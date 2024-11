Volkswagen affiche de très mauvais résultats avec des ventes en chute libre

Si la situation de Volkswagen était déjà tendue, les résultats du 3ᵉ trimestre confirment que le constructeur est en grande difficulté. Ses ventes sont en effet au plus bas, de même que ses bénéfices qui ont fortement dégringolé au cours des derniers mois.

Crédit : Volkswagen

La fin de l’année approche, et c’est l’heure du bilan du 3ᵉ trimestre pour les constructeurs automobiles. Globalement, la tendance n’est pas vraiment à la fête, même pour des marques comme Renault qui s’en sortent bien mais dont les ventes sont tout de même en baisse.

Une situation alarmante pour Volkswagen

Toutes les marques ne sont pas logées à la même enseigne, et pour certaines, la situation est même particulièrement inquiétante. C’est justement le cas pour Volkswagen, qui a beaucoup de mal à vendre ses voitures électriques, notamment en Europe et en Chine. Cela se traduit par de fortes pertes, qui ont conduit la marque à prendre des décisions difficiles, comme envisager la fermeture de trois usines ainsi que de nombreux licenciements. Et ce alors que la firme a déjà annulé l’accord sur la garantie de l’emploi en vigueur depuis 30 ans.

Et la publication des résultats pour le 3ᵉ trimestre 2024 n’augure rien de bon pour la firme, dont nous avons récemment essayé l’ID.7 Tourer. En effet, les chiffres ne sont pas bons du tout, comme le montre le communiqué visible sur le site du groupe allemand. Au cours de la période, qui s’étend de fin juillet à fin septembre, Volkswagen n’a vendu que 2,12 millions de voitures dans le monde, contre 2,31 millions l’an dernier. Ce qui correspond à une chute de 8,3 % par rapport à 2023.

Volkswagen ID. Buzz GTX // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Si l’on regarde les chiffres sur les neuf premiers mois de l’année, les résultats ne sont pas mieux, puisque le groupe a enregistré 6,46 millions de ventes, soit une dégringolade de 4,4 % par rapport à la même période l’an dernier. Et forcément, cela a eu un impact sur les résultats financiers de l’entreprise, qui sont aussi au plus bas. Volkswagen a enregistré un chiffre d’affaires de 78,48 millions d’euros, soit une baisse de 0,5 % par rapport à l’année dernière.

Le résultat opérationnel, qui ne comprend pas les charges d’exploitation, est quant à lui en chute libre de 41,7 % au cours du 3ᵉ trimestre. Dans son communiqué, le constructeur allemand explique que les coûts fixes ont fortement grimpé sur les neuf premiers mois de l’année. Cela se traduit par un bénéfice avant impôts en forte baisse, de l’ordre de -59,4 %. Et c’est encore plus alarmant après les diverses taxes, puisque la dégringolade est affichée à -63,7 %.

Un peu de lumière au bout du tunnel ?

Autant dire que la situation est très tendue pour le constructeur allemand, qui a mis en place un vaste plan d’économies, visant à réduire ses dépenses d’environ 10 milliards d’euros. Mais ce dernier est plus difficile que prévu à mettre en application, ce qui a conduit Volkswagen à prendre des mesures drastiques afin de préserver sa compétitivité. Cela devrait notamment passer par une réduction de 10 % des rémunérations de ses employés, ainsi que la fin de nombreux avantages. Mais il se pourrait que les choses finissent par aller mieux.

Dans un autre communiqué, le groupe laisse entrevoir des perspectives un peu plus encourageantes. Si le flux de trésorerie net est en baisse, que ce soit au global ou seulement sur la partie auto, les commandes sont en hausse de 9 % en Europe de l’Ouest depuis le début de l’année. La livraison aux clients devrait atteindre les 9 millions de véhicules en 2024, contre 9,24 l’an dernier. Une petite baisse, mais qui reste relativement contenue, grâce notamment à un accueil positif des nouveaux modèles.

Volkswagen ID.4

Les derniers chiffres de Jato montrent que les Skoda Enyaq et autres Volkswagen ID.4, ID.7 et ID.3 se situent dans le top 10 des voitures électriques les plus vendues en Europe au mois de septembre. La firme de Wolfsburg table également sur une marge d’environ 5,6 %, tandis qu’il faut se rappeler que le marché automobile global est aussi en baisse. Mais là où le constructeur a du mal à s’imposer, c’est en Chine, où il a perdu de nombreuses parts de marché. Et ce à cause de la concurrence grandissante des marques locales, comme BYD, SAIC ou Geely, plus compétitives en termes de prix et de coûts de production.