Renault 4L électrique : voici un premier aperçu de cette future baroudeuse

Après la R5 Prototype, le constructeur au losange prépare une autre voiture électrique, qui rendra cette fois-ci hommage à la Renault 4 (aussi appelée 4L). Celle-ci sera officiellement révélée lors du Mondial de Paris sous forme de concept-car.

Renault serait-il nostalgique ? Sans doute. En janvier 2021, la firme levait en effet le voile sur sa R5 Prototype, une version modernisée et surtout électrique de sa Renault 5 des années 1970. Un concept qui donnera alors bel et bien naissance à un modèle de série, attendu courant 2024. Plus récemment, ce sont deux autres créations qui ont vu le jour, la R5 Diamant ainsi que la R5 Turbo 3E, présentés dans le cadre des festivités pour les 50 ans de la citadine iconique.

Une Renault 4 électrique en préparation

Mais Renault ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. En mai 2021, le constructeur avait déposé un brevet pour une voiture ressemblant très fortement à une réinterprétation moderne de la R4. Quelques mois plus tard, un teaser était dévoilé, montrant la face avant d’un concept inspiré de la célèbre petite voiture française. De quoi mettre les fans en haleine. Mais ceux-ci avaient alors rapidement déchanté. Et pour cause, pas de nouvelle voiture à l’horizon, mais un étonnant quadricoptère tout droit sorti d’un film de science-fiction. Un délire de designer baptisé AIR4 à l’intérêt tout de même très limité.

Coup dur pour les passionnés, qui devraient toutefois reprendre un peu espoir de voir arriver une version modernisée de la star des années 1960. En effet, la marque au losange vient tout juste de publier un communiqué, annonçant la révélation lors du Mondial de Paris d’un nouveau concept, rendant hommage à la mythique Renault 4.

À en croire les premières images, celui-ci prendra la forme d’un crossover électrique, qui célèbrera également les 25 ans du raid solidaire 4L Trophy. Pour l’heure, seules deux photos ont été publiées, montrant la voiture de face et de profil. L’occasion d’entrevoir sa silhouette, proche de la version originelle bien que beaucoup de changements semblent apportés. La garde au sol est évidemment surélevée, tandis que la signature lumineuse est désormais à LED.

Dessous partagés

Bien sûr, il faudra encore faire preuve d’un peu de patience avant de tout savoir sur le style et les caractéristiques techniques de ce concept, dont le nom n’a pas encore été dévoilé. Néanmoins, les bruits de couloirs évoquent déjà une plateforme CMF-BEV partagée avec la future Renault 5 électrique de série. Celle-ci devrait d’ailleurs se décliner dans une version Alpine gavée aux hormones. Reste à savoir si ce sera aussi le cas de cette future R4. On imagine déjà un petit SUV électrique survitaminé !

La version de série issue de ce concept pourrait alors voir le jour en 2024 ou 2025, pour un prix tournant autour des 25 000 euros. Ainsi, elle rivaliserait avec la future Volkswagen ID.2, ainsi qu’avec la citadine électrique actuellement en cours de développement chez Skoda. Selon l’Argus, la nouvelle création de Renault sera assemblée au sein de l’usine de Maubeuge, dans le nord de la France. Une version fourgonnette devrait également voir le jour un peu plus tard, sans doute l’année suivante. Rendez-vous au Mondial de Paris du 17 au 23 octobre prochain pour en savoir plus, alors que le patron de la marque, Luca de Meo, y tiendra une conférence de presse.

