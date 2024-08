On compare la nouvelle Xpeng Mona M03 à 15 000 € à la Tesla Model 3 : un prix hallucinant, mais des défauts

Quelques semaines après sa présentation, Xpeng lance officiellement sa Mona M03. Cette voiture électrique chinoise impressionne par son prix extrêmement réduit, mais peut-elle battre la Tesla Model 3, la référence du secteur ? Nous les avons comparées.

Xpeng Mona M03 // Source : Xpeng

Avec Nio et Zeekr, Xpeng est une des (nombreuses) marques de voitures électriques chinoises les plus prometteuses. Alors qu’elle arrive en France avec deux SUV (le G6 et G9), la start-up vient de lancer en Chine sa Mona M03 après une première présentation en juillet 2024.

Point d’orgue de cette voiture : son tarif, extrêmement réduit. Cela cache-t-il des déceptions ? Que vaut-elle par rapport à la Tesla Model 3, sa plus grande rivale ? Nous avons épluché la fiche technique de cette Xpeng, voici une première comparaison.

Un rapport qualité/prix très impressionnant

Pour rappel, cette Mona M03 est une berline de 4,78 m de long disponible en trois versions et deux batteries LFP (lithium-fer-phosphate) signées BYD, les fameuses Blade.

Xpeng Mona M03 // Source : Xpeng

Cette Xpeng est disponible à partir de 119 800 yuans, soit l’équivalent d’environ 15 100 euros. Pour cette somme, vous aurez droit à la version « 510 », dotée d’une batterie de 51,8 kWh pour une autonomie de… 510 km. Notons que ce chiffre s’entend selon les normes chinoises CLTC, assez optimistes ; il faudrait compter environ 435 km une fois converties en norme européennes WLTP, plus réalistes.

L’équipement de série est loin d’être pauvre. Cette Mona M03 « 510 » dispose ainsi de série d’un toit vitré, de jantes 18 pouces, de la peinture métallisée, de sièges en cuir (les sièges avant étant électriques) et un écran central de 15,6 pouces. Grâce à 8 caméras et 14 radars, la vision 360°, le régulateur adaptatif et le maintien en voie est assuré.

Pour 10 000 yuans supplémentaires (soit 129 800 yuans, environ 16 300 euros), vous passez à la version « 610 », là aussi le chiffre de son autonomie CLTC (environ 520 km WLTP), grâce à une batterie de 62,2 kWh. Quelques équipements supplémentaires font leur apparition, comme les sièges chauffants et ventilés ou l’éclairage d’ambiance.

Enfin, pour 155 800 yuans (environ 19 500 euros), on passe à la « 580 Max ». La batterie est la même, mais l’autonomie baisse pour une raison qui nous échappe un peu. En revanche, cette version gagne toute la panoplie pour la conduite autonome. Grâce à 4 caméras, 1 radar longue distance et deux puces Nvidia Orin, cette Mona M03 débloque le « XNGP », de quoi naviguer aussi bien en ville que sur autoroute de façon autonome grâce à un « AI Driver ». Bref, un rapport qualité/prix remarquable.

Tout n’est pas parfait

Dans ce concert de louange, il convient de remonter quelques points qui nous semblent un peu à la traîne. La première : la recharge. Si Xpeng ne communique pas la puissance maximale de charge, on apprend que les trois versions de la Mona M03 passent de 30 à 80 % en 26 minutes. Un chiffre loin d’être catastrophique, mais assez moyen, qu’on retrouve généralement chez les concurrentes pour passer de 10 à 80 %.

Xpeng Mona M03 // Source : Xpeng

Notons également l’absence de l’architecture 800 volts, permettant de réduire considérablement les temps de recharge, qui se démocratise pourtant chez les voitures électriques chinoises – sûrement pour une raison de coûts. La Zeekr 007, qui débute certes à 209 900 yuans (environ 26 700 euros), peut ainsi se charger de 10 à 80 % en 10,5 minutes !

Il est de plus regrettable que l’armada de la conduite autonome ne soit disponible que sur la version Max, sans possibilité d’y accéder sur les deux autres versions, même en option. Par rapport à l’entrée de gamme, cette version coûte 30 % de plus – pas rien.

Enfin, et certainement là aussi pour économiser quelques yuans, les fiches techniques sont assez modestes. Pas de version à quatre roues motrices ou performance, il faudra se contenter d’un seul moteur à l’arrière, de 190 ch (140 kW) pour la version 515 et de 218 ch (160 kW) pour les deux autres. Les accélérations n’ont donc rien d’affolant, avec un 0 à 100 km/h effectué entre 7,4 s et 7,8 s (des chiffres qui n’ont cependant rien de scandaleux, encore moins de dangereux).

La Tesla Model 3 en danger ?

Face à cette déferlante, la Tesla Model 3, référence des berlines électriques, peut-elle être inquiétée ? Peut-être, puisque la berline américaine débute en Chine à 231 900 yuans pour un équipement équivalent – presque le double de la Mona M03, donc.

Certes, la Model 3 dispose de plusieurs avantages : une autonomie plus généreuse (entre 606 et 713 km CLTC), un coffre plus spacieux (682 litres en incluant le coffre à l’avant, même si la Xpeng dispose d’un hayon et non d’une malle sur la Tesla), plus de variété dans la gamme (propulsion, transmission intégrale, performance) et la possibilité d’opter en option pour la conduite autonome (le fameux Autopilot) sur toutes les versions, mais le surcoût reste tout de même massif.

Xpeng Mona M03 // Source : Xpeng

La Model 3 garde en outre la primeur des marchés internationaux, Europe et Amérique du Nord en tête. Xpeng n’a pas encore communiqué sur ses volontés d’exporter ou non la Mona M03, mais les récentes mesures protectionnistes de l’Europe et des États-Unis pourraient lui mettre des bâtons dans les roues, notamment en termes de taxes douanières – sauf si elle sera produite dans l’usine européenne que Xpeng veut construire.

Notons également que la concurrence chinoise s’intensifie de jour en jour. Outre la Zeekr 007, la Xiaomi SU7, la Lynk&Co Z01 ou encore l’IM L6 veulent, elles aussi, leur part du gâteau, à des tarifs certes plus élevés que la Xpeng Mona M03, mais comparables à la Model 3.