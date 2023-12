Moins chère qu’une Tesla Model 3 et plus d’autonomie qu’une Model S : cette voiture électrique impressionne

Chaque jour qui passe nous permet d'en savoir plus sur la voiture électrique Zeekr 007. Et chaque jour qui passe ne fait que confirmer à quel point cette berline électrique chinoise peut vraiment faire peur à Tesla ; la preuve, aujourd'hui, avec la fuite de la capacité des batteries de la voiture et son autonomie, qui nous confirme son appétit d'oiseau en termes de consommation.

Les autorités chinoises sont vraiment nos meilleures amies lorsqu’il s’agit de connaître des informations sur les voitures électriques locales en avance. Après nous avoir fait découvrir la première voiture de Xiaomi avant son officialisation, elles nous gâtent aujourd’hui avec des informations inédites sur la dernière berline de Zeekr, la 007.

La Zeekr 007, on aime bien vous en parler. Après sa présentation au salon de Guangzhou le mois dernier, on avait pu découvrir son intérieur hyper technologique ou encore ses alléchantes premières caractéristiques techniques. La fuite du jour, relayée par CarNewsChina, concerne un point crucial de toute voiture électrique : la capacité des batteries qui alimenteront la berline ainsi que son autonomie.

100 kWh !

Et le seuil fatidique des 100 kWh semble bien atteint. Si la Zeekr 007 « de base » devra se contenter d’une batterie LFP (lithium — fer — phosphate) de 75,6 kWh, un autre pack NMC (nickel — manganèse — cobalt) de 100 kWh sera également de la partie. C’est avec cette seconde option que la 007 obtiendra, en toute logique, sa meilleure autonomie : comptez 870 km selon la norme CLTC locale, contre 688 km « seulement » pour la petite batterie. Sur le cycle WLTP européen, il faudrait tabler sur environ 780 et 610 km d’autonomie.

Une norme assez optimiste, certes, mais qui nous permet de comparer avec la concurrence. Bonne surprise : la Zeekr s’offre un excellent score, puisque la Tesla Model S, dotée elle aussi d’une batterie de 100 kWh, doit se contenter d’envrion 800 kilomètres selon cette même norme. La 007 se permet même de battre sa petite sœur, la Zeekr 001, qui n’offre « que » 741 km avec ce même pack !

Rappelons que la Zeekr 007 consomme moins que la Tesla Model 3, mais un poil plus que la nouvelle Luxeed S7 de Huawei.

Pas qu’une grosse autonomie

Ce qui est encore plus impressionnant, c’est que la Zeekr 007 ne se contente pas d’afficher cette grosse autonomie (et donc une faible consommation). Sa plateforme PMA2+, dérivée de la SPA du groupe Geely sur laquelle reposent les smart #1, Volvo EX30 ou autre Polestar 3, lui permet d’accéder à la recharge en 800 volts. À la clef, 610 km d’autonomie regagnés en 15 minutes ; ici aussi, les Tesla sont larguées, même si l’arrivée du 800 volts sur le Cybertruck pourrait changer la donne.

Continuons ? Continuons. La 007 promet une débauche de technologies (conduite autonome via LiDAR, intelligence artificielle, son Dolby Atmos, etc) et de performances (475 kW / 645 ch pour la version la plus puissante via une transmission intégrale) pour des tarifs étonnamment bas. Avec un premier prix fixé à 224 900 yuans (environ 29 100 euros), elle se paye même le luxe d’être moins chère que la moins chère des Tesla, puisque la Model 3 Propulsion s’affiche en Chine à partir de 261 400 yuans (environ 33 300 euros).

De fait, l’engouement paraît inévitable. Les précommandes nous ont donné raison, puisque 5 000 exemplaires ont été réservés en seulement 30 minutes ! Quant à son arrivée en Europe, elle est du domaine du possible : Zeekr vient de livrer ses premières 001 aux Pays-Bas, tandis que le crossover X est également prévu chez nous. Précisons cependant qu’elle devrait être beaucoup plus chère qu’en Chine… et qu’on a hâte d’en prendre le volant.