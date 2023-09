On compare la nouvelle Renault Scénic électrique aux Mégane et Tesla Model Y : quelle est la meilleure voiture électrique

L'arrivée de la nouvelle Renault Scénic électrique offre un choix supplémentaire aux personnes en recherche de voiture électrique. Nous la comparons aujourd'hui à deux références qui peuvent être des concurrentes : la Renault Mégane E-Tech et la Tesla Model Y.

Le concept de la Renault Scénic E-Tech était connu depuis près de 18 mois, et elle est désormais officielle : la version électrique du monospace qui a cartonné en France pendant tant d’année sort au début de l’année 2024. Toutefois, ne vous attendez pas à retrouver un design et un gabarit similaire à la Scénic thermique, puisque c’est plutôt un SUV électrique que Renault a décidé de sortir.

Dans sa transformation branchée, la Scénic va donc se retrouver face à des concurrentes de taille, puisque le marché a bien explosé en quelques années. Nous lui avons choisi deux féroces rivales, avec d’un côté la voiture la plus vendue au monde au premier semestre 2023 qui n’est autre que la Tesla Model Y. Il y aura fort à faire pour rivaliser avec le best-seller de Tesla, que ce soit en termes d’espace à bord, de puissance de charge ou encore de placement tarifaire.

Enfin, nous considérons également l’autre voiture branchée du moment du constructeur français, à savoir la Renault Mégane E-Tech, comme étant une concurrente directe de la Scénic. Plus petite, mais aussi plus atypique par son look, voyons laquelle de ces trois voitures électriques est faite pour vous.

Caractéristiques

Autonomie

La Renault Scénic E-Tech n’est pas encore disponible, mais cela n’empêche pas le constructeur français de dévoiler tout un tas d’informations à son sujet. En l’occurrence, deux versions différentes seront disponibles au lancement : une dotée d’une batterie de 60 kWh avec une autonomie de 420 kilomètres WLTP et une plus imposante de 87 kWh pour une autonomie allant jusqu’à 620 kilomètres.

Du côté de la Renault Mégane E-Tech, la petite batterie de 40 kWh disponible sur la version entrée de gamme affiche 300 kilomètres d’autonomie WLTP, contre jusqu’à 470 kilomètres pour la version dotée de la batterie de 60 kWh. Nous avons un guide dédié à cette Renault Mégane E-Tech qui compare justement toutes les configurations pour vous aider à y voir plus clair.

Enfin chez Tesla, il y a deux batteries également, et donc des autonomies bien différentes. La Tesla Model Y Propulsion arbore une batterie de 60 kWh, et affiche une autonomie allant jusqu’à 455 kilomètres, alors que les versions Grande Autonomie et Performance ont une batterie de 80 kWh pour une autonomie située entre 514 et 565 kilomètres.

Sur le papier, la Renault Scénic E-Tech l’emporte avec sa batterie de 87 kWh et son autonomie de 620 kilomètres.

Véhicule Autonomie WLTP Renault Scénic E-Tech 420 - 620 km Renault Mégane E-Tech 300 - 470 km Tesla Model Y 430 - 565 km

Consommation

Actuellement en cours d’homologation, nous ne pouvons pas nous prononcer sur la consommation de la Renault Scénic E-Tech, puisque les cycles d’homologation ne reflètent pas simplement la capacité de la batterie divisée par le nombre de kilomètres d’autonomie WLTP. Si tel était le cas, avec 87 kWh pour 620 kilomètres, nous aurions une consommation de 14 kWh/100 km pour la grosse batterie, et 14,3 kWh pour la plus petite. Ce sera probablement plus élevé que cela.

Pour la Renault Mégane E-Tech, la marque au losange annonce des consommations en cycle mixte WLTP allant de 15,5 kWh/100 km (EV60 130ch super charge) à 16,1 kWh/100 km (EV60 220ch optimum charge).

Enfin, pour la Tesla Model Y, la consommation annoncée est de 15,7 kWh/100 km pour la Propulsion, 16,7 kWh/100 km pour la Grande Autonomie, et 17,3 kWh/100 km pour la Performance.

