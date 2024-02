Cette marque de smartphone jette définitivement l’éponge

La marque Meizu était connu historiquement sur le marché du smartphone pour ses produits très originaux, sortant de l'ordinaire. Elle n'a pas été capable de rivaliser avec Xiaomi et Huawei. Désormais, elle annonce la fin de son activité smartphone.

Connaissez-vous Meizu ? Cette marque chinoise de smartphone a bien proposé quelques références en France, mais n’a jamais réussi à atteindre la popularité d’un Xiaomi, d’un Huawei ou encore d’un OnePlus.

Ce n’est pas faute d’avoir tenté des coups d’éclat à travers les années. On se souvient du Meizu Zero, le smartphone sans trou ni bouton, ou du Meizu Pro 7, le smartphone avec un écran à l’arrière. Encore plus différenciant ? Oubliez Android et penchez-vous sur le Meizu Pro 5 équipé avec… Ubuntu Mobile, le système basé sur GNU/Linux. Enfin, Meizu fait partie des rares constructeurs à s’équiper en puces Samsung Exynos plutôt que Qualcomm Snapdragon sur certains de ses smartphones.

Désormais, l’histoire de Meizu sur le marché du smartphone se referme. La marque annonce l’arrêt de cette activité pour mieux se concentrer sur l’IA.

Préparer l’après smartphone

C’est sur son site officiel en chinois que Meizu annonce ce changement majeur de stratégie. La marque veut faire « All In » dans l’IA et pour ca va mettre fin à ses projets de smartphones traditionnels. Comme le relève 9To5Google, l’interface de Meizu, FlymeOS, devrait évoluer pour s’adapter à de nouveaux types d’appareils et proposer davantage de fonctions en lien avec l’IA.

Quel est l’avenir de Meizu ? Cela reste encore assez flou. Notamment parce que si plusieurs marques ont annoncé des produits dédiés à l’IA comme l’Humane AI Pin ou le Rabbit R1, mentionnés par le patron de Meizu dans son annonce, il reste à prouver que le public souhaite des appareils dédiés à cette technologie.

Le Meizu 20 devrait donc être le dernier smartphone de la marque. En attendant, le marché de la téléphonie perd encore un brin d’originalité.