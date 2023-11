Renault Legend : voici la future voiture électrique à moins de 20 000 euros

Renault vient d'officialiser la Legend, future voiture électrique du constructeur français. On ne sait pas encore grand chose à son sujet, si ce n'est qu'elle sera commercialisée à un prix d'entrée inférieur à 20 000 euros.

La bataille autour de la voiture électrique fait rage. Pour le moment, la plupart des voitures électriques sont chères, avec un prix moyen d’environ 40 000 euros en France sur le début de l’année 2023, contre plutôt autour de 28 000 euros sur la voiture essence selon les données AAA Data. Mais la guerre des prix fait rage sur la voiture électrique, et 2024 devrait s’annoncer très riche pour la voiture abordable.

Une gamme de 7 voitures électriques

En plus de ses futures Renault 5 et Renault 4 électriques qui devraient viser un prix de départ compris entre 25 000 et 30 000 euros, le groupe français vient d’annoncer le nom de sa future voiture électrique. Renault Legend. Elle viendra soutenir la Renault Mégane E-Tech et le Scenic E-Tech, en plus de ses deux autres petites sœurs.

D’ici 2031, Renault annonce être en mesure de commercialiser 7 voitures électriques différentes. Il manque donc encore deux modèles avant de connaître la gamme future. Mais on sait déjà que la marque prépare pour 2027 un grand SUV doté d’une recharge ultra-rapide et d’une immense autonomie. Il pourrait être basé sur le concept Morphoz illustrant cet article.

Renault Legend : moins de 20 000 euros

Revenons-en à notre Renault Legend (à ne pas confondre avec la Peugeot e-Legend Concept). Le communiqué de presse précise que « Legend sera proposée à nos clients à moins de 100 euros par mois avec un prix d’entrée inférieur à 20 000 euros (avant subvention)« .

Plus tard dans la journée, le groupe Renault prévoit d’esquisser les lignes du projet Ampère. Sa nouvelle entité électrique et logiciels. Et c’est à ce moment-là que Luca de Meo, patron de Renault, devrait nous en dire plus sur cette voiture électrique à moins de 20 000 euros.

On sait toutefois que cette Renault Legend sera fabriquée en Europe et sera « conçue pour un usage urbain sans compromis : consommation au meilleur niveau avec seulement 10 kWh/100 km« . Côté écologie, Renault annonce « des émissions de CO₂ réduites de 75 % par rapport à la moyenne des véhicules thermiques vendus en Europe en 2023 sur l’ensemble du cycle de vie, zéro émission de CO₂ à l’échappement et moins de consommation de matières premières grâce à sa taille compacte« .

Lors de la conférence de presse de cette après-midi, on espère avoir un aperçu des formes de la voiture, de ses lignes, ou du moins de sa fiche technique. Pour le moment, nous avons décidé d’illustrer cet article avec le concept de voiture électrique Renault Morphoz.

Les électriques moins chères que les thermiques

Reuters — qui aurait assisté à une téléconférence de presse avec Renault — ajoute que « pour faire face à la concurrence de Tesla et des Chinois, Renault entend atteindre la parité des prix entre les véhicules électriques et thermiques avant la concurrence, dès les deux prochaines années pour les petites voitures et d’ici quatre ans pour les véhicules de taille supérieure« .

En d’autres termes, grâce au coût de l’énergie, de l’entretien et des réparations, il deviendra clairement moins cher de rouler en 100 % électrique qu’en voiture thermique. C’est déjà le cas actuellement sur certains modèles, notamment grâce aux différents bonus.

Rendez-vous à 14h sur le site de Renault Group pour suivre la conférence de presse en direct, baptisée Capital Market Day Ampere.

Face à elle, la future Renault Legend ne se laissera pas faire par la concurrence. Volkswagen prévoit déjà une petite ID.1 encore plus abordable que sa future ID.2. Il est aussi question d’un prix de départ d’environ 20 000 euros. La nouvelle Citroën ë-C3 qui débarquera en 2024 aura aussi le droit à une version à 19 990 euros en 2025.