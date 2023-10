Cette adorable voiture électrique est l’une des moins chères du marché

Le constructeur chinois Changan dévoile les tarifs de sa nouvelle citadine électrique, la Lumin. Affichée sous la barre des 10 000 euros, cette nouvelle voiture électrique pourrait donner des sueurs froides à la Dacia Spring si elle arrivait en Europe.

Depuis quelques années, les constructeurs chinois se sont énormément développés dans le monde entier, et tout particulièrement en Europe. Ce qui ne plaît pas du tout à Bruxelles, qui veut tout faire pour minimiser l’invasion de ces derniers, ce qui semble être une mission compliquée. D’autant plus que de nombreuses marques tentent désormais leur chance chez nous, parfois avec succès comme MG.

Une mignonne petite auto

Mais un autre constructeur fait aujourd’hui parler de lui. Il s’agit de Changan, qui n’est pour le moment pas encore présent chez nous, et il est donc normal que vous n’en n’ayez jamais entendu parler. Retenez cependant bien ce nom, car il pourrait un jour faire son arrivée sur le Vieux Continent. La firme commercialise déjà plusieurs modèles sur son territoire natal, mais elle a récemment dévoilé une toute autre petite voiture.

Son nom ? Lumin. En réalité, il s’agit même d’une toute nouvelle marque, qui s’ajoute à Avatr, co-crée avec Huawei et CATL et qui va bientôt être commercialisée en Europe. Pour le moment, ce n’est pas encore le cas de Lumin, qui dévoile une adorable citadine aux lignes rondouillardes et très mignonnes. Celle-ci affiche des traits particulièrement épurés, ainsi qu’un faciès composé de deux feux ronds et d’une petite prise d’air en partie basse.

Un style qui n’est pas sans nous rappeler la première génération de la Renault Twingo, et qui va de pair avec un choix de couleurs vives et pastel très réussies. De quoi nous rappeler la petite Geometry Panda Mini dévoilée quelques mois plus tôt et qui pourrait arriver en Europe. Cette nouvelle Changan Lumin affiche des dimensions contenues, avec une longueur de 3,27 mètres pour 1,70 mètre de large et 1,55 mètre de haut.

Son petit empattement de 1,98 mètre seulement lui permet cependant d’accueillir quatre personnes à son bord, dans un espace que l’on imagine assez restreint. La présentation intérieure est quant à elle assez simpliste, mais l’on retrouve tout de même un petit écran tactile de 10,25 pouces ainsi qu’un combiné numérique, comme l’indique le site Car News China. Le coffre affiche un volume de 104 litres.

Un prix abordable

Rivale de la Wuling Hongguang Mini EV, la nouvelle Changan Lumin devrait également aller titiller la Dacia Spring si elle arrivait un jour sur le sol européen. Elle possède en effet une fiche technique assez similaire, avec une puissance de 41 chevaux, contre 65 pour la citadine low-cost. Sa vitesse est quant à elle limitée à 101 km/h tandis que le 0 à 100 km/h n’a pas été communiqué par le constructeur pour le moment.

La version d’entrée de gamme est dotée d’une batterie LFP (lithium – fer – phosphate) de 12,92 kWh, qui lui permet de parcourir jusqu’à 155 kilomètres selon le cycle chinois CLTC. Ce qui donne environ 131 kilomètres seulement d’après l’homologation WLTP. Il est cependant possible d’opter pour une déclinaison plus performante, qui embarque un pack de 17,65 kWh. Ce dernier autorise une autonomie de 210 kilomètres CLTC, soit environ 178 kilomètres WLTP.

Enfin, une 3ème version forte d’une batterie de 27,99 kWh et d’une autonomie de 255 kilomètres est également proposée. À titre de comparaison, la Dacia Spring atteint les 230 kilomètres WLTP en une seule charge. Les deux seront donc situées sur le même segment, face également à la Chery QQ Ice Cream, entre autres. À noter que le temps de charge n’a pas encore été communiqué, de même que la puissance maximale.

La version d’entrée de gamme démarre à partir de 54 900 yuans, ce qui équivaut à 7 185 euros environ. Un prix qui devrait être plus élevé si elle arrivait un jour en Europe, tandis que Bruxelles s’interroge sur ces tarifs aussi bas.