« Pas possible de maintenir l’emploi » : Volkswagen prend une décision historique, du jamais vu en 30 ans

En proie à de très grandes difficultés, Volkswagen a pris la décision de mettre fin à son accord sur la garantie de l’emploi. La firme pourrait alors démarrer une importante vague de licenciements dès l’année prochaine dans ses usines.

L’usine de Zwickau // source : Volkswagen

Rien ne va plus pour Volkswagen. Si la firme allemande était en 2023 le 3ème plus gros vendeur de voitures électriques dans le monde derrière Tesla et BYD, le constructeur est désormais en très grande difficulté. En cause notamment, des ventes largement insuffisantes, mais pas seulement.

Une décision très difficile

Mais ce n’est pas tout, car le constructeur basé à Wolfsburg doit aussi composer avec de gros soucis liés à sa filiale Cariad, censée concevoir toute la partie logicielle de ses voitures. Or, rien ne se passe comme prévu et cela a entraîné de nombreux retards, comme le projet Trinity qui ne devrait finalement pas se concrétiser avant 2032, au moins. Et tout cela met évidemment Volkswagen en difficulté, tandis que la demande continue de s’effondrer, alors que la concurrence chinoise est de plus en plus rude.

Il y a quelques semaines, la firme allemande s’alarmait, affirmant que la baisse de ses immatriculations était de l’ordre de 500 000 voitures, ce qui correspond à deux usines. Et cette dernière d’évoquer une possible fermeture de deux d’entre elles situées outre-Rhin. Si nous aurions pu croire à des paroles un brin alarmistes, le fait est que c’est loin d’être le cas. Car Volkswagen vient de prendre une décision qui plus qu’inquiétante et qui confirme la situation dans laquelle la marque se trouve.

Une Volkswagen ID.5 dans l’usine de Zwickau // Source : Volkswagen

Le site Automotive News Europe nous informe en effet que l’entreprise, dont le plan d’économies commence à prendre l’eau a décidé de résilier l’accord sur la garantie de l’emploi. Et cela n’a rien d’anodin, bien au contraire. Car ce dernier était historique, puisqu’il était en vigueur depuis 30 ans. Autant dire que cette mesure a été prise en dernier recours par la marque. Effective à partir du 31 décembre prochain, cette résiliation ouvre la voie à de possibles licenciements dès le 30 juin 2025.

Même si le constructeur n’a pas donné plus de détails pour le moment, on sait que cette décision signifie la suppression de nombreux emplois, afin de lui permettre de réaliser des économies. Et ce alors qu’un plan draconien avait été dévoilé l’an dernier afin de faire face aux difficultés grandissantes. Dans une note transmise ce mardi, la firme explique qu’« avec les coûts actuels, il ne sera pas possible à Volkswagen de maintenir l’emploi dans sa structure actuelle ». Voilà qui est on ne peut plus clair.

Une situation particulièrement tendue

Pour le moment, Volkswagen n’a pas donné plus de détails sur les potentiels licenciements et autres fermetures d’usines. De son côté, Daniela Cavallo, la principale représentante des salariés du constructeur et membre du conseil de surveillance est bien décidée à faire valoir les intérêts des employés de la marque. Cette dernière affirme que « nous allons résister farouchement à cette attaque historique contre nos emplois. Chez nous, il n’y aura pas de licenciements ». Des alternatives pourraient en effet être mises en place.

Par exemple, IG Metall, l’un des sous-traitants de Volkswagen affirme qu’il pourrait envisager de passer à la semaine de quatre jours, ce qui pourrait permettre d’éviter la fermeture d’une usine. En parallèle, Volkswagen a proposé d’avancer les négociations salariales, qui devaient initialement avoir lieu au cours du mois d’octobre. Pour rappel, le groupe allemand emploie environ 300 000 personnes dans son pays natal, dont 120 000 uniquement pour la marque Volkswagen en elle-même. Autant dire que cette situation risque de causer un véritable raz de marée.

En parallèle, et faute de ventes suffisantes, Audi envisage de son côté de mettre fin à la production de son Q8 e-tron, que nous avions essayé l’an dernier. Une décision qui pourrait avoir de lourdes conséquences, puisque la marque aux anneaux pourrait tout simplement fermer son usine de Bruxelles, où le SUV électrique est assemblé depuis 2019. De plus, le groupe allemand doit aussi faire face à une forte baisse des immatriculations en Chine, qui reste son marché le plus important. Mais globalement, la situation de l’industrie automobile européenne est très critique, comme nous l’avions expliqué précédemment.