La consommation est une donnée importante pour les véhicules électriques, notamment pour évaluer le coût réel aux 100 kilomètres. Cependant, ce n’est qu’une partie de l’équation qui permet de savoir si un véhicule est acceptable pour parcourir de longues distances ou non. Nous vous invitons pour aller plus loin à lire les différents résultats de nos trajets de références planifiés sur les différents véhicules de ce comparatif :

Véhicule Consommation WLTP Renault Scénic E-Tech en cours d'homologation Renault Mégane E-Tech 15,5 - 16,1 kWh/100 km Tesla Model Y 15,7 - 17,3 kWh/100 km

Recharge rapide

Si certaines voitures profitent d’une architecture 800 volts pour se recharger en un clin d’œil, ce n’est pas le cas de nos trois prétendantes du jour. En effet, sur la Renault Scénic E-Tech, le constructeur annonce une puissance maximale de charge de 150 kW sur la batterie de 60 kWh, et 170 kW sur la batterie de 87 kWh. En l’état, il faut compter autour de 35 minutes pour ajouter 70 % de batterie, ce qui n’en fait pas une championne de la charge rapide.

Il en va de même pour la Renault Mégane E-Tech, qui accepte une puissance de recharge maximale de 85 kW seulement pour la version équipée de la petite batterie de 40 kWh, et 130 kW pour celle de 60 kWh. Il faut là encore autour de 35 minutes pour passer de 10 à 80 % de batterie, ce qui laisse le champ libre à la Tesla Model Y pour briller sur ce plan.

La firme d’Elon Musk ne déçoit pas sur la charge rapide, puisque c’est une des forces des véhicules de la marque, en l’associant à une consommation maîtrisée. Ainsi, avec une puissance maximale de 170 kW pour la version Propulsion, et jusqu’à 250 kW pour les autres, c’est bien la Tesla Model Y qui se recharge plus rapidement que les deux françaises : comptez environ de 25 minutes seulement pour passer de 10 à 80 % de batterie.

Véhicule Puissance de charge maximale Durée 10 - 80 % Renault Scénic E-Tech 150 - 170 kW 35 min Renault Mégane E-Tech 85 - 130 kW 37 min Tesla Model Y 170 - 250 kW 28 min

Performances

La Renault Scénic E-Tech n’est pas une voiture de sport, comme nous le rappellent ses performances. L’entrée de gamme abat le 0 à 100 km/h en départ arrêté en 9,3 secondes, et la vitesse maximale est de 150 km/h. C’est un peu mieux pour la version arborant la batterie de 87 kWh, puisque la vitesse maximale grimpe à 170 km/h et l’accélération permet d’atteindre 100 km/h en 8,4 secondes.

Avec la Renault Mégane E-Tech, c’est peu ou prou le même son de cloche. L’entrée de gamme atteint 100 km/h en 10 secondes, et la vitesse maximale est de 150 km/h. Les versions les plus performantes font un peu mieux, avec un 0 à 100 km/h abattu en 7,4 secondes, et une vitesse maximale de 160 km/h.

Chez Tesla, l’accent est clairement mis sur les performances, et nous pouvons d’ores et déjà dire que c’est une victoire par KO dans ce domaine face à Renault. Même la version d’entrée de gamme, la Tesla Model Y Propulsion, fait mieux que les meilleures versions des Mégane et Scénic : 6,9 secondes pour atteindre 100 km/h, et une vitesse maximale de 217 km/h. La version Performance est quant à elle d’une autre ligue, puisque la vitesse maximale grimpe à 250 km/h, et l’accélération permet d’atteindre 100 km/h en 3,7 secondes seulement.

Véhicule 0 à 100 km/h Renault Scénic E-Tech 8,4 - 9,3 secondes Renault Mégane E-Tech 7,4 - 10 secondes Tesla Model Y 3,7 - 6,9 secondes

Habitabilité

En tant que véhicule familial, la Renault Scénic E-Tech se doit de disposer d’un coffre digne de ce nom. Avec 545 litres annoncés derrière les passagers arrière, elle fait bien mieux que la Renault Mégane E-Tech et ses 440 litres de coffre, mais malheureusement pour elle moins bien que la Tesla Model Y et ses 854 litres. De plus, le coffre avant de la Tesla Model Y permet d’ajouter encore 117 litres de stockage sous le capot.

Source : Bob JOUY pour Frandroid Renault Scénic E-Tech // Source : Renault

À l’intérieur, la Renault Scénic E-Tech promet de faire la part belle aux occupants, avec un empattement qui est 10 centimètres plus important que celui de la Mégane E-Tech. L’habitacle est assez fourni en matériaux durables, puisque l’on retrouve 90 % de matériaux recyclés à bord.

Chez Tesla, le minimalisme est de rigueur comme souvent avec un habitacle très épuré sur la Model Y, trop pour certains, mais qui est la marque de fabrique de la firme.

