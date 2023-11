Pourquoi les voitures les moins chères coûtent désormais beaucoup trop cher

Si les constructeurs sont nombreux à protester contre la norme Euro7 jugée trop sévère, ces derniers en auraient en fait profité pour augmenter leurs profits et donc le prix des voitures. C'est ce que révèle une récente étude menée par l'ONG Transport & Environnement, qui épingle les pratiques de plusieurs marques.

Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics serrent la vis afin de rendre les voitures moins polluantes. Cela passe notamment par la mise en place de normes de plus en plus sévères, dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre. À terme, l’Union européenne prévoit d’interdire la vente de voitures thermiques, et ce à partir de 2035.

Des prix en hausse

Mais avant cette échéance, les constructeurs vont devoir composer avec la nouvelle norme Euro7, qui entrera en vigueur à partir de l’année 2025. Cette dernière obligera ces derniers à réduire de 35 % les oxydes d’azote et de 13 % les émissions de particules fines par rapport à la réglementation Euro6, en application depuis 2021. En clair, les NOx ne devront pas dépasser les 60 mg/km et les émissions de monoxyde de carbone seront limitées à 500 mg/km.

Les voitures électriques seront aussi concernées, puisque les émissions de particules au freinage seront limitées à 7 mg/km à la fin de l’année 2034 puis à seulement 3 mg/km en 2035. Autant dire que ces nouvelles règles plus strictes que jamais n’emballent pas vraiment les constructeurs, qui sont nombreux à protester contre ces dernières. Audi a été contraint de revoir ses plans, tandis que Renault a exprimé ses réticences quant à cette norme.

Mais si celle-ci est très contraignante, il semblerait qu’elle n’ait pas que des inconvénients pour les constructeurs. C’est en effet ce que laisse entendre l’ONG Transport & Environnement, qui vient de dévoiler les résultat d’une récente étude sur son site web. Et pour cause, l’organisation explique que cette norme serait aussi le prétexte idéal pour faire grimper les prix de leurs voitures. Et notamment des modèles les plus abordables, comme les citadines.

Selon l’ONG, les cinq plus gros constructeurs européens, à savoir BMW, Renault, Mercedes, Peugeot et Seat ont augmenté le prix de leurs citadines de 41 % depuis 2019 en moyenne. Soit plus du double du taux d’inflation et dépassant même l’augmentation du coût des matériaux ainsi que des matières premières. En moyenne, les Série 1, Twingo, Classe A, 208 et autres Ibiza ont augmenté de 6 à 10 000 euros en quatre ans.

Des profits qui grimpent

À titre d’exemple, la Peugeot 208 coûtait seulement 15 500 euros en 2019, alors qu’elle est actuellement affichée à 21 300 euros. Un prix valable pour la version thermique, alors que la citadine démarre à partir de 33 830 euros dans sa version 100 % électrique, que nous avons récemment pu approcher. La tendance est globalement la même pour toutes les autres citadines de l’étude.

Une augmentation qui dépasse largement le surcoût causé par le passage à la norme Euro7. En effet, cette dernière coûterait environ 200 euros par voiture pour les constructeurs, en raison des investissements en recherche et développement notamment afin de concevoir des moteurs plus propres. Selon l’ONG, les marques ont engendré des profits records de 64 milliards d’euros, tandis que les dividendes ont atteint les 27 milliards cette année.

Une situation contradictoire avec les déclarations des constructeurs, qui affirmaient que cette nouvelle norme leur coûterait trop cher. C’est sans doute pour cela que la plupart des marques font le choix de passer massivement au 100 % électrique, afin de ne pas avoir à faire de coûteux investissements pour rendre plus « propres » des moteurs bientôt condamnés. De plus, le zéro-émission (à l’échappement), pourrait s’accompagner d’une baisse du prix des voitures.

Et cela grâce à la chute du coût du lithium, et à l’arrivée de modèles moins chers, comme les Volkswagen ID.2 et autres Citroën ë-C3 ainsi que la future citadine abordable prévue par Opel. Sans parler des voitures chinoises à prix cassé, même si elles coûtent tout de même plus cher que dans leur pays natal.