Non, la nouvelle Renault Twingo électrique n’est pas plus chère que celle de 1993 : la preuve par les chiffres

Renault vient de lever le voile sur sa prochaine création, la Twingo Legend, une voiture électrique prévue pour 2026 et annoncée à moins de 20 000 euros. Ce lancement s'inscrit dans une démarche clé de la transition vers l'électrique : rendre les voitures électriques plus abordables, surtout quand on sait qu'à partir de 2035, l'achat de voitures thermiques ne sera plus possible en Europe. Curieux, nous avons décidé de comparer le prix de la Twingo de 1993 avec celui annoncé pour la version 2026. Beaucoup se demandent : est-ce vraiment plus cher de nos jours ?

Renault a révélé son projet de lancer une nouvelle version entièrement électrique de la Twingo, prévue pour 2026, avec un prix de base fixé à moins 20 000 euros, hors bonus écologique. Cette initiative vise à proposer une option de voiture électrique plus accessible sur le marché.

Parallèlement, la Renault R5 E-Tech, déjà annoncée pour le premier trimestre 2024, sera également mise en vente peu après son annonce, enrichissant ainsi la gamme de véhicules électriques de Renault.

Renault Twingo (2026) Renault Twingo (1993)

L’annonce de la Twingo électrique de Renault en 2026, la Renault Twingo Legend, suscite des réactions partagées. D’un côté, certains y voient un signe encourageant pour la démocratisation des voitures électriques. De l’autre, il y a ceux qui trouvent son prix trop élevé, surtout si on le compare à la Twingo classique des années passées.

Ils pointent du doigt l’augmentation des prix due à l’électrification, notamment à cause des batteries. Pourtant, quand on regarde les choses de plus près, avec des chiffres et des faits concrets, la comparaison entre la Twingo de 1993 et celle prévue pour 2026 tient la route.

On a déniché le vieux catalogue Renault de 1993 pour le lancement de la Twingo, et c’est comme un voyage dans le temps. À l’époque, la Twingo de base était vendue 54 000 francs, sans compter les options. Pour l’air conditionné, il fallait débourser 7 000 francs supplémentaires, les phares antibrouillard coûtaient 890 francs, et pour l’autoradio, il fallait ajouter 950 francs.

Pour se faire une idée en euros, voici la conversion approximative de ces prix :

54 000 francs pour la Twingo de base, c’est environ 8 230 euros.

7 000 francs pour l’air conditionné, 1 070 euros.

890 francs pour les phares antibrouillard, 136 euros.

950 francs pour l’autoradio, 145 euros.

L’inflation entre 1993 et aujourd’hui

Le total de ces sommes donne 62 840 francs (environ 9 580 euros). En prenant en compte l’inflation moyenne annuelle de 1,6 % en France de 1993 à 2023, le total de 9 580 euros pour une Twingo de 1993 avec toutes les options mentionnées serait équivalent à environ 15 423 euros en 2023. Si on projette cette inflation jusqu’en 2026, cette même somme équivaudrait à environ 16 175 euros.

On peut aussi utiliser l’outil mis en place par l’Insee, on se retrouve à 14 760,05 euros en 2022. Étant donné la forte inflation actuelle, +6 % pour 2023, +3 % pour 2024 et +2 % pour 2025, on peut donc tabler sur 15 000 euros environ si elle était vendue en 2023.

Revenons maintenant à notre future Twingo de 2026, pour laquelle les détails sont encore assez limités. Actuellement, on ne sait pas grand-chose sur ses performances, son autonomie ou son équipement. Mais ce qu’on sait, c’est qu’elle sera 100 % électrique et pourra bénéficier du bonus écologique.

Si elle était lancée en 2024, les acheteurs pourraient profiter d’un bonus écologique de 5 000 euros (jusqu’à 27 % du coût d’acquisition, donc un maximum de 5 400 euros de bonus en fonction des revenus). Ainsi, la nouvelle Twingo pourrait être proposée à partir de 15 000 euros. Cependant, il est difficile de prévoir le montant exact du bonus écologique en 2026, car il pourrait être revu à la baisse.

Les équipements de sécurité, de confort et les normes anti-pollution

La comparaison entre les voitures neuves de 1993 et 2023 s’étend au-delà des prix. En 1993, les équipements de sécurité standard étaient relativement basiques. Les airbags, par exemple, n’étaient pas systématiquement inclus dans tous les modèles. Au fil des années, des équipements comme les airbags frontaux et latéraux, l’ABS (système de freinage antiblocage), et l’ESP (contrôle électronique de stabilité) sont devenus obligatoires, améliorant significativement la sécurité des véhicules.

D’autres innovations, telles que les capteurs de stationnement, les caméras de recul, et les systèmes avancés d’assistance à la conduite (comme la détection des angles morts et l’alerte de franchissement de ligne), sont devenues des fonctionnalités courantes (parfois même obligatoires) dans les voitures récentes.

Ces avancées ne se limitent pas à la sécurité ; elles incluent également le confort et la connectivité, avec des éléments comme les systèmes de navigation intégrés, les interfaces Bluetooth, et les commandes vocales.

En plus des équipements de sécurité et de confort, les normes anti-pollution ont également évolué. Les voitures des années 1990, comme la Twingo de 1993, étaient soumises à des normes environnementales moins strictes. Avec l’introduction des normes Euro, à commencer par Euro 1 en 1993, les constructeurs automobiles ont dû réduire significativement les émissions polluantes des véhicules.

Ces normes se sont renforcées avec le temps, culminant avec Euro 7 en 2024, qui impose des limites très strictes sur les émissions de NOx et de particules fines. Ces réglementations ont poussé l’industrie automobile à adopter des technologies comme les filtres à particules pour les véhicules diesel et les catalyseurs plus efficaces.

Bien entendu, les batteries pèsent lourd dans le prix d’une voiture électrique : 40 % dans le cas de la Renault Mégane, par exemple. Mais la bonne nouvelle, c’est que le prix des batteries est en train de chuter. Ce qui permettra, à terme, de proposer des voitures électriques aussi abordables que les équivalents thermiques.

Quand on regarde le prix de la Twingo électrique de 2026 et qu’on le compare à celui de la Twingo de 1993, en tenant compte de l’inflation, on voit que ça n’est pas si différent. La vieille Twingo, une fois qu’on rajoute les options et qu’on ajuste le prix à aujourd’hui, ça revient presque au même que le prix annoncé pour la version électrique.

D’un côté, nous avons une voiture simple de 1993, sans les sophistications technologiques d’aujourd’hui, et de l’autre, une voiture 100 % électrique, promettant des innovations en matière d’autonomie, de sécurité et de connectivité.

Et nous n’avons même pas évoqué le coût de l’énergie, ni celui de l’entretien. Évidemment, cela serait en faveur de la voiture électrique. Comme nous l’avons déjà vu dans plusieurs études, le coût à l’usage est largement inférieur. Ce qui permet de dire qu’une voiture électrique revient moins cher, sur le long terme, qu’une voiture thermique, grâce au coût de l’électricité et à l’entretien réduit.

Pour aller plus loin

Voiture électrique pas chère : quelle VE choisir à moins de 20 000 euros en 2023 ?

Et rappelons-nous qu’en 1993, lors de l’arrivée de la Twingo en concession, beaucoup ont crié aux scandales. La cause ? Elle était vendue plus chère que la Renault 5 qu’elle remplaçait… alors qu’elle était plus petite ! Ce qui ne l’a pas empêché de cartonner.