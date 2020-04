Renault concocterait un SUV électrique urbain de 600 km d’autonomie pour 2021

À en croire les informations du média français Largus, la marque Renault travaillerait sur un nouveau SUV électrique urbain dont la version la plus évoluée proposerait un rayon d’action de 600 kilomètres. Son design, quant à lui, s’inspirerait du concept car Morphoz.

Jusque-là positionnée sur les citadines électriques de taille petite et moyenne, à travers l’incontournable Zoe et la plus récente Twingo Z.E, la firme Renault n’en demeure pas moins ambitieuse dans d’autres segments automobiles. À l’image des SUV urbains, créneau sur lequel le fleuron tricolore compterait se positionner sur le court terme, si l’on se réfère aux informations du média spécialisé Largus.

Morphoz en guise d’inspiration

Sans citer ses sources, ce dernier croit savoir qu’un Sport utility vehicle électrifié aujourd’hui connu sous le nom de code BCB ferait l’objet d’une présentation d’ici la fin de l’année 2020, suivie d’une commercialisation au printemps 2021. Ce véhicule au gabarit relativement étroit appartiendrait alors à la catégorie des SUV urbains, lui qui pourrait mesurer 4,20 mètres de long, lorsque la Zoe nouvelle génération jouit d’une longueur de 4,084 mètres.

Basée sur la plateforme CMF-EV, l’automobile n’est pas à confondre avec la version européenne de la Renault K-ZE (uniquement commercialisée en Chine), propulsée sur le vieux continent en 2021 sous le nom Dacia Spring. Ici, le SUV viendrait s’inspirer du concept car Morphoz initialement présenté au salon automobile de Genève 2020, lequel a finalement été annulé à cause de la pandémie du coronavirus (Covid-19).

Autonomie : Renault mettrait le paquet

Le fait est que le quatre-roues devrait directement piocher dans la signature lumineuse de Morphoz, mais pourrait aussi et surtout proposer une autonomie ô combien intéressante : entre 550 et 600 kilomètres pour la version la plus haut de gamme. L’usine de Douai aurait quant à elle été sélectionnée pour assembler le modèle. Autant d’informations que Renault doit encore confirmer pour faire de ces rumeurs une réalité.