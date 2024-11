Cette voiture électrique chinoise rivalise avec la Tesla Model S, mais elle est 73 % moins chère

Présentée à Paris le mois dernier, la Xpeng P7+ est officiellement lancée en Chine. Avec plus de 700 km d’autonomie pour moins de 25 000 euros, cette grande voiture électrique propose des prestations remarquables… Mais attention à ces points lorsque la berline arrivera en Europe.

Xpeng P7+

Voici une berline électrique qui pourrait clairement éclipser la concurrence avec son arrivée en Europe. La Xpeng P7+ est une grande berline de 5,05 m. Pourtant, son prix en Chine est équivalent à celui d’une citadine électrique en France.

Une autonomie remarquable

Présentée en première mondiale au Mondial de Paris en octobre dernier, la P7+ est officiellement lancée en Chine, de quoi découvrir toutes ses caractéristiques sur le site de la marque.

Deux batteries sont donc au programme. Une première de 60,7 kWh annonce 602 km d’autonomie, et une autre de 76,3 kWh pousse jusqu’à 710 km. Deux choses sont cependant à savoir : la première, c’est que ces autonomies sont exprimées selon le cycle d’homologation chinois CLTC, bien plus optimiste que notre cycle européen WLTP. Une fois converti à notre cycle, nous devrions espérer autour de, respectivement, 510 et 605 km en une charge.

Xpeng P7+

La seconde, c’est qu’une mise à jour à distance (OTA) est d’ores et déjà prévue pour abaisser la consommation. Elle devrait arriver en décembre 2024 et fera progresser les autonomies à 615 et 725 km CLTC (environ 525 et 620 km WLTP), grâce à l’architecture électronique SDV (software-defined vehicle), une bonne idée des Tesla.

Niveau recharge, l’architecture 800 volts permet aux deux batteries de se recharger de 10 à 80 % en 20 minutes – un temps partagé par les deux Xpeng déjà en vente en France : le G6 et le G9.

Xpeng P7+

Cette berline, pesant 1 967 kg ou 2 037 kg selon la version, propose un moteur de 180 kW (244 chevaux) ou 240 kW (326 chevaux) selon la batterie. Ces configurations permettent un 0 à 100 km/h entre 6,8 et 5,9 secondes. Des performances honorables, même si la puissance élevée devient de plus en plus courante avec les motorisations électriques.

Le coefficient de pénétration dans l’air (Cx) est particulièrement bas. Avec un chiffre de 0,206, la Xpeng P7+ se positionne comme l’une des voitures les plus aérodynamiques en production. Ceci est d’autant plus remarquable pour une berline qui ambitionne de combiner le confort d’un SUV et l’habitabilité d’un monospace.

Ces affirmations restent à vérifier, mais la Xpeng P7+ a des arguments pour soutenir cette promesse, notamment un coffre de 725 litres, qui peut atteindre un volume impressionnant de 2 221 litres une fois les sièges rabattus.

Un habitacle blindé de modernité

La Xpeng P7+ va intégrer deux grands écran dans l’habitacle. Un compteur de 10,25 pouces et un système infodivertissement de 15,6 pouces. Ces écrans fonctionnent avec une puce Qualcomm Snapdragon SA8295P 50 % plus rapide qu’une puce 8155.

Xpeng P7+

À l’arrière, les passagers profitent aussi de deux écrans, pas de jaloux. Ils pourront pianoter avec un miroir de streaming de 9 pouces et un écran de divertissement de 8 pouces à l’arrière. Ce dernier permet de contrôler les sièges arrière, la climatisation et le contenu de divertissement diffusé.

Toute cette technologie ne suffisait pas, Xpeng ajoute l’IA Tianxian intégrant modèle X-GPT développé par Xpeng. Avec lui, l’assistant nommé IA Xiao P se veut plus rapide, intelligent et meilleur pour comprendre le langage humain.

Voulant séduire une clientèle habituée aux grandes berlines haut de gamme, Xpeng propose dans la P7+ un équipement de standing avec notamment : des sièges chauffants, ventilés et massants à l’avant et à l’arrière. Les sièges arrière peuvent se régler électriquement en inclinaison. Un grand toit panoramique permet d’apporter de la lumière. Aussi, Xpeng propose un système audio développé par les ingénieurs de la marque avec 20 haut-parleurs et un son surround panoramique 7.1.4.

Xpeng P7+

Enfin 11 caméras, 3 radars à ondes millimétriques et 12 capteurs à ultrasons permettent une conduite autonome de niveau 3 profitant de deux processeurs Nvidia Orin X fournissent 508 TOPS pour avoir la puissance de calcul nécessaire. Mais attention pas de LiDAR, ce qui semble surprenant pour un système aussi élaboré.

À la lecture de tous ces équipements, Xpeng semble avoir mis le paquet dans leur grande berline. Une voiture ambitieuse, qui propose en outre des tarifs alléchants.

Prometteuse, mais à quel prix ?

Si les préventes annonçaient un tarif déjà remarquable de 209 800 yuans (environ 27 200 euros), rendant cette P7+ bien moins chère qu’une Tesla Model 3 en Chine, les tarifs définitifs enfoncent le clou.

Xpeng P7+

La gamme débute ainsi à 186 800 yuans, environ 24 200 euros, selon le taux de change actuel. Quant à la grande batterie, il faut compter 198 800 yuans (environ 25 800 euros). Bref, les prestations d’une Tesla Model S (vendue 694 900 yuans en Chine), mais 73 % moins cher.

Modèle Prix en Yuans Prix en euros Xpeng P7+ Longue portée Max 186 800 ¥ 24 200 € Xpeng P7+ Ultra Longue portée Max 198 800 ¥ 25 800 € Xpeng P7+ Édition limitée Max 218 800 ¥ 28 500 €

Attention cependant : cette Xpeng P7+ devrait arriver en Europe (sa présentation à Paris étant un bon indice), mais certainement pas à ces tarifs-là. À cause du transport, certes, mais aussi à cause des douanes, dont les taux ont explosé sur les voitures électriques produites en Chine.

Reste que, même en doublant le prix (ce qui est généralement le cas pour les électriques chinoises), cette P7+ conserverait un rapport prix/prestations remarquable. Réponse, normalement, dans les prochains mois.