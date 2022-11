Renault lance Ampère : tout comprendre de cette nouvelle marque dédiée à l’électrique

Dans le cadre de son plan Renaulution, la marque au losange dévoile Ampere, une toute nouvelle entité dédiée à l’électrique. Pas moins de six véhicules sont attendus d’ici à 2030.

Renault est résolument tourné vers l’avenir. Depuis la nomination de Luca De Meo au poste de directeur général, la marque au losange a repris du poil de la bête après des années de résultats en baisse. En janvier 2021, le patron avait alors dévoilé le plan stratégique du groupe, baptisé Renaulution, prévoyant notamment une électrification massive de la gamme, ainsi que la création de la marque Mobilize, spécialisée dans les nouvelles mobilités.

Une nouvelle entité

Mais voilà que le plan Renaulution entre aujourd’hui dans une nouvelle phase. Ce mardi 8 novembre, le constructeur a en effet annoncé de nouveaux changements dans son organisation, avec la création d’une toute nouvelle entité dédiée à l’électrique. Un projet déjà annoncé quelques mois plus tôt, mais jusqu’alors peu détaillé par la direction du groupe.

Voilà que l’on en sait enfin plus sur cette nouvelle division, baptisée Ampere. Elle s’oppose alors à Power, qui sera quant à elle chargée de développer des modèles thermiques et hybrides à faibles émissions, comme l’explique le communiqué de la marque.

Décrit comme « le premier pure player électrique et software né de la disruption d’un constructeur automobile traditionnel », dans un discours très marketing, Ampere sera une entité autonome, qui sera introduite en bourse au second semestre 2023. Considéré comme un constructeur à part entière, celui-ci va employer pas moins de 10 000 personnes et sera basé dans le pôle industriel ElectriCity situé dans le nord de la France.

Si le site de production a pour l’heure une capacité de production de 400 000 voitures, elle pourra bientôt atteindre le million d’ici à 2031 comme le promet le groupe. Ce dernier vise alors une marge opérationnelle de 10 % à partir de 2030, alors que la plupart des investissements ont déjà été réalisés.

Six modèles à venir

Au total, ce ne sont pas moins de six modèles électriques qui seront proposés par Ampere d’ici à 2030. Mais attention, ceux-ci arboreront bien le logo de Renault comme tout le reste de la gamme. D’ailleurs, plusieurs modèles de cette marque sont déjà connus : il s’agit de la Mégane E-Tech, déjà commercialisée et rencontrant un franc succès en France, mais également les futures Renault 5 et Renault 4.

Un remplaçant électrique du Scénic est également prévu, ainsi que deux autres véhicules dont on ne sait encore rien à l’heure actuelle. Des partenariats stratégiques seront également mis en place avec des acteurs de la tech, dont Google, afin de proposer des mises à jour en continu des services dans le véhicule durant toute sa durée de vie.

En 2026 sera lancé le premier SDV (Software-Defined-Vehicle) de la marque, un modèle ultra-connecté qui fera appel à la technologie du géant californien. Comme l’annonce Renault dans un autre communiqué, la firme poursuivra également sa coopération avec le géant de la tech Qualcomm Technologies, chargé de développer des logiciels pour les futurs véhicules conçus par Ampere.

Concrètement, cela se traduira par des systèmes d’infodivertisssement plus connectés et des aides à la conduite plus avancées, grâce notamment à la plateforme Snapdragon Digital Chassis qui équipera les futurs modèles de la marque. Notons aussi la collaboration toujours plus grande officialisée avec Google, qui permettra à Renault d’améliorer la connectivité des véhicules et l’expérience client.

