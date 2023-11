Les réparations de certaines Tesla désormais hors de prix à cause de cette technique révolutionnaire ?

De plus en plus répandue, la méthode du giga-casting représente un vrai avantage financier pour les constructeurs de voitures électriques. Mais si cette dernière permettra de réduire le prix des voitures, elle sera en revanche très coûteuse pour les futurs acheteurs en cas d'accident. Voici les premiers chiffres d'une étude française sur le sujet.

Si les voitures électriques coûtent actuellement toujours plus cher que leurs équivalents thermiques, cela est tout doucement en train de changer. En effet, certains spécialistes tablent sur une parité atteinte d’ici au milieu de la décennie pour les petits modèles d’abord. Et cela grâce à de nombreuses innovations et évolutions, comme vient de l’annoncer Renault avec sa Twingo électrique.

Un procédé plus économique

On pense au développement des batteries solides, et à l’implantation de packs plus petits. Sans parler également de la baisse du coût du lithium, bien évidemment. Mais ce n’est pas tout. Et pour cause, certains constructeurs vont même faire évoluer en profondeur leurs méthodes de fabrication afin de réduire les coûts de production. Ce qui leur permettra d’augmenter leur marge et de vendre leurs voitures moins cher au cours des prochaines années.

C’est par exemple le cas de Tesla, qui va changer sa stratégie et qui mise gros sur le giga-casting. Mais de quoi s’agit-il ? En fait, c’est simple. Le châssis d’une voiture est faite de milliers de petits composants ensuite soudés entre eux. Sauf que cela coûte très cher. La nouvelle méthode de la firme américaine consiste à faire appel à une immense presse hydraulique qui forme d’énormes pièces de châssis d’un seul tenant.

Ainsi, la Model Y est passée de 171 pièces à seulement deux avec cette méthode, qui est également utilisée pour la fabrication de son nouveau Cybertruck. La nouvelle Tesla Model 3 n’adopte pas cette nouveauté, et pour la Model Y, tout dépend de son lieu de fabrication.

Une solution qui fut même saluée par Toyota, à tel point que ce dernier va également s’inspirer de son rival pour la fabrication de ses voitures électriques, afin de gagner du temps et de l’argent.

Mais cette alternative, qui possède de nombreux avantages sur le papier, est cependant très loin d’être parfaite, bien au contraire. C’est en tout cas ce que révèle une étude menée par la FEDA, qui n’est autre que la Fédération de la distribution automobile en France. Cette dernière alerte les consommateur sur les dangers de cette méthode, qui pourrait leur coûter très cher en cas d’accident.

Un coût plus élevé

Dans son communiqué tout juste publié, l’organisation explique en effet que cette solution pourrait faire flamber le prix des réparations. Elle prend comme exemple la Peugeot 2008, qui demande 12 154 euros pour 6,5 jours de travail à la suite d’un choc à l’arrière. Si la firme tricolore utilisait la méthode du giga-casting, le coût passerait à 15 402 euros pour 11 jours de travail. Et forcément, cela ferait flamber le montant de la cotisation d’assurance.

Et ce alors que cette dernière va déjà fortement grimper l’an prochain, même si l’avantage pour les voitures électriques sera encore conservé pour le moment. Pour mémoire, assurer un modèle zéro-émission (à l’échappement) reste pour le moment plus avantageux qu’une auto thermique, sauf en ce qui concerne Tesla. Et ce même s’il est courant que ces autos peuvent terminer à la casse même après un choc léger.

Et pour cause, il est actuellement difficile de contrôler l’état de la batterie et de s’assurer qu’il n’y a pas de fuite ou de risque d’explosion. Par ailleurs, la FEDA alerte sur l’impact environnemental plus lourd de ces grandes pièces en aluminium. Et ce tandis qu’une récente étude montre que ce matériau, ainsi que la tôle et l’acier seraient plus polluants de la batterie sur une voiture électrique.

La fédération appelle désormais le gouvernent à encadrer la pratique du giga-casting afin d’éviter sa généralisation au détriment des automobilistes. Pourtant, de nombreux constructeurs semblent déjà prêts à y passer, comme Renault qui avait évoqué cette idée lors de son Capital Market Day il y a quelques jours, afin de réduire drastiquement le prix des voitures électriques dans les prochaines années.

Des nuances à apporter

De son côté, Tesla aurait mandaté une étude sur les conséquences de cette méthode de giga-casting sur le coût de réparation des voitures électriques. L’entreprise aurait également mis en place un groupe de travail pour trouver des méthodes de réparations simples et rapides si l’on en croit le média Autocar.

Précisons également qu’une étude norvégienne annonce des coûts d’entretien et de réparation inférieurs pour les voitures électriques face aux thermiques.