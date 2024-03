Cette voiture électrique qui se recharge plus vite qu’une Tesla devrait bientôt arriver en Europe

Le constructeur chinois Hongqi lève le voile sur sa nouvelle voiture électrique, la eH7. Cette dernière devrait notamment chasser sur les terres de la Tesla Model S et elle devrait arriver en Europe.

Les constructeurs chinois continent leur invasion et se développent de plus en plus à l’international. Tous ont un objectif en tête : rivaliser avec Tesla et devenir le nouveau BYD, qui a réussi à dépasser la firme américaine en termes de vente lors du 4ème trimestre 2023.

Une berline haut de gamme

Les nouveautés ne cessent donc de s’enchaîner, venant de constructeurs parfois totalement inconnus dans nos contrées. C’est par exemple le cas de Changan ou encore d’Avatr, mais également de Hongqi, qui appartient au groupe chinois FAW. La firme avait déjà fait parler d’elle dans nos colonnes avec son SUV E-HS9 ainsi que ses E001 et E202. Mais voilà que l’entreprise, fondée en 1958 et basée à Changchun, en Chine, fait de nouveau parler d’elle en ce début d’année.

Cette fois-ci avec la présentation d’une nouvelle berline électrique, qui porte le nom d’eH7. À vrai dire, cela fait déjà quelques semaines que cette dernière a été officiellement présentée, mais voilà qu’elle est enfin disponible pour les clients en Chine, comme l’explique le site spécialisé CarNewsChina. Ce dernier nous donne également de nombreuses informations sur cette nouvelle arrivante, qui affiche un design très épuré.

De quoi notamment nous rappeler les productions de Nio, entre autres. Ses dimensions sont également très généreuses, avec une longueur de 4,98 mètres pour 1,92 mètre de large et 1,49 mètre de haut. De quoi également rivaliser avec la BYD Seal ainsi que la nouvelle Xiaomi SU7 récemment dévoilée et qui pourrait arriver plus tard en Europe. À l’arrière, la nouvelle Hongqi eH7 arbore une signature lumineuse assez originale, avec de grands feux reliés entre eux par une large bande rétro-éclairée.

En revanche, le Cx (coefficient de trainée) n’a pas encore été dévoilé par le constructeur chinois. À bord la berline semble être plutôt spacieuse, alors qu’elle peut accueillir pas moins de cinq personnes. Ces dernières peuvent profiter d’un empattement de trois mètres de long, et d’un grand toit panoramique de 1,96 mètre-carré. Le volume de coffre est quant à lui affiché à 400 litres, ce qui reste cependant assez peu par rapport aux dimensions de la voiture.

Plusieurs versions au catalogue

La présentation est quant à elle très moderne, avec un grand écran tactile à la forme insolite, qui affiche une diagonale de 15,5 pouces. Ce dernier est associé à un tout petit combiné numérique de 6 pouces et à un affichage tête-haute en réalité virtuelle. Le système d’info-divertissement fait appel à une puce Qualcomm Snapdragon 8155 pour fonctionner, mais on ne sait pas s’il est équipé d’Apple CarPlay ou Android Auto pour le moment.

Au total, pas moins de cinq versions sont proposées pour la berline électrique, avec des déclinaisons deux et quatre roues motrices. La variante d’entrée de gamme revendique 253 kW, soit 343 chevaux et se dote d’une batterie de 75 kWh qui offre une autonomie de 600 kilomètres CLTC. Ce qui donne environ 510 kilomètres avec le cycle WLTP. Les puissances s’échelonnent ensuite jusqu’à 455 kW, soit 618 chevaux pour une autonomie de 697 kilomètres WLTP, grâce à une batterie d’une capacité de 111 kWh.

Cette dernière est fournie par le géant chinois CATL et ne demande que 20 minutes pour passer de 10 à 80 % (comme avec la Tesla Model Y Propulsion de Berlin). C’est mieux que la Tesla Model S, qui met 25 minutes sur le même exercice environ. Mais la puissance de charge n’a pas été précisée pour le moment. Il se dit également que la voiture est compatible avec l’échange de batterie, comme chez Nio, mais là encore nous n’en savons pas plus pour le moment. On sait en revanche que la berline réalise le 0 à 100 km/h en 7,8 à 3,5 secondes selon la version. La charge bidirectionnelle est également de la partie.

La nouvelle Hongqi eH7 est déjà disponible à la commande sur le site de la marque et démarre à partir de 229 800 yuans, ce qui donne environ 29 367 euros. Un prix qui sera bien plus élevé si elle arrive un jour en Europe, ce qui n’est pas à exclure. La marque vend déjà ses voitures en Europe, par le biais de la Norvège, avec la Hongqi eHS9.

La version la moins chère coûte quant à elle 309 800 yuans, soit 39 590 euros. Mais dans tous les cas, elle ne sera pas éligible au bonus écologique de 4 000 euros en France.