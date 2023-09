Pourquoi ce n’est absolument pas le moment d’acheter une Renault Mégane électrique

Si Renault veut vraiment un Scénic à moins de 40 000 euros, il lui faudra baisser le prix de la Mégane. Un réajustement qui aurait forcément des effets positifs sur les ventes de la voiture électrique compacte, qui devrait voir son tarif dégringoler.

Le prix, toujours le prix, encore le prix. A l’heure où de nombreux automobilistes sont prêts à abandonner leur véhicule thermique, l’offre en matière de voitures électriques abordables commence doucement mais sûrement à se développer, sous l’impulsion des constructeurs chinois et d’un Tesla ayant multiplié les baisses tarifaires ces derniers mois.

Renault hermétique à la guerre des prix, la Mégane en difficulté

Logiquement, ce phénomène fait des victimes. Certaines voitures électriques qui paraissaient hier compétitives semblent soudainement moins intéressantes. C’est notamment le cas de la Mégane électrique, dont les ventes se sont d’ailleurs essoufflées après un départ en fanfare.

À 38 000 euros euros en configuration de base, la compacte au Losange souffre de la concurrence de la MG4 (à partir de 29 990 euros). En dépit de ses qualités réelles, elle peine aussi à convaincre face à la Tesla Model 3, qui ne coûte pas beaucoup plus cher (41 190 euros avant l’arrivée de la nouvelle version, facturée 1 000 euros de plus). Même si Renault se console avec des marges satisfaisantes, cela n’est pas franchement viable sur le long terme.

Comme le souligne Auto Actu, la situation devrait heureusement évoluer avec l’arrivée du nouveau Scénic. Le SUV électrique va naviguer un cran au-dessus de la Mégane : plus imposant, il aura aussi l’exclusivité de la grosse batterie de 87 kWh de la Nissan Ariya et affichera déjà une capacité de 60 kWh en entrée de gamme, soit 20 kWh de plus que la Mégane de base. Or Renault a promis, par la voix de son patron Luca De Meo, de proposer un prix d’attaque inférieur à 40 000 euros… et donc quasi identique à celui de la Mégane aujourd’hui !

Dans ces conditions, un réajustement tarifaire devra nécessairement être opéré sur la plus petite des deux voitures. Proposer au même prix une Mégane électrique de 40 kWh et un Scénic à la fois plus moderne, plus spacieux et pourvu d’une batterie beaucoup plus grosse n’aurait en effet aucun sens.

La Mégane à nouveau compétitive face à la concurrence chinoise ?

Reste à savoir de combien sera la baisse. Automobile Propre avance le chiffre de 3 000 euros. La Mégane retrouverait alors peu ou prou son prix de lancement, qui avait été fixé à 35 200 euros. Par la suite, Renault a procédé à de multiples hausses, suivant une tendance inflationniste qui touche la quasi-totalité du secteur automobile.

Quelle que soit la nouvelle grille tarifaire, il est à peu près sûr que la MG4 sera toujours sensiblement moins chère. Mais comme elle devrait aussi être privée du bonus électrique à compter de 2024, la Mégane aura peut-être une belle carte à jouer !

