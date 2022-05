Renault Scénic Vision : voici comment sera le nouveau Scénic 100 % électrique

Renault a profité de ce mois de mai 2022 pour dévoiler le Scénic Vision (2022), un SUV hybride à hydrogène d'une autonomie de 800 kilomètres. C'est une réinterprétation complète du monospace de la marque. Ce concept-car est en fait la future Renault Scénic qui sera lancée en 2024 en tant que voiture entièrement électrique.

La prochaine génération de Scénic entièrement électrique est prévue pour 2024, mais cela n’a plus grand-chose à voir avec l’ancien concept Scénic. Renault a revu profondément sa voiture avec une utilisation polyvalente de l’espace intérieur et toujours des dimensions compactes (L/L/H : 4490/1900/1590 mm ; empattement : 2835 mm) . C’est du moins ce que suggère déjà le concept aux allures de crossover Renault Scénic Vision présentée en mai 2022.

C’est un concept-car, tout ne sera pas de série

Première chose à voir : le format et le design extérieur sont assez proches de ceux du véhicule de production. On se retrouvera donc avec les traits anguleux et le design lumineux expressif de la Renault Scénic Vision (2022) dans les futures Renault Scénic de série. On sent l’inspiration assez large, avec la marque espagnole Cupra mais aussi quelques éléments de la Ioniq 5 ou des marques allemandes bien sûr.

À l’intérieur, c’est beaucoup plus spectaculaire. Il y a un large panneau aux couleurs futuristes s’étend sur tout l’habitacle. Ils changent constamment et apportent ainsi du dynamisme à l’intérieur. Le volant Yoke pourrait également provenir d’un film de science-fiction et rappelle le controversé volant de Tesla que l’on retrouve également sur le SUV Toyota bZ4X.

Sous le pare -brise se trouve un autre écran qui s’étend sur presque toute la largeur du véhicule et utilise une caméra pour représenter toute la zone devant le véhicule. Cela devrait augmenter le champ de vision de plus de 24 %. Au total, dix petits écrans tactiles sont installés au premier rang, ils remplissent diverses fonctions. Les widgets attachés aux panneaux de porte intérieurs peuvent être utilisés pour ajuster la position assise, par exemple.

Plusieurs technologies de sécurité

Grâce à une nouvelle technologie que Renault appelle « Cocoon Airbag », le tableau de bord est désormais étroit et minimaliste. Les coussins d’air sont logés dans les sièges et se nichent autour du corps des passagers en cas de choc.

Étant donné que les accidents sont presque toujours dus à une erreur humaine, Renault a équipé le Scénic Vision de trois nouvelles technologies qui, ensemble, devraient réduire jusqu’à 70 % le nombre d’accidents mortels.

Le soi-disant « Safety Score » devrait bientôt trouver sa place dans les modèles de série. Le système évalue le style de conduite respectif et propose ensuite au conducteur des améliorations. Le « Safety Coach » avertit la personne au volant des risques tels que les routes particulièrement sinueuses ou les intersections dangereuses.

Et sous le nom de « Safe Guardian », le constructeur souhaite proposer à l’avenir un système qui utilise des capteurs et une caméra pour surveiller l’aptitude à la conduite et la santé du conducteur. Si, par exemple, le conducteur est trop fatigué, des signaux sont envoyés pour lui demander de faire une pause.

Une motorisation hybride pour 2030, du 100 % électrique pour 2024

Mais le vrai point fort de Scénic Vision, c’est sa motorisation. Renault donne en avant-première une motorisation hybride résolument verte. Au quotidien c’est une propulsion électrique normale, mais sur de longues distances le concept-car a un atout dans sa manche par rapport aux voitures électriques classiques. En plus de la batterie et du moteur arrière de 218 ch (160 kW), Renault a utilisé une pile à combustible de 16 kW, qui charge la batterie pendant la conduite et se trouve directement derrière elle dans le soubassement du véhicule.

Cette motorisation hybride permettrait de parcourir jusqu’à 800 kilomètres sans arrêt de charge. Seul le réservoir d’hydrogène de 2,5 kg positionné à l’avant doit être rempli environ toutes les trois heures. Selon Renault, ce plein prendrait moins de cinq minutes.

Mais Renault est également conscient du manque d’infrastructures et de la faible disponibilité de l’hydrogène, c’est pourquoi le constructeur ne pense pas que l’hybride hydrogène sera prêt pour une production en série avant 2030. Par conséquent, la version de production, disponible dès 2024, sera présentée comme entièrement électrique.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.