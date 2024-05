Voici enfin les prix de la Renault 5 E-Tech électrique, avec une bonne nouvelle à la clef

Après une présentation en fanfare au Salon de Genève en mars 2024, la Renault 5 E-Tech électrique est enfin disponible à la commande. L'occasion de découvrir ses premiers tarifs... et de s'apercevoir que l'objectif des 25 000 euros (hors bonus) dans sa version de base est bien atteint. Voici tous les prix et les équipements de la R5 électrique.

Rares sont les voitures électriques à avoir autant fait parler d’elles que la Renault 5 E-Tech. Après un concept, puis une présentation en grande pompe en avril 2024 au Salon de Genève, voici l’heure de l’ouverture des commandes – synonyme de l’officialisation des tarifs.

Deux batteries sont disponibles, et le prix de base à 25 000 euros hors bonus, tant attendu, est atteint. On vous a compilé les premiers tarifs de la petite voiture électrique de Renault.

Deux batteries, une seule commandable

La R5 électrique « premier prix », à 25 000 euros, bénéficiera donc d’une batterie de 40 kWh, permettant de lui offrir une autonomie d’environ 300 km (à préciser lorsque l’homologation WLTP sera passée). Pour rappel, arriver à ce prix plancher a demandé des compromis, comme l’absence de charge rapide – la liste complète des équipements n’est pas encore communiquée.

Un prix qui sera minoré grâce à la fabrication française de la Renault 5, lui donnant droit au bonus écologique… mais impossible de savoir quel sera son montant : cette R5 « premier prix » ne sera commercialisée qu’en 2025, et le bonus pourrait être minoré d’ici là.

La « grande » batterie de 52 kWh, offrant à la R5 une autonomie de 410 km selon le cycle WLTP, sera en revanche commandable dès le 31 mai 2024. Deux versions seront proposées : techno et iconic 5, une série spéciale de lancement. La techno est disponible à partir de 33 490 euros, soit 29 490 euros bonus déduit.

La liste d’équipements

Cette version est équipée d’un moteur électrique de 150 ch, ainsi qu’un chargeur de 11 kW compatible avec la charge bidirectionnelle (pouvant renvoyer de l’électricité au réseau, de quoi faire baisser votre facture d’électricité), tandis que la charge rapide est confiée à un chargeur 100 kW, de quoi passer de 15 à 80 % en 30 minutes.

Niveau équipements, on compte aussi une pompe à chaleur, la clim auto, la caméra de recul, le régulateur adaptatif ou encore l’écran central 10,1 pouces avec Google Automotive.

Une version assez richement équipée, donc, et qui prouve un rapport prix/équipement assez bien placé : la Peugeot E-208, dotée d’une batterie un peu plus petite, offrant 50 km WLTP en moins, débute à sensiblement le même prix… mais avec un équipement bien moindre. Reste la Citroën ë-C3, qui reste tout de même moins chère, avec un tarif compris entre 19 700 et 23 800 euros bonus déduit.

Équipements des versions techno et iconic 5 // Source : Renault Options des versions techno et iconic 5 // Source : Renault Les couleurs de la Renault 5 E-Tech // Source : Renault

S’il faudra se « contenter » de ces deux versions en 2024, le reste de la gamme de la Renault 5 électrique sera disponible à la commande l’année prochaine. Nous retrouverons les finitions five (celle à 25 000 euros) et evolution en dessous, et la série spéciale Roland Garros au sommet de la gamme.

Les tarifs de ces versions ultérieures devraient être dévoilés dans les prochains mois. Les premières livraisons des versions ouvertes à la commande, quant à elles, auront lieu à l’automne 2024.

