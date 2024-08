Ce constructeur chinois défie Tesla avec une Model 3 à moitié prix : un peu plus de 15 000 euros seulement

Qui a dit que qualité rimait forcément avec prix exorbitant ? Certainement pas Xpeng, qui vient d’officialiser le lancement de sa MONA M03, une voiture électrique qui promet de faire trembler les géants du secteur, Tesla en tête.

Le constructeur chinois Xpeng a frappé un grand coup sur le marché des voitures électriques avec le lancement officiel de sa MONA M03 en Chine qui avait déjà été montré au début de l’été.

Rappelons que ce constructeur chinois est certainement celui se rapproche le plus du positionnement de Tesla, avec Nio, avec un catalogue de voitures 100 % électriques. Xpeng est d’ailleurs déjà en France, avec deux SUV : le G6 et le G9. Cette fois-ci, c’est le lancement d’une voiture bien plus abordable.

Cette berline électrique, qui se positionne comme une alternative sérieuse à la Tesla Model 3, promet de révolutionner le segment avec un rapport qualité-prix jusqu’ici inédit.

Un prix qui défie toute concurrence

Commençons par le plus impressionnant : le prix. La MONA M03 est proposée à partir de 119 800 RMB, soit environ 15 500 euros.

Pour mettre ce chiffre en perspective, c’est plus de 50 % moins cher que le prix de base d’une Tesla Model 3 en Chine. Même en tenant compte des taxes et frais d’importation (estimés entre 20 et 40 %), la MONA M03 resterait extrêmement compétitive sur le marché européen.

Trois versions sont disponibles, allant de 15 500 € pour la version 515 Long Range à 20 200 € pour la version 580 Long Range MAX.

En tenant compte des taxes et frais d’importation, on pourrait s’attendre à un prix entre 20 000 € et 30 000 € en Europe, ce qui resterait très compétitif.

Ces prix sont d’autant plus impressionnants que Xpeng affirme avoir investi pas moins de 520 millions d’euros dans le développement de ce modèle sur une période de 4 ans. Un pari audacieux qui semble déjà porter ses fruits : en à peine 52 minutes après le lancement officiel, les précommandes auraient dépassé les 10 000 unités.

Des performances qui n’ont rien à envier à la concurrence

Mais la MONA M03 ne se contente pas d’être abordable. Elle affiche des caractéristiques techniques qui la placent au niveau des meilleures de sa catégorie.

L’autonomie varie de 515 km à 620 km selon les versions (cycle CLTC chinois), avec une accélération de 0 à 100 km/h en 7,4 à 7,8 secondes. Xpeng annonce une consommation de 11,5 kWh aux 100 km, un chiffre impressionnant qui reste à confirmer en conditions réelles.

Surtout, l’aérodynamisme semble avoir été très travaillé, avec un coefficient de traînée (Cx) annoncé à seulement 0,194. Ce qui en fait presque la voiture électrique la plus aérodynamique du marché, surtout si l’on compare avec les 0,219 de la nouvelle Tesla Model 3.

En termes de praticité, le M03 propose un coffre avec 621 litres d’espace de rangement, extensible à 1602 litres. Vous remarquerez qu’elle a bien un hayon, contrairement à la Model 3.

Un intérieur high-tech et confortable

L’habitacle de la MONA M03 ne déçoit pas non plus, avec un design épuré qui n’est pas sans rappeler celui de la Tesla Model 3. On y trouve un imposant écran central de 15,6 pouces, un processeur Qualcomm Snapdragon 8155 avec 16 Go de RAM, et même la possibilité d’opter pour un tableau de bord monté sur le volant.

XpengのMONA M03!



これはテスラのモデル3と競合しそうですね!!



L’ambiance intérieure est personnalisable grâce à un éclairage d’ambiance à 256 couleurs et un système audio 7.1.4 avec 18 haut-parleurs.

Xpeng n’a pas lésiné sur les équipements technologiques, faisant de la MONA M03 un véritable concentré d’innovations. En matière de conduite assistée, la version standard est déjà bien équipée, tandis que la version MAX promet à terme une conduite autonome « porte-à-porte ».

Côté infodivertissement, on trouve une carte panoramique 3D avec rendu en temps réel, l’intégration de services de streaming musical et vidéo, ainsi qu’une boutique d’applications dédiée.

Une voiture électrique premium à un prix défiant toute concurrence

Avec la MONA M03, Xpeng semble avoir réussi un tour de force : proposer un véhicule électrique premium à un prix défiant toute concurrence. Si les promesses en termes de qualité et de performances sont tenues, ce modèle pourrait bien devenir un sérieux challenger pour Tesla et les autres constructeurs établis sur le marché des VE.

Cependant, il convient de rester prudent. Les chiffres annoncés, notamment en termes d’autonomie, sont basés sur le cycle CLTC chinois, généralement plus optimiste que les normes européennes ou américaines. De plus, la disponibilité et le prix hors de Chine restent à confirmer pour ce modèle. D’autant plus que Xpeng a été sanctionné, comme tous les constructeurs chinois, avec les nouveaux frais de douane.