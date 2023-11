Voici le plan de Renault pour des voitures électriques moins chères que les thermiques

Renault vient de réaliser une annonce majeure pour l'industrie de la voiture électrique : atteindre la parité des prix de vente avec les véhicules thermiques d'ici à 2027-2028. C'est en réalité déjà le cas avec certains modèles et grâce au bonus et au coût de l'énergie. Les voitures électriques Renault pourraient devenir moins chères que les essence et diesel. On vous explique comment Renault compte s'y prendre.

Renault frappe fort ce mercredi 15 novembre 2023. Après l’annonce de la future Renault Legend, une voiture électrique à moins de 20 000 euros, et un prix de départ de 25 000 euros pour la Renault 5 (R5) électrique, le groupe français va plus loin.

Les voitures électriques aussi abordables que les thermiques

Dans un communiqué de presse, Renault annonce que « la parité des prix de vente avec les véhicules thermiques sera atteinte d’ici à 2027/2028 avec la 2e génération de véhicules électriques ». La 2e génération de voitures électriques fera suite aux actuelles Renault Mégane E-Tech et Renault Scenic E-Tech.

En d’autres termes, les successeurs de ces deux modèles phares devraient coûter aussi cher que leurs homologues thermiques, et pas plus cher contrairement à l’heure actuelle. Pourtant, ces futures voitures devraient être dotées d’une immense autonomie et d’une recharge ultra-rapide. Renault n’est pas le seul constructeur dans cette situation. Toutes les voitures électriques coûtent plus cher, à l’achat, que leurs équivalentes thermiques.

Toutefois, si l’on tient prend en compte les bonus, le prix de l’énergie (essence / diesel versus électrique), le coût plus faible de l’entretien et des réparations, alors la voiture électrique est en réalité plus intéressante financièrement que la voiture thermique. Cela n’est vrai que sur le long terme, au bout de quelques mois ou années selon les modèles et les kilomètres parcourus par les clients. C’est ce qu’on appelle le coût de détention totale (Total Cost of Ownership en anglais).

L’annonce de Renault va plus loin, puisqu’il est question du prix d’achat. Ainsi, la voiture électrique deviendrait aussi abordable que la voiture thermique à l’horizon 2027 ou 2028 selon le constructeur français. Et si l’on prend en plus en compte les effets liés aux bonus, à l’entretien et à l’énergie, il se pourrait que la voiture électrique devienne moins chère, en coût de détention totale, que la voiture essence ou diesel.

Comment Renault va faire

Pour parvenir à réduire considérablement les prix de vente « avant la concurrence dans les segments B et C », Renault a déjà sa stratégie. Sans grande surprise, c’est grâce à une réduction des coûts. Il est ainsi question de réduire ces derniers de 40 % sur le segment C (Renault Mégane) avec les futures générations de voitures électriques.

Pour parvenir à ce chiffre, le constructeur français nous en dit un peu plus : « 50 % de réduction des coûts de la batterie par véhicule pour la même autonomie ; 25 % de réduction des coûts des moteurs électriques par véhicule ; 25 % de réduction des coûts sur les plateformes par véhicule ; 15 % de réduction des coûts d’upper body par véhicule ; réduction des coûts de production et de logistique de 50 % grâce à l’excellence opérationnelle ».

On imagine alors que le futur moteur révolutionnaire développé en partenariat avec Valeo est compris dans l’équation. L’aérodynamisme devrait aussi être de la partie, avec une réduction de la consommation. De quoi réduire la taille des batteries, l’élément qui coûte le plus cher sur une voiture électrique.

Les premières voitures abordables dès 2024

Les premiers modèles de voitures électriques qui devraient permettre à Renault de faire route vers son objectif sont les Renault 5 (R5) électriques, qui sera dévoilée lors du 1er trimestre 2024, à partir de 25 000 euros. On pourra aussi compter sur la Renaut 4 (4L) électrique en 2025. Celle-ci devrait toutefois être plus chère que la R5, avec son format de SUV compact.

Le groupe français précise que la future Renault Legend à 20 000 euros sera commercialisée après la Renault 4. Puisque les successeurs des Renault Mégane et Scenic sont attendus pour 2027 / 2028, on peut s’attendre à un lancement commercial de la Renault Legend pour 2026.

Précisons que Renault profite de l’occasion pour renommer ses plateformes. Ainsi, la CMF-B EV des modèles compacts de segment B devient AmpR Small et la CMF-EV devient AmpR Medium. De quoi coller avec la nouvelle entité Ampere, en charge du développement des voitures électriques.