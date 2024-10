Les ventes des voitures électriques sont au plus bas chez Renault : pourquoi ça ne devrait être que temporaire

Renault vient de présenter ses résultats pour le 3ème trimestre 2024. Les chiffres sont bons, mais les voitures électriques semblent à la peine avec une forte baisse de la proportion des ventes. Une situation qui devrait cependant s’améliorer dans les prochains mois, voici pourquoi.

Sur le marché, tous les constructeurs automobiles ne sont pas logés à la même enseigne. Si certains accusent de fortes baisses, à l’image de Stellantis qui affiche des ventes en baisse de 25 % en Europe, tout semble sourire à d’autres. C’est par exemple le cas de Tesla, qui vient de publier ses excellents résultats, mais pas seulement.

Tout roule pour Renault, ou presque

En effet, tout semble aller pour le mieux pour Renault, qui vient justement de présenter ses résultats pour le troisième trimestre 2024 via un communiqué. Et les chiffres sont particulièrement satisfaisants, puisque le groupe affiche un chiffre d’affaires de 10,7 milliards d’euros, en hausse de 1,8 % par rapport à la même période l’an dernier. Cela inclut toutes les marques, de Renault à Dacia en passant par Alpine et Mobilize.

Renault 4 E-Tech

En ce qui concerne l’activité purement automobile, l’entreprise a engrangé 9,3 milliards d’euros, malgré une petite baisse de 0,5 % par rapport à 2023. Rien de bien inquiétant, d’autant plus que les prévisions de la marge opérationnelle restent très bonnes pour l’ensemble de l’année 2024. Mais ce n’est pas tout, car la marque au losange est aussi leader du marché français.

Cependant, le groupe affiche des ventes globales en légère baisse de 5,6 % à l’échelle mondiale, un chiffre qui reste toutefois inférieur à la moyenne du marché à -6,1 %. Plus étonnant, la part des voitures électriques fond à 7,6 % des immatriculations du groupe (11,6 % pour les Renault uniquement). Un chiffre très faible, et bien au-delà des 13,1 % de part de marché des voitures électriques en Europe depuis le début de 2024

Un mauvais cap à passer ?

Le groupe apporte des explications assez rationnelles. 2024 a été marqué par la fin de la carrière des Zoé et Twingo E-Tech, ainsi que du changement de génération de la Dacia Spring. Il faut également le temps que le nouveau Scénic E-Tech, tout juste lancé, monte en cadence, tandis que la R5 E-Tech est légèrement en retard par rapport au planning initial.

Des explications compréhensibles, d’autant plus que 2025 devrait être bien plus prolifique. La R5 électrique aura droit à des versions plus abordables, y compris la fameuse version à 25 000 euros hors bonus, tandis que la Renault 4 E-Tech, tout juste présentée au Mondial de l’Auto, sera lancée.

Renault Twingo Legend

L’Alpine A290, version sportive de la R5 électrique, pourra enfin donner un petit coup de pouce, de même que sa grande sœur, l’A390, et le Mobilize Duo, concurrent de la Citroën Ami. Enfin, en 2026, la Twingo électrique débutant à 20 000 euros hors incitations, devrait renforcer l’offre.