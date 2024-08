L’une des voitures électriques les plus aérodynamiques du monde, rivale de la Xiaomi SU7, fait ses grands débuts

Dévoilée au mois de juin dernier, la nouvelle Lynk & Co Z10 est officiellement disponible à la commande en Chine, à environ 27 500 euros. Un prix qui sera cependant revu à la hausse si elle sort en Europe, elle qui fait partie des voitures électriques les plus aérodynamiques du marché.

Crédit : Lynk & Co

Cela fait déjà un petit moment que la marque chinoise Lynk & Co est présente en Europe et notamment en France, avec son SUV 01 hybride rechargeable. Mais le constructeur, qui fait partie du groupe Geely aux côtés de Volvo, Polestar et Zeekr mise aussi beaucoup sur la voiture électrique.

Une nouvelle berline électrique

En mars dernier, la firme basée en Chine annonçait le lancement de sa toute première auto zéro-émission (à l’échappement), connue sous le nom de Zero. C’est finalement au mois de juin dernier que la version de série a vu le jour, désormais baptisée Z10 et prenant la forme d’une berline haut de gamme. Cette dernière chasse alors sur les terres de la Tesla Model S mais également de la BYD Seal et de la Xiaomi SU7. Bonne nouvelle : elle est déjà disponible à la commande, mais uniquement dans son pays natal pour le moment.

Sur son site, Lynk & Co annonce un prix de départ affiché à partir de 215 800 yuans, ce qui équivaut à environ 27 500 euros selon le taux de change actuel. Un tarif qui sera fortement revu à la hausse si la berline arrive en Europe, en raison de l’augmentation des droits de douane. Le constructeur est en effet soumis à une taxe de 17,4 %, en plus des 10 % déjà en vigueur depuis plusieurs années. Ce qui se traduira inévitablement par un prix plus élevé sur le Vieux continent.

Crédit : Lynk & Co

Pour ce montant-là, les clients pourront bénéficier d’une puissance de 271 chevaux issue d’un seul moteur installé sur l’essieu arrière, associé à une batterie de 71 kWh. De quoi bénéficier d’une autonomie annoncée à 602 kilomètres selon le cycle chinois CLTC, soit environ 511 kilomètres selon l’homologation européenne WLTP. Si la version d’entrée de gamme est dotée d’une architecture 400 volts, d’autres déclinaisons sont disponibles en 800 volts. De quoi récupérer jusqu’à 573 kilomètres en seulement 15 minutes de charge.

A noter que la berline électrique peut atteindre les 806 kilomètres d’autonomie (environ 685 kilomètres WLTP) dans sa variante équipée d’une batterie de 95 kWh. Cette nouvelle Z10 embarque un pack LFP (lithium – fer – phosphate) développé par le groupe Geely et connu sous le nom de Golden Brick. Cette dernière possède une grande densité énergétique et est particulièrement résistante en cas d’accident. Ce qui pourrait permettre de sauver la voiture de la casse en cas de choc léger.

Une voiture ultra aérodynamique

Cette nouvelle berline électrique repose sur la plateforme SEA bien connue au sein du groupe Geely, puisqu’elle équipe également le Volvo EX30 que nous avons récemment essayé, ainsi que la Smart # 1. Le 0 à 100 km/h est réalisé en 3,5 secondes dans sa version la plus performante, tandis que la voiture a été conçue pour être la plus aérodynamique possible. Elle fait partie des meilleures dans le domaine, avec un Cx (coefficient de traînée) affiché à seulement 0,198. De quoi rivaliser frontalement avec la nouvelle Xpeng Mona M03 récemment dévoilée.

Pour rappel, cette nouvelle Lynk & Co Z10 affiche une longueur de 5,03 mètres pour 1,97 mètre de large et 1,47 mètre de haut, et l’empattement mesure 3,0 mètres tout pile. De quoi accueillir confortablement les occupants dans un poste de conduite très moderne. Ce dernier intègre un large écran tactile de 15,4 pouces, qui devrait être compatible avec Apple CarPlay et Android Auto quand la voiture arrivera en Europe. Ce dernier est associé à un combiné numérique de 12,3 pouces tandis que la berline est livrée avec des sièges chauffants, ventilés et massants.

Crédit : Lynk & Co

La conduite autonome de niveau 2 fait aussi partie de la dotation de série quelle que soit la version, grâce à un capteur LiDAR sur le toit. Même chose pour le chargeur à induction pour le smartphone, ainsi que le système audio avec 12 haut-parleurs. Le lancement officiel de la nouvelle Lynk & Co Z10 est prévu pour le 5 septembre prochain en Chine. Aucune date n’a encore été annoncée en ce qui concerne une éventuelle arrivée en Europe.