Recharge sans fil pour voiture électrique : cette célèbre marque française la rend encore plus pratique et efficiente

L'équipementier français Valeo vient de dévoiler au CES 2024 une nouvelle solution de charge sans fil destinée aux voitures électriques. Baptisée Ineez Air Charging, cette dernière offre un rendement particulièrement élevé, comparable (voire supérieur) à celui d'une recharge classique avec un câble.

Si les détracteurs de la voiture électriques sont de moins en moins nombreux, ils existent encore à l’heure actuelle. Et parmi les arguments qui reviennent le plus souvent contre cette motorisation, l’autonomie et la recharge arrivent généralement en tête. Et pour cause, certains affirment encore que charger une auto zéro-émission (à l’échappement) est compliqué.

Une solution pratique

Or, on sait que ce n’est plus vraiment le cas, alors que la France compte désormais plus de 100 000 bornes réparties sur l’ensemble du territoire. Un chiffre qui continue d’ailleurs de grimper au fil des mois, avec des puissances en constante hausse. Actuellement, l’offre la plus performante est affichée à 360 kW chez Lidl, tandis que les dernières présentations titillent les 800 kW, de quoi espérer une charge en cinq minutes !

Cependant, s’il est important de profiter de bornes publiques, la plupart des sessions de recharge se font à domicile. C’est ce qu’avait affirmé une étude menée par Enedis en 2020, qui soulignait également que 88 % des sondés n’utilisent jamais (ou très rarement) de prises publiques.

Il est donc indispensable de développer les solutions de charge à domicile. On pense par exemple aux wallbox, de plus en plus nombreuses sur le marché, mais certaines entreprises ont d’autres choses à proposer. C’est le cas de Valeo, présent au CES de Las Vegas, qui se tient en ce moment.

L’entreprise française, qui vient également de dévoiler un nouveau vélo électrique, y présente en effet une solution de charge. Cette dernière prend le nom de Ineez Air Charging et son fonctionnement est détaillé dans un communiqué tout juste publié. Une fois n’est pas coutume, il ne s’agit pas d’une wallbox classique, bien au contraire. Car cette technologie prend la forme d’un chargeur à induction (sans fil) destiné aux voitures électriques pour la recharge à la maison.

Concrètement, de quoi s’agit-il ? Sur le papier, c’est assez simple. Il s’agit d’une station de charge installée sur le sol, sur laquelle le véhicule peut venir se garer afin de démarrer la recharge de la batterie. Grâce à des boucles conductrices installées sous le véhicule, l’électricité est transmise directement aux cellules, sans avoir besoin de brancher le moindre câble. Ce qui rend l’expérience plus pratique.

Une haute efficacité

L’intérêt de cette solution réside notamment dans le fait qu’elle utilise une fréquence de fonctionnement ultra-basse, autour des 3 kHz. Si cela ne vous parle pas, sachez que plus le chiffre est élevé, plus la puissance dissipée fait augmenter la température. À l’heure actuelle, les systèmes de charge par induction tournent autour des 20 kHz et le niveau atteint par la solution de Valeo est la plus basse du marché.

Ce qui permet alors à cette dernière d’afficher un rendement de 83 %. Un chiffre très respectable pour cette technologie et équivalent aux niveaux obtenus avec une charge « filaire », où les déperditions d’énergie se stabilisent entre 10 et 15 % d’après Enedis. En effet, lors de la recharge, on observe toujours des pertes, que l’on doit justement à la température.

La solution de Valeo est compatible avec les voitures à architecture 400 ou 800 volts, et peut délivrer de 7 à 22 kW en monophasé ou en triphasé. Elle est de plus promise comme étant « abordable » grâce à « une électronique simplifiée ».

Ce n’est pas tout, car elle est également dotée d’une fonctionnalité de charge bidirectionnelle Vehicle-to-Grid (V2G), qui permet d’alimenter la maison en cas de besoin. Il est ainsi possible de charger la voiture pendant les heures creuses et d’utiliser l’énergie stockée dans la batterie pour alimenter le réseau domestique durant les heures pleines (pour préparer à manger ou faire une lessive, par exemple).

Enfin, l’Ineez Air Charging peut également être branché sur un boîtier mural, tandis qu’il sera compatible avec les voitures autonomes pour démarrer et stopper la charge sans aucune intervention humaine. Un système plus simple, donc, que celui développé par Bosch et Volkswagen qui utilise un bras robotisé.

De quoi rivaliser frontalement avec Tesla, qui a récemment confirmé l’arrivée de sa solution de charge à induction. Et pourquoi pas rivaliser avec la technologie développée par des chercheurs de l’Université de Chalmers, en Suède, capable de délivrer jusqu’à 500 kW ? La question reste entière : Valeo ne communique aucune date de commercialisation.