Renault : avec ce futur moteur révolutionnaire, les voitures électriques se rechargeront en un éclair

Renault vient d'annoncer l'arrivée de la troisième génération de son moteur destiné aux voitures électriques. Encore en phase de prototypage, ce moteur de nouvelle génération baptisé "E7A" verra le jour fin 2027, mais la marque française annonce déjà plus de puissance, plus d'efficience et moins d'impact sur l'environnement.

Dans le paysage en constante évolution des véhicules électriques, Renault présente, en partenariat avec l’équipementier Valeo, la troisième génération de son moteur électrique baptisé « E7A » et destiné aux voitures électriques.

Troisième génération, oui, déjà, dans un univers qui paraît pourtant très récent, mais il faut dire que Renault a débuté l’aventure électrique un peu avant tout le monde, et de fort belle manière avec la Zoé. En 2012, Renault avait lancé la première génération de son moteur électrique (nom de code : EESM).

Pas pour la Renault 5, mais pour ce plus « gros » modèles

15 ans plus tard, la firme au losange lancera en 2027 une troisième génération de moteur électrique. L’E7A, caractérisé par son architecture « tout-en-un », sera 30 % plus compact que les moteurs actuels et avec une puissance équivalente.

Nous retrouverons ce moteur non pas sous le capot de la Renault 5 E-Tech contrairement à ce que l’on pourrait penser, ni sous celui des Mégane E-Tech Electric et du futur Scénic E-Tech Electric. Il s’agira de futures voitures électriques pas encore dévoilées, à l’image de ce projet de grand SUV électrique, avec une autonomie XXL et une recharge ultra-rapide.

Techniquement, ce moteur est doté d’une technologie de rotor sans terres rares, réduisant ainsi son empreinte carbone de 30 %.

En favorisant le rotor bobiné par rapport à la technologie à aimants permanents, ce moteur sera d’une meilleure efficacité, et sécurise également sa chaîne d’approvisionnement, puisque Renault ne sera plus dépendant des pays producteurs de terres rares et d’aimants.

Plus puissant à tous les niveaux

Ce moteur sera capable de développer jusqu’à 200 kW, ce qui équivaut à environ 272 ch. C’est plus que les 220 ch du moteur actuel qui équipe la Renault Mégane E-Tech, et la marque assure même que, malgré ce gain de puissance, son appétit en électrons (c’est-à-dire sa consommation) restera semblable à celui du moteur électrique actuel, lui aussi à rotor bobiné.

Ce bloc fonctionnera à une tension système plus élevée de 800 volts, ce qui signifie que la recharge de la batterie sera plus rapide grâce à une puissance de crête plus élevée. Actuellement, les Renault électriques plafonnent à 130 kW sous 400 volts.

Avec un système 800 volts, elles pourraient grimper à plus de 250 kW sans problème, à l’image des Kia EV6 et Hyundai Ioniq 6 qui ne nécessitent que 18 minutes pour passer de 10 à 80 % de batterie. Contre plus de 35 minutes sur la Renault Mégane E-Tech. En Chine, Li Auto va bientôt dévoiler la Mega, une voiture électrique qui se recharge en 10 minutes seulement grâce au 800 volts.

Le moteur électrique E7A arrivera d’ici la fin de 2027 et sera produit au sein de l’usine Cléon du Groupe Renault.