C’est l’une des voitures électriques les plus aérodynamiques du monde : voici la nouvelle Lynk & Co Z10

Lynk & Co, marque codétenue par Volvo, se lance à son tour dans la voiture électrique avec sa Z10. Cette marque, qui vend un SUV hybride en France, vient de présenter cette berline reprenant les bases de la Zeekr 007, avec notamment un déluge de technologies et une recharge express. Voici ses caractéristiques.

Vous connaissez peut-être Lynk & Co, qui vend en France son 01, un SUV hybride. La marque est cependant bien plus développée en Chine, sa terre natale, mais se contentait là-bas aussi de PHEV… jusqu’à maintenant.

La marque, appartenant à Volvo et Geely, franchit effectivement le cap de l’électrique avec sa Z01, une grande berline reprenant la base de la cousine Zeekr 007. Après une campagne de teasers, Lynk & Co vient d’en présenter les grandes lignes sur son compte Weibo. Voici à quoi s’attendre.

Un aérodynamisme remarquable

Cette Lynk & Co Z01 se distingue par un style assez affûté, mais également très proche des productions de Zeekr, notamment au niveau des projecteurs. La ligne reste toutefois agréable et moderne, et les dimensions imposantes : comptez 5,02 m de long (dont 3,00 m d’empattement) pour 1,97 m de large et 1,47 m de haut.

Là où cette carrosserie tire son épingle du jeu, c’est au niveau de l’aérodynamisme, puisque son coefficient de pénétration dans l’air (Cx) se limite à 0,198. Un excellent score, battant celui de la Mercedes-Benz EQS (0,20) et proche de celui de la voiture de série la plus aérodynamique du monde, l’Aion Hyper GT, qui se contente d’un Cx de 0,19.

Un habitacle spacieux et technologique

L’habitacle est également dans les canons chinois, avec une présentation très épurée et un très grand écran ornant la planche de bord. Ce dernier, d’une taille respectable de 15,4 pouces, tourne sous Flyme Auto, un OS signé Meizu, alimenté par une puce Snapdragon 8295. Le conducteur profitera d’un fin combiné d’instrumentation et d’une vision tête-haute à réalité augmentée.

Le confort général est mis à l’honneur, avec un grand toit panoramique, des sièges chauffants, ventilés et massants, tandis qu’un système son signé Harman Kardon de 23 haut-parleurs prendront soin des oreilles des occupants. L’ambiance lumineuse est gérée par un décor RGB courant tout le long des portes et de la planche de bord.

Une plateforme et des batteries connues

Parlons désormais de ce qui ne se voit pas. La Lynk & Co Z01 repose sur la plateforme SEA de Geely, qu’on retrouve déjà chez Smart, sur le Volvo EX30 ainsi que les Zeekr 001 et 007. Une base connue, mais qui offre beaucoup d’opportunités.

La Z01 profite des dernières avancées du groupe, comme la batterie « Golden Brick ». Une batterie LFP (lithium-fer-phosphate) reposant sur une architecture 800 volts, de quoi garantir une recharge express : Lynk & Co annonce 573 km d’autonomie récupérée en 15 minutes. La capacité des batteries n’a cependant pas été communiquée, de même que l’autonomie de la voiture.

En termes de conduite, là aussi, Lynk & Co pioche dans la banque Geely et propose une suspension pneumatique active, de même que des moteurs à carbure de silicium, capable de faire passer la Z01 de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes. Quant à la conduite autonome, elle n’est pas oubliée, avec une batterie de capteurs (comprenant un LiDAR sur le toit) et une puce Nvidia Orin-X pour gérer ce beau monde.

Une arrivée rapide sur le marché chinois

Dernière zone d’ombre : sa disponibilité. Lynk & Co n’a pas annoncé de tarification ni de date de sortie précise, même si plusieurs médias chinois annoncent une arrivée rapide sur le marché chinois.

Quant à son arrivée en Europe, ici aussi, pas d’annonce officielle. Seul indice : la conférence de presse s’est tenue… à Stockholm, en Suède. De quoi peut-être espérer une arrivée sur nos marchés, sachant qu’on connaît l’appétit de Geely pour l’Europe, avec notamment une arrivée de Zeekr en France en fin d’année.