Véhicule Volume utile Renault Scénic E-Tech 545 litres Renault Mégane E-Tech 440 litres Tesla Model Y 854 litres

Technologies embarquées

Dans le duel entre Renault et Tesla sur le plan des technologies embarquées, nous sommes aux antipodes, ou presque. Du côté de la Renault Mégane E-Tech comme de la Renault Scénic E-Tech, c’est le carton plein : vue à 360 degrés, Android Automotive, CarPlay et Android Auto, multiples écrans ou encore une caméra en guise de rétroviseur.

En face, la Tesla Model Y peut paraître avare tant il manque de gadgets pour les férus de technologies. C’est bien simple, tout ce qui a été cité précédemment est absent du SUV électrique familial de Tesla. Cependant, certaines particularités qui ont fait la renommée de la marque sont bien là : l’application mobile et la clé sur le téléphone, l’intégration du réseau de Superchargeurs dans la navigation, ou encore l’Autopilot qui permet une conduite semi-autonome de niveau deux.

Désigner une gagnante dans le cadre des technologies embarquées n’est pas simple, puisque cela va dépendre de ce que vous privilégiez. Si Apple CarPlay est par exemple nécessaire, la Tesla Model Y n’est pas pour vous. Si toutefois vous voulez une intégration parfaite des arrêts de recharge lors des grands trajets avec des informations en temps réel sur les bornes, Renault ne parviendra pas à rivaliser avec Tesla et son réseau de bornes.

Véhicule Apple Carplay/Android Auto Planificateur d'itinéraire Vue à 360 degrés Renault Scénic E-Tech Oui Passable Oui Renault Mégane E-Tech Oui Passable Oui Tesla Model Y Non Bon Non

Prix

On ne connaît pas à ce jour les tarifs de lancement de la Renault Scénic E-Tech, mais avec la future évolution du bonus écologique en 2024, ce sera intéressant de voir comment la marque au losange souhaite positionner son nouveau SUV électrique face à la concurrence.

Source : Renault Tesla Model Y // Source : Tesla

Pour la Renault Mégane E-Tech, les tarifs s’échelonnent entre 38 000 euros et 44 000 euros, sans compter le bonus écologique de 5 000 euros. Le Renault Scénic sera moins chère que les tarifs actuels de la Mégane comme l’a annoncé la marque. Dans les faits, le prix de la Mégane devrait donc drastiquement baisser dans les prochaine semaines et le prix de départ du Scénic devrait tourner autour de 40 000 euros.

Tesla a une offre très bien placée en termes de tarifs, puisqu’une Model Y Propulsion débute à 45 990 euros (40 990 euros avec le bonus écologique de 5 000 euros), et l’on comprend aisément pourquoi il s’agit de la voiture la plus vendue au monde récemment. Les versions Grande Autonomie s’échangent contre 52 990 euros au minimum, et Performance contre 59 990 euros.

Véhicule Prix Renault Scénic E-Tech Non communiqué Renault Mégane E-Tech 38 000 - 46 500 euros Tesla Model Y 45 990 - 59 990 euros

Quelle voiture privilégier ?

Il est difficile de se prononcer sur ce que l’on ne connaît pas de la Renault Scénic E-Tech, mais pour ce qui est des caractéristiques connues à l’heure actuelle, force est de constater qu’elle ne fait pas vraiment le poids face à une Tesla Model Y. Il est probable que la française soit plus chère, et elle est déjà dépassée dans deux autres domaines importants sur un SUV qui se veut être le premier véhicule du foyer : le volume utile et la puissance de charge.

Ainsi, voyager en Tesla Model Y sera plus rapide qu’en Renault Scénic E-Tech, et si l’on ajoute à cela les performances incomparables, il est difficile de trouver un avantage à la Scénic. Cependant, l’intérieur est bien différent, comme nous l’a appris Renault avec la Mégane, et de nombreux clients potentiels peuvent être conquis. Il faut avouer que pour les habitués à un écran derrière le volant ou encore un affichage tête-haute, la Tesla Model Y n’est pas très attirante.

Enfin, la Renault Mégane E-Tech peut l’emporter si l’on regarde le prix, étant donné qu’une version d’entrée de gamme s’échange contre 8 000 euros de moins qu’une Model Y. Qui plus est, c’est un véhicule plus petit, donc plus simple à manœuvrer en ville. Sa plus petite batterie n’est pas un handicap pour les trajets du quotidien, ce qui en fait une excellente option si vous n’envisagez pas de voyager avec.

