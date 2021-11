Renault R4 électrique bientôt dévoilé, premières images du nouveau concept

Nostalgique de la Renault 4 ? Renault va bientôt présenter un nouveau concept inspiré de la 4L. Un premier teasing vient d'être publié.

Après la R5, Renault va présenter un concept de la R4. Le 26 novembre prochain, ils en profiteront pour fêter les 60 ans de la 4L.

Renault joue la carte de la Nostalgie à fond

Le constructeur Français avait déjà annoncé ce qui s’annonce comme la successeur de la Zoé — sa fin a été actée pour 2024 — qui sera basée sur la nouvelle plateforme CMF-BEV de l’Alliance. La R5 électrique aura « à peu près » la même puissance de charge rapide que la Mégane E-Tech — que nous avons pu découvrir sur le salon –, à savoir 130 kW.

Concernant la R4, une courte vidéo teaser a été publiée sur le profil Twitter de Renault France où il est possible de voir les premières lignes du nouveau modèle attendu pour fin novembre. A en juger par les premières images, il est facile de deviner qu’il présentera des formes carrées , comme la R5, avec des phares ronds et une référence précise au passé. Certaines rumeurs suggèrent que la R4 aura la taille d’un petit crossover et fera ses débuts sous le nom d’Air 4.

la 4L s'est aventurée partout : dans les villes, les campagnes, le désert… pour ses 60 ans, Renault et @TheArsenale lui ouvrent les routes du futur : décollage le 26 novembre #60ans4L #AIR4 #Renault #thearsenale #RoadtoAir pic.twitter.com/ByONZTW3yA — Renault France (@renault_fr) November 12, 2021

Pour le moment il n’y a pas d’informations sur le moteur ou n’importe quelles caractéristiques techniques. Ce que l’on sait, c’est qu’elle utilisera la plateforme CMF-BEV et que le modèle de série ne sera disponible sur le marché qu’aux alentours de 2025, un an après la Renault R5. L’opération nostalgie est fortement souhaitée par le PDG de Renault, Luca De Meo. Cela fait écho au succès de la Fiat 500e.

Pour rappel, la Renault 4 ou R4, mais aussi couramment appelée 4L, était une voiture très populaire aux dimensions compactes. La Renault 4 fut désignée ainsi parce qu’elle était équipée d’un moteur de 4 chevaux fiscaux, elle a été construite de 1961 à 1992.

Elle est la deuxième voiture française la plus vendue avec 8 135 424 exemplaires derrière la Peugeot 206.

