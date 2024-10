Rivale de la Tesla Model S mais moins chère qu’une Model 3 : avant son arrivée en Europe, cette voiture électrique chinoise impressionne

Tout juste dévoilée au Mondial de Paris, la nouvelle Xpeng P7+ ouvre déjà ses précommandes en Chine. Cette grande voiture électrique rivalise avec la Tesla Model S tout en étant moins chère que la Model 3, mais attention aux droits de douane particulièrement élevés lorsqu’elle arrivera en Europe.

Les constructeurs chinois arrivent en force en Europe, et cela se voit tout particulièrement lors du Mondial de Paris. Les visiteurs peuvent en effet y croiser des marques telles que BYD ou encore Xpeng, de même que des petits nouveaux dans nos contrées comme Hongqi et Aito.

Moins de 30 000 euros pour la berline

Mais revenons à Xpeng, qui a présenté sur son stand sa gamme européenne, avec les G6 et G9 tout juste lancés en France. La firme, fondée en 2014, a aussi créé la surprise en levant le voile pour la toute première fois face au public sur la nouvelle P7+. Il s’agit d’une grande berline, légèrement plus longue que la P7 standard, qui devrait être commercialisée sur le Vieux Continent. Cependant, cela n’est pas prévu pour tout de suite, et aucune date n’a encore été annoncée.

Ce qui n’empêche pas le constructeur basé à Canton de lancer officiellement les précommandes de sa nouvelle venue en Chine. Comme l’annonce le site spécialisé Car News China, la nouvelle Xpeng P7+ peut désormais être commandée dans son pays natal à partir de 209 800 yuans, ce qui équivaut à environ 27 100 euros. Un tarif particulièrement bas pour cette rivale de la Tesla Model S, qui démarre quant à elle à 694 900 yuans en Chine (environ 89 800 euros). C’est même moins cher que la Model 3, affichée à 231 900 yuans (environ 29 950 euros).

Les clients chinois doivent d’abord déposer un acompte de 99 yuans, soit environ 14 euros. En revanche, la firme chinoise n’a pour le moment pas encore donné de détails au sujet des différents niveaux de finition pour sa nouvelle berline haut de gamme. Mais cela ne l’a pas empêché de rencontrer un fort succès, puisque pas moins de 30 000 réservations (certes annulables) ont été enregistrées en moins de deux heures. Pour rappel, la P7+ se positionne au-dessus de la Mona M03, l’autre berline électrique de Xpeng, qui démarre à 119 800 yuans (environ 15 000 euros).

Attention tout de même, car si la nouvelle auto électrique, qui rivalise aussi avec la Volkswagen ID.7 semble abordable, elle ne le sera sans doute pas autant si elle fait un jour son arrivée chez nous. Déjà car elle ne sera pas éligible au bonus écologique, en baisse de 1 000 euros en 2025, en raison de sa production en Chine. Un lieu de fabrication qui l’oblige aussi à se soumettre à des droits de douane en forte hausse. Ceux pour Xpeng atteignent en effet 21,3 %, qui s’ajoutent aux 10 % déjà en vigueur depuis plusieurs années.

Des caractéristiques techniques alléchantes

La P7+, longue de 5,06 mètres pour 1,94 mètre de large, affiche un Cx (coefficient de traînée) de seulement 0,206. Conçue pour offrir un confort maximal aux occupants, elle est livrée avec des jantes de 18 pouces et affiche un empattement de 3,0 mètres. Elle se dote aussi de sièges chauffants, massants et ventilés ainsi que d’un toit panoramique – qui ne seront peut-être pas inclus dès le premier niveau de finition. À bord, la voiture reçoit un écran tactile 2,5K de 15,6 pouces, qui fait appel au système d’info-divertissement AI XOS, basé sur l’intelligence artificielle.

Il est compatible avec les mises à jour OTA (over the air) à distance mais pas de trace d’Apple CarPlay et d’Android Auto pour le moment. Le conducteur profite aussi d’un combiné d’instrumentation numérique, tandis que les passagers ont le droit à un écran de 8 pouces à l’arrière. Xpeng propose deux versions :

Une version de 245 ch associée à une batterie LFP (lithium – fer – phosphate) de 60,7 kWh, promettant 602 km d’autonomie selon la norme chinoise CLTC (environ 540 km sur le cycle européen WLTP, plus réaliste) ;

la seconde de 320 chevaux récupère une batterie LFP de 76,3 kWh, qui lui permettent d’atteindre une autonomie maximale de 710 kilomètres CLTC (environ 630 kilomètres WLTP).

Avec son architecture 800 volts, la berline peut passer de 30 à 80 % en 16 minutes et affiche une capacité de charge de 4C. Elle est aussi dotée de la conduite autonome de niveau 3, mais elle fait l’impasse sur le capteur LiDAR, comme le fait aussi Elon Musk sur les voitures de sa marque, Tesla. La P7+ fait uniquement appel à des caméras, ainsi qu’à deux puces NVDIA Orin-X chips, qui offrent une puissance de calcul atteignant les 508 TOPS.

Bref, un rapport qualité/prix qui s’annonce alléchant. Ces versions seront-elles reprises lors de l’arrivée de cette Xpeng P7+ en Europe et à quel prix ? Réponse, probablement, dans quelques mois.