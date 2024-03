À quoi servent les phares révolutionnaires français de cette nouvelle voiture électrique chinoise

Si on parle souvent de Zeekr sur Frandroid, c'est parce que leurs voitures électriques intègrent souvent des technologies remarquables. La marque chinoise, propriété du groupe Geely (comme Volvo ou smart, par exemple), vient de dévoiler les premières images de son prochain modèle qui intègre des phares révolutionnaires, mis au point par l'équipementier français Valeo. Partons à sa découverte.

Qu’il est loin, le temps où les voitures chinoises n’étaient que des pâles copies de la production occidentale. Le pays a brillamment su prendre le virage de l’électrification (même si cela interroge du côté de l’Union Européenne), et les nouvelles voitures électriques made in China ne cessent d’innover.

Parmi les constructeurs qui font bouger les lignes, on retrouve Zeekr. Cette jeune marque, propriété du groupe Geely (comme Volvo, Polestar, smart ou même Lotus), propose une gamme déjà très mature, et vient de dévoiler les premières images de son cinquième modèle : un van 100 % électrique, dénommé Mix. Avec, en premier plan, des phares assez révolutionnaires… et conçus en France.

« Inspirée par la station spatiale Tiangong » (et par la France)

C’est sur Weibo, le réseau social chinois, que Zeekr a mis en ligne les premières photos de sa nouvelle voiture électrique. Ce Mix sera donc un van, qui ressemble un peu au Canoo américain, avec des lignes toutes douces et un profil complètement monovolume. La marque n’hésite d’ailleurs pas à annoncer une inspiration de « la station spatiale Tiangong », mais chacun se fera sa propre idée.

Ce qui nous a beaucoup plus interpellé, c’est que ce Mix reprend le système « Stargate » inauguré sur la Zeekr 007, une concurrente frontale de la Tesla Model 3, sur sa face avant. Il s’agit d’un écran LED pouvant s’illuminer sur 16 niveaux de gris et qui s’étend sur toute la largeur de la face avant. On peut choisir depuis l’écran central de la voiture différentes animations, et même écrire des messages personnalisés.

Cerise sur le gâteau ? Cet écran Stargate a été conçu par Valeo, un des plus grands équipementiers automobiles mondiaux… et français, accessoirement. Nous avions d’ailleurs pu les rencontrer au CES 2024, où ils présentaient en parallèle un système de recharge de véhicules électriques par induction très prometteur.

Peu de détails techniques

Le problème, c’est que Zeekr n’a rien communiqué d’autre à propos de son nouveau Mix, mis à part ces trois images. L’avantage, c’est que nos amis du ministère chinois de l’Industrie ont, comme d’habitude, fait fuiter les premières informations concernant cette nouvelle voiture électrique.

Ce Zeekr Mix devrait donc être disponible à son lancement en deux versions, toutes les deux proposées avec un moteur arrière d’une puissance maximale de 310 kW (421 ch). Deux batteries de type NMC (nickel – manganèse – cobalt) seront disponibles, mais leurs capacités sont pour le moment inconnues.

En revanche, on connaît ses dimensions : 4,69 m de long (dont 3,01 m entre les roues), pour 1,99 m de large et 1,75 m de haut. Voilà qui pourrait le rendre compatible avec une commercialisation en Europe, où Zeekr vend déjà sa berline 001 (qui vient d’ailleurs d’être encore améliorée) et son crossover X dans quelques marchés.

Zeekr devrait d’ailleurs arriver en France dans les prochains mois, d’après un de ses porte-paroles. En revanche, aucune mention n’est faite de sa date de commercialisation, ou même de son prix. Nous vous tiendrons informés.