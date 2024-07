Mauvaises nouvelles : pourquoi le prix de la R5 électrique sera peut-être plus élevé que prévu

La Renault 5 E-Tech est sans nul doute l'une des voitures électriques les plus attendues de 2024. Le succès de cette R5 électrique semble au rendez-vous : nos confrères de l'Argus ont pu mettre la main sur les délais de livraison... et il va falloir être patient, d'autant plus que la production prend du retard. De quoi peut-être passer à côté du bonus écologique de 2024.

Si certaines voitures électriques manquent d’image auprès du grand public, la Renault 5 E-Tech ne fait clairement pas partie de cette catégorie, avec un intérêt du grand public assez rare pour ce genre de voitures.

Un succès d’estime qui semble se convertir dans les commandes. Nos confrères de L’Argus ont ainsi pu jeter un œil sur les carnets de commande de la R5 électrique, avec des chiffres impressionnants et des délais de livraison qui ne cessent de s’allonger… au risque de faire grimper son prix.

300 % des objectifs de vente

Après sa présentation du Salon de Genève en mars 2024, les commandes pour les premières versions de la R5 électrique (les plus chères avec la grande batterie de 52 kWh) ont ouvert en mai… et les clients ont manifestement répondu présent.

L’article de L’Argus relaie ainsi les chiffres du carnet de commande, l’occasion de découvrir que les objectifs de vente ont été explosés, avec des commandes représentant 300 % des objectifs initiaux !

Ce qui laisse Renault espérer vendre 45 000 Renault 5 électriques en année pleine, rien qu’en France. Un sacré succès, qui a un impact très concret sur les délais de livraison.

De longs mois d’attente (et du retard)

L’usine de Douai va donc devoir mettre les bouchées doubles pour produire toutes ces Renault 5 E-Tech, et les délais de livraison s’en ressentent. Renault avait lancé un « R-Pass » qui, contre 150 euros, donnait accès à de divers avantages, dont une livraison en priorité.

Les détenteurs de ce pass seront effectivement les premiers livrés, et la date de décembre 2024 semble toujours être d’actualité… mais pas pour tout le monde. Voici les délais, donnés à titre indicatif :

Les détenteurs du « R-Pass » ayant passé commande avant le 30 mai 2024 seront livrés à partir de décembre 2024 ;

Les détenteurs du « R-Pass » ayant passé commande entre le 31 mai et le 17 juin 2024 devraient récupérer leur R5 courant janvier 2025 ;

Les autres commandes seront logiquement honorées après.

Pour ce dernier point, un utilisateur du forum Worldscoop abonde : « Commandée [le 29 juin], livraison… février », peut-on lire. Une entrée en production qui prend du retard, puisque Renault annonçait initialement une arrivée en concessions à la rentrée 2024, et qui pourrait avoir des conséquences très concrètes sur le prix d’achat.

Mauvaise nouvelle pour le bonus ?

Ces délais qui se rallongent peuvent devenir un petit piège pour les futurs propriétaires de cette R5 électrique au niveau du bonus écologique. Celui-ci est de 4 000 euros pour 2024 et risque de diminuer en 2025 ; dans ce cas, l’État met toujours en place une période de transition, visant à faire profiter les voitures vendues mais pas encore livrées au 31 décembre du bonus de l’année précédente, mais sa durée est pour le moment inconnue.

Le bonus 2023 était ainsi applicable pour toutes les voitures dont la facturation ou le versement du premier loyer avait eu lieu au plus tard le 15 mai 2024. Conclusion : si vous voulez profiter d’une Renault 5 électrique aux conditions actuelles, il ne faudra pas trop tarder ; quant aux versions plus accessibles, dont celle à 25 000 euros, il est à peu près acté qu’elles bénéficieront du bonus 2025.

Rappelons que la Renault 5 E-Tech débute aujourd’hui à 33 490 € hors bonus, avec une batterie de 52 kWh, offrant une autonomie allant jusqu’à 410 km selon le cycle WLTP.