La voiture électrique aux 1 000 km d’autonomie n’a plus 1 000 km d’autonomie, mais elle devient vraiment meilleure

La Zeekr 001 fut, comme son nom l'indique, la première voiture électrique du constructeur chinois. Cette grande berline vient de s'offrir une belle mise à jour, avec notamment de sacrés progrès en termes de recharge, de performances et d'équipements. On en fait le tour.

Si Zeekr est encore une marque quasi-inconnue en France, ses voitures électriques font souvent l’objet d’articles sur Survoltés. La faute à des modèles alléchants, dotés de technologies souvent assez révolutionnaires.

La Zeekr 001, en toute logique la première voiture de la jeune marque, vient de passer par la case « restylage », qui s’avère d’ailleurs être une sacrée mise à jour des caractéristiques techniques. La marque annonce sur son site web une recharge et des puissances fortement améliorées, ainsi que l’arrivée d’étonnants équipements.

Peu de changements cosmétiques, mais un toit panoramique jamais vu

Cette Zeekr 001 « 2.0 » change finalement très peu d’extérieur. Elle prend un peu de caractère, reprenant quelques idées à sa surpuissante version FR, avec de nouveaux boucliers plus aérés. Quelques nouvelles couleurs font également leurs apparitions. Les dimensions ne changent pas, avec une longueur de 4,98 m pour 2,0 m de large. Un beau bébé, donc.

L’habitacle change un peu plus, notamment dans l’écran pivotable, qui passe à 15,6 pouces et qui est désormais alimenté par une puce Qualcomm Snapdragon 8295. Une vision tête-haute de 35,5 pouces et des compteurs numériques de 13,06 pouces font également partie de lot. Quant à la qualité des matériaux, elle est annoncée comme étant de meilleure qualité.

Toujours concernant l’habitacle, peut-être la nouveauté la plus folle concerne le toit panoramique. Il est en effet capable de changer de couleur sur 10 nuances différentes, et ce de façon indépendante sur 10 zones !

Si Renault, Porsche ou Volkswagen proposent déjà des toits vitrés pouvant s’obscurcir à la demande, c’est la première fois qu’un tel équipement puisse changer de couleurs.

Une recharge en 11 minutes !

Ce qui ne se voit pas change en revanche beaucoup plus. Cette nouvelle Zeekr 001 accueille désormais une architecture 800 volts et des batteries de nouvelle génération, de quoi faire fondre les temps de recharge.

Concrètement, deux batteries sont disponibles : une LFP (lithium – fer – phosphate) signée CATL de 95 kWh capable de se charger à une puissance maximale de 475 kW (soit une charge en 5C, un chiffre très rarement atteint), de quoi passer de 10 à 80 % en 11,5 minutes seulement. Presque du jamais vu, et pas loin du record mondial détenu par le Li Auto Mega, un énorme van capable de faire l’exercice en 10 minutes.

La seconde batterie, une NMC (nickel – manganèse – cobalt) Kirin de 100 kWh, doit se « contenter » de 400 kW (une charge en 4C, donc, déjà remarquable). Concrètement, cela revient à passer de 10 à 80 % en 15 minutes, ce qui est déjà assez phénoménal.

La charge bidirectionnelle n’est pas oubliée et se met au niveau de sa sœur, la Zeekr 007, avec la possibilité d’envoyer jusqu’à 60 kW en courant continu vers une autre voiture électrique. C’est plus que de très nombreuses bornes dites « rapides » qu’on voit sur les routes !

Côté autonomie, la batterie 95 kWh promet 675 km en une charge et celle de 100 kWh entre 705 et 750 km selon la motorisation. Attention, ces chiffes sont calculés selon le cycle chinois CNTC, plus optimiste que notre cycle européen WLTP. Il faudrait ainsi compter environ 575 km pour la 95 kWh et 600 à 640 km pour la 100 kWh en WLTP.

Vous l’aurez remarqué : le pack promettant 1 000 km d’autonomie n’est plus disponible, mais ce n’est pas forcément une grosse perte. Une telle autonomie n’a pas de sens sur une voiture électrique, rendant les batteries lourdes et coûteuses. De plus, les temps de recharge éclairs des nouvelles batteries permettent de faire de longs trajets sans l’ombre d’une contrainte, d’autant plus que le maillage des bornes rapides ne cesse de s’étoffer.

Des performances décoiffantes

Ces temps de recharges hallucinants ne sont pas les seuls chiffres remarquables dans cette Zeekr 001. La puissance fait un sacré bond en avant, avec 310 kW / 421 ch pour la version propulsion et carrément 580 kW / 789 ch pour les versions à transmission intégrale !

De quoi abattre le 0 à 100 km/h en 5,9 s pour la propulsion et en 3,3 s pour les transmissions intégrales. Aucune mention n’est faite de la 001 FR, qui développe 943 kW / 1265 chevaux et expédie le 0 à 100 km/h en 2,07 s, mais peut-être aura-t-elle droit à des performances encore plus dingues avec cette mise à jour.

Pour maintenir tout ça sur la route, cette nouvelle 001 peut compter sur une suspension pneumatique de nouvelle génération. Et si vous ne voulez pas conduire, cette nouvelle version apporte un LiDAR au sommet du pare-brise, qui vient accompagner des radars et des caméras pour profiter du « Zeekr AD », un système de conduite autonome semblable au FSD de Tesla.

Une arrivée en Europe prévue, mais quid de la France ?

Terminons sur les tarifs. Cette 001 débute en Chine à 299 000 yuans, soit environ 38 300 euros, et peut aller jusqu’à 329 000 yuans (42 200 euros environ) pour la version la plus puissante.

La marque étant déjà disponible dans certains marchés d’Europe (Pays-Bas, Allemagne, Norvège et Suède), on s’imagine que cette 001 mise à jour arrivera un jour ou l’autre. Les prix n’ont (comme d’habitude) rien à voir avec ceux chinois, puisque la 001 actuelle se vend par exemple entre 59 990 et 67 990 euros en Allemagne.

Reste que la France n’est toujours pas retenue, ce qui nous rend très triste, car la gamme Zeekr semble chaque jour plus fascinante. Entre le crossover X, la berline 007 qui concurrence frontalement la Tesla Model 3 et cette 001 complètement folle, on n’a qu’une envie : les essayer. On croise les doigts pour les prochains mois.