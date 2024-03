Voici la première voiture électrique de ce constructeur d’hybrides rechargeables vendues en France

Si on connait Lynk&Co en France pour son SUV hybride rechargeable, la marque dispose d’une gamme entière en Chine, son pays natal… mais manquait encore d’une voiture électrique. Ce qui va bientôt être réglé, puisque la marque vient de présenter les premières images de sa première berline 100 % électrique, la Zero.

Dans la galaxie des nouvelles marques chinoises dédiées aux « NEV » (New Energy Vehicles, comprenant voitures électriques et hybrides rechargeables), quelques-unes ont déjà fait le chemin jusqu’en France. Il y a bien sûr MG ou BYD, mais Lynk&Co fut précurseure en arrivant ici dès 2020 avec le 01, un SUV hybride rechargeable.

L’hybride est d’ailleurs le cœur du métier de Lynk&Co, puisque l’ensemble de la gamme ne tourne que sous cette motorisation. Ce qui devrait bientôt évoluer, puisque la marque va bientôt lancer sa première voiture 100 % électrique, la Zero, et vient de dévoiler ses premières images.

Une grande berline

Comme pour l’Alpine A290, la marque a décidé de dévoiler des images d’un prototype camouflé lors de tests hivernaux, que le média chinois Car News China relaie.

On ne sait d’ailleurs pas grand-chose de cette voiture électrique. Si on présume que cette Lynk & Co s’appellera « Zero », c’est d’ailleurs uniquement à cause de l’inscription sur le camouflage ! Tout juste pouvons-nous déterminer qu’il s’agit d’une grande berline, concurrente des Tesla Model S et Xiaomi SU7.

Ce qu’on sait en revanche, c’est que Lynk&Co fait partie du groupe Geely, comme Volvo, Polestar ou Zeekr. Cette Zero pourrait donc reprendre la plateforme SEA1 de la Zeekr 001, ce qui nous laisse entrevoir de belles promesses.

La Zeekr 001 vient en effet d’être assez lourdement mise à jour, avec une arrivée d’une architecture 800 volts permettant une recharge en 11 minutes, tout en pouvant proposer des autonomies allant jusqu’à 750 km sur le cycle chinois CLTC, soit environ 640 km sur le cycle européen WLTP.

De même, les roues arrière directrices, la suspension pneumatique, les innombrables aides à la conduite et la charge bidirectionnelle ultra-puissante devraient également être de la partie.

Une présentation à Beijing

Lynk&Co dévoilera tous les détails de sa Zero au Salon de Beijing, qui se tiendra lieu du 25 avril au 4 mai 2024. L’occasion de connaître la fiche technique, mais également les tarifs, même s’il ne faudra pas s’attendre à des prix planchers : la marque vise le haut de gamme avec cette voiture électrique, tout comme Zeekr, dont la 001 débute à 59 990 euros en Allemagne.

En parlant d’Europe, mauvaise nouvelle : cette Lynk&Co Zero ne devrait pas arriver chez nous. Rassurez-vous tout de même : la berline n’est que le premier chapitre de la gamme 100 % électrique du constructeur, et un SUV dérivé de la Zero devrait bientôt la rejoindre.

C’est d’ailleurs ce dernier que la marque pense exporter, venant prêter main forte au vieillissant 01 disponible en France. Rendez-vous à Beijing, donc, pour en savoir plus.