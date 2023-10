Ampere, le grand pari électrique de Renault qui n’est pas sans risques

La nouvelle entité de Renault en charge des véhicules électriques sera présentée officiellement le 15 novembre 2023 par Luca de Meo qui a de très grosses ambitions, notamment financières.

Entre 8 et 10 milliards d’euros. C’est la valorisation espérée par Luca de Meo, le directeur général du groupe Renault pour sa nouvelle marque : Ampere (sans accent dans le texte). Soit à peu de choses près la valorisation actuelle de la marque au Losange, dont on rappelle qu’elle a été fondée il y a plus de 120 ans. Ambitieux ? Sans doute. Trop ? Seul l’avenir nous le dira.

Cet avenir approche à grands pas puisque l’on a appris il y a quelques jours que Renault organise prochainement son Capital Market Day, une journée de présentation officielle d’Ampere aux investisseurs et autres analystes financiers. Plus précisément le 15 novembre prochain à Paris. Un préalable très important en vue de l’introduction en Bourse ultérieure.

Renault mise sur le Pure Player

En quoi consistera cette journée de présentation d’Ampere ? Luca de Meo sera évidemment de la partie afin de partager la stratégie d’Ampere ainsi que ses objectifs financiers à moyen terme. L’arrivée en Bourse, elle, attendra le printemps 2024.

Cette date du 15 novembre sera donc particulièrement importante et scrutée de près par les spécialistes, car il s’agit là d’un projet pour le moins ambitieux et inédit dans le sens où c’est la première fois qu’un constructeur automobile historique opère une véritable scission entre ses activités historiques liées au thermique, et celles liées à l’électrique. Car à côté d’Ampere, il y aura Power, pour le thermique.

Le but ? Devenir le leader européen du véhicule électrique en termes de compétitivité et de technologie. Et pour y arriver, Luca de Meo mise sur cette stratégie inédite pour le constructeur de lancer un « pure player » de l’électrique et des logiciels, dans le sens où il se démarque totalement de toutes les activités qui existent déjà au sein du groupe.

6 modèles d’ici 2030

Une manière de repartir presque à zéro, et d’être plus libre dans ses choix sans être lié à ce qui se passe ailleurs. Renault ne sera pas le seul dans l’aventure Ampere : Nissan, Mitsubishi et Qualcomm (pour la partie Sofware Defined Vehicle) seront de la partie. Le constructeur français restera toutefois majoritaire.

Si le plan de Luca de Meo sera présenté en détail ce 15 novembre, on connaît déjà plusieurs éléments, comme le fait de viser une réduction des coûts de 40 % par voiture pour la prochaine génération de véhicules, et ce d’ici 2027. Pour cela, il faudra innover dans les trois usines d’assemblage que comptera Ampere dans le nord de la France.

La marque pourra aussi compter sur la production de batteries des gigafactories d’AESC Envision et de Verkor, toujours dans le Nord, tandis que les moteurs électriques proviendront de Cléon, dans les Yvelines. Au total, Ampere compte déjà dans ses rangs quelques 10 000 employés.

On sait aussi que ce sont six modèles 100 % électriques qui devraient voir le jour d’ici à 2030, dont la plupart sont déjà connus : évidemment la Mégane E-Tech, la très attendue R5 mais aussi le nouveau Scénic électrique ou encore la future R4 (ou 4L).