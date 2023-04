Flyme Auto : l’avenir des OS automobiles façonné par les créateurs de smartphones

Après la nouvelle gamme Meizu 20, on y reviendra, le constructeur chinois a annoncé un nouvel OS : Flyme Auto.

Google a pris un sérieux coup d’avance dans l’automobile avec Android Automotive. Différent d’Android Auto, cet OS est déjà présent chez Renault, Polestar, Volvo, Honda et bientôt BMW, GM et Volkswagen Group. Il s’agit d’un système d’infodivertissement autonome et embarqué, très proche de celui que l’on a sur nos smartphones.

Meizu, gros groupe chinois qui n’est pas présent en France, vient de lancer un nouvel système d’exploitation, Flyme Auto. Meizu tente de créer une expérience où Flyme Auto synchronise parfaitement le smartphone et la voiture.

Un concurrent d’Android Automotive

Conçu pour être profondément intégré au véhicule, Flyme Auto dépasse évidemment les fonctionnalités d’Android Auto et de CarPlay (qui sont pour le moment de simples recopies d’écran). Il est plus dynamique et offre des options de personnalisation avancées, telles qu’une interface personnalisée et un contrôle de la voiture.

Les informations affichées s’adaptent au moment de la journée et aux conditions météorologiques, offrant une expérience visuelle similaire aux fonds d’écran dynamiques sur macOS. L’écran principal, appelé Desktop par Meizu, peut également afficher des images relaxantes et diffuser des sons apaisants lorsque la voiture est garée, par exemple, lors de la recharge de la batterie.

Flyme Auto inclut une barre intelligente semblable à la barre des tâches des ordinateurs, offrant un accès instantané aux fonctions essentielles du véhicule, aux applications et aux informations sur la voiture. Il permet d’afficher le niveau actuel de la batterie, gérer l’itinéraire de navigation et contrôler la lecture de la musique.

Une intégration profonde entre le smartphone et la voiture

Là, où Flyme Auto se différencie des expériences comme celles de Tesla OS ou Android Automotive est la connexion entre le smartphone et le véhicule. Cette dernière permet à l’infodivertissement d’utiliser certaines fonctionnalités du téléphone, comme la caméra pour les appels vidéo. Flyme Auto prend également en charge les jeux, avec le smartphone agissant comme une manette sans fil virtuelle. L’intégration profonde permet également aux applications de passer d’un appareil à l’autre sans interruption.

Le système d’exploitation est doté d’un assistant numérique intégré et de capacités basées sur l’intelligence artificielle pour des conversations plus naturelles. L’assistant numérique semble avancé, il donne des conseils, et peut aussi pousser des informations sur l’état des pneus, comme la pression des pneus, mais aussi gérer la prise de rendez-vous pour l’entretien régulier de la voiture.

Même si ce nouveau système d’exploitation, Flyme Auto, risque de ne pas être disponible en France, sauf si des constructeurs chinois décident de l’adopter, il met en évidence le potentiel de développement que Google et Apple peuvent exploiter dans l’intégration native de leurs technologies au sein des véhicules. Cette avancée souligne la nécessité pour ces géants technologiques de continuer à innover, afin de rester compétitifs sur un marché en constante évolution. Les fonctionnalités offertes par Flyme Auto pourraient servir d’inspiration et stimuler les efforts de recherche et de développement pour les futurs systèmes d’exploitation automobiles conçus par Google et Apple.

Meizu n’est pas le seul à étendre ses activités

Huawei développe également un système d’exploitation équivalent à Flyme Auto, destiné à l’industrie automobile. Cette initiative s’inscrit dans la volonté de l’entreprise d’étendre ses activités au-delà du marché des smartphones et de renforcer sa présence dans le domaine de la mobilité électrique et connectée.

Xiaomi est également prêt à étendre ses activités dans le secteur automobile en se lançant dans le développement de voitures électriques. Cette démarche s’inscrit dans la stratégie de diversification du groupe chinois, qui cherche à se positionner comme un acteur clé sur le marché en pleine croissance des véhicules électriques.

