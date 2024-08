Charge en 10 minutes pour moins de 27 000 euros : avant son arrivée en Europe, cette concurrente de la Tesla Model 3 s’améliore encore

Zeekr continue de nous étonner. La marque chinoise, cousine de Volvo ou Smart, vient d’améliorer sa Zeekr 007, une concurrente de la Tesla Model 3 qui compte bien arriver en Europe. Avec une charge en 10 minutes pour un tarif réduit, cette voiture électrique compte bien rebattre les cartes. Voici ses caractéristiques.

Zeekr 007 // Source : Zeekr

Dans les derniers jours de 2023, Zeekr, une marque du groupe Geely (qui possède, entre autres, Volvo, Smart, Lotus et Polestar), nous avait surpris en présentant sa 007, une berline électrique rivale de la Tesla Model 3 extrêmement concurrentielle.

Nous voilà huit mois plus tard, et la marque chinoise améliore déjà sa voiture électrique, en lui faisant bénéficier de ses dernières innovations, tout en proposant un tarif très attractif. Un post Weibo de Zeekr nous append tout ce qu’il faut savoir de ces changements.

Le meilleur est à l’intérieur

Esthétiquement, cette Zeekr 007 « 2025 » ne change quasiment pas, hormis quelques nouvelles couleurs extérieures et intérieures. On retrouve toujours le style très épuré de cette berline de 4,86 m de long, dont l’avant est orné du « Zeekr Stargate », cette bande de LED personnalisable.

Zeekr 007 // Source : Zeekr

L’habitacle ne change pas non plus, avec une planche de bord ornée d’un écran de 15,05 pouces pivotable de gauche à droite, accompagné d’une combiné d’instrumentation de 13,02 pouces et d’une vision tête haute de 35,5 pouces.

Non, ce qui change, c’est la technique. En premier plan, l’adoption de la nouvelle batterie maison, la « Golden Brick » dans sa version améliorée – la Zeekr 007 est d’ailleurs la première voiture à en bénéficier.

Golden Brick // Crédit : Zeekr

Cette « Golden Brick », pour rappel, est une batterie LFP (lithium-fer-phosphate) de 75 kWh capable de se recharger de 10 à 80 % en 10,5 minutes seulement, grâce à une architecture 800 volts et une capacité de recharge de 5,5 C.

Grâce à cette batterie, la Zeekr 007 peut parcourir jusqu’à 688 km selon le cycle chinois CLTC, ce qui donnerait environ 585 km une fois converti aux normes européennes WLTP, plus réalistes.

Pour les plus gros rouleurs, une autre batterie est disponible. Il s’agit d’une Qilin de 100 kWh signée CATL, le leader mondial des batteries, de type NMC (nickel-manganèse-cobalt). De quoi annoncer 870 km d’autonomie CLTC (environ 740 km WLTP). La recharge, toujours de 10 à 80 %, est promise en 15 minutes, ce qui reste un excellent score.

Conduite autonome de série pour un tarif dérisoire, une arrivée en Europe très probable

L’autre grande avancée de cette « nouvelle » Zeekr 007, c’est au niveau de la conduite autonome. La berline accueille le « Haohan Intelligent Driving 2.0 », capable de gérer « 1000 nouveaux scénarios de circulation », incluant des carrefours, pouvant même prédire les comportements des voitures et piétons environnants jusqu’à « 1,2 seconde à l’avance ».

Zeekr 007 // Source : Zeekr

Le tout repose sur 30 capteurs (dont un LiDAR) et deux puces Nvidia Drive Orin-X… et se retrouve de série sur toutes les 007. Pour autant, le prix reste cantonné à 209 900 yuans, soit environ 26 700 euros. Malgré ces innovations, Zeekr a baissé les tarifs de 20 000 yuans (environ 2 500 euros) par rapport à la génération précédente.

Un prix extrêmement agressif, d’autant que la dotation de série est pléthorique. Voilà de quoi distancer la Tesla Model 3, qui commence à 231 900 yuans pour une autonome de 606 km CLTC « seulement », tout en se faisant dépasser en termes de recharge et de conduite autonome.

N’oublions pas non plus que Zeekr est déjà présent dans plusieurs pays d’Europe, et que la marque nous avait confié vouloir arriver en France d’ici la fin de l’année 2024.

Zeekr 007 // Source : Zeekr

De quoi profiter de cette alléchante 007 ? Peut-être, mais attention aux tarifs, depuis l’augmentation des frais de douane voulu par l’Union Européenne. À moins que le projet d’usine européenne, auquel Geely semble réfléchir, permette d’y échapper ? Réponse dans quelques mois.