L’une des voitures électriques les plus aérodynamiques du monde montre son intérieur ultra minimaliste

Quelques semaines après sa révélation officielle, la nouvelle Xpeng Mona M03 électrique nous montre désormais son poste de conduite, grâce à des photos-espions publiées sur le web. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce dernier s’inspire fortement de celui de sa rivale, la Tesla Model 3.

Xpeng Mona M03 // Source : Xpeng

Encore peu connu en France, le constructeur chinois Xpeng commence tout doucement son arrivée avec le nouveau G9. D’autres modèles arriveront également, dont le G6, rival de la Tesla Model Y.

Un intérieur inspiré de Tesla

Mais ce n’est pas tout, car la firme fondée en 2014 et basée à Canton a également levé le voile au mois de juin sur sa dernière création en date, qui porte le nom de Mona M03. Il s’agit d’une berline 100 % électrique, issue d’un partenariat noué avec DiDi, le numéro 1 des VTC en Chine.

Rivale des Tesla Model 3, Xiaomi SU7 et autres BYD Han, cette nouvelle venue n’avait jusqu’alors jamais montré son poste de conduite. Et bien c’est désormais chose faite, mais pas vraiment de manière officielle.

En effet, les images qui ont été publiées sur le net par le site CNEVPost ont en réalité été prises par des photographes espions. Elles nous montrent cependant avec précision à quoi ressemble l’intérieur de cette nouvelle arrivante, qui s’inspire très visiblement de Tesla.

Ainsi, nous retrouvons une présentation très minimaliste, avec au centre de la planche de bord, un grand écran tactile, dont la diagonale n’a pas encore été communiquée par le constructeur. Cette dernière semble cependant tourner autour des 15 pouces environ.

Crédit : Xiaohongshu

On ne sait également pas encore si cette dalle numérique est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, ce qui sera sûrement le cas si la berline arrive un jour en Europe. Mais pour cela, il faudra sans doute faire preuve d’un peu de patience, car ce n’est pas prévu pour tout de suite. Comme sur la Model 3 ainsi que le Volvo EX30, on remarque que la nouvelle Mona M03 est dépourvue de combiné numérique. En revanche, on ne sait pas si elle est dotée d’un affichage tête-haute.

Le volant reprend les commandes rondes que l’on retrouve également sur les voitures de la firme d’Elon Musk, qui servent notamment à régler les rétroviseurs. Une disposition également adoptée par le VinFast VF8, et qui risque de pénaliser la berline aux crash-tests EuroNCAP. On remarque également la présence d’une console centrale assez haute, qui semble intégrer des rangements, même si les photos n’en montrent qu’une petite partie. Nous en saurons sans doute un peu plus au cours des prochains mois.

Plusieurs versions au catalogue

Pour l’heure, nous n’en savons malheureusement pas plus sur le poste de conduite de cette nouvelle Xpeng Mona M03, dont l’empattement mesure 2,82 mètres. La voiture affiche pour mémoire une longueur totale de 4,78 mètres pour 1,90 mètre de large et 1,45 mètre de haut. Elle arbore alors des lignes très épurées, qui lui permettent d’afficher un Cx (coefficient de traînée) encore plus bas que chez Tesla et Mercedes, affiché à seulement 0.194. Ce qui en fait la voiture la plus aérodynamique de sa catégorie.

Sous son capot, cette nouvelle venue se décline en deux versions baptisées Standard et Performance, avec 190 ou 217 chevaux. On sait également que la voiture embarque des batteries LFP (lihium – fer – phosphate) fournies par le numéro 2 mondial de l’électrique, BYD. Le constructeur annonce également une autonomie tournant autour des 550 kilomètres selon le cycle chinois CLTC. Ce qui donne environ 480 kilomètres avec l’homologation européenne WLTP. La prise d’air motorisée à l’avant permet quant à elle de gagner environ 15,6 kilomètres supplémentaires.

En revanche, on ne connaît pas encore le temps nécessaire pour la recharge, mais nous devrions en savoir plus au cours des prochains mois. Les premières livraisons sont en effet attendues pour la fin du 3ème trimestre en Chine, pour un prix de départ fixé sous les 200 000 yuans, ce qui donne environ 25 800 euros.

Il faudra cependant s’attendre à payer bien plus cher chez nous, en raison de la hausse des droits de douane sur les voitures électriques chinoises en Europe.