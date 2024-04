Voici la magnifique Renault 5 E-Tech électrique Roland-Garros avec des nouveautés attrayantes

La commercialisation de la Renault 5 E-Tech, aussi appelée R5 électrique, est attendue de pied ferme. Avec un prix de départ à moins de 25 000 euros, elle devrait faire un carton. Le constructeur français vient de lever le voile sur une édition spéciale Roland-Garros.

Renault vient de dévoiler, par le biais d’un communiqué de presse, la première édition spéciale de sa R5 électrique. Voici la Renault 5 E-Tech electric Roland-Garros.

Elle reprend bien évidemment la base de la R5 électrique dont la commercialisation approche à grands pas. La version Roland-Garros se distinguera par des éléments de design, aussi bien à l’extérieur, qu’à l’intérieur de la voiture.

Un coloris exclusif pour cette version

Quatre coloris seront disponibles : le blanc nacré, le bleu nocturne, le noir étoilé, ainsi que le gris schiste mat en exclusivité. Justement, Renault avait montré un concept de Renault 5 E-Tech en version Roland-Garros avec une belle robe grise il y a quelques mois. Cette fois-ci, pour la version de série, il faudra se contenter de la teinte blanche, les autres n’ayant pas encore été montrés par le constructeur français.

Les jantes sont spéciales, au design « Ecrou » de 18 pouces, avec « dessin spécifique et sont ornées d’un cabochon central gris schiste mat ». On trouve un logo Roland-Garros sur la portière avant ainsi qu’un « film de toit grainé noir satin d’aspect textile » qui donne un tout autre design au toit de la voiture.

Un intérieur très lumineux

On passe ensuite dans l’habitacle. Ici, on tombe nez à nez avec une sellerie spécifique « gris clair, au tissage graphique, dense et fin, s’inspire des vêtements techniques de l’univers du sport ». Une ambiance lumineuse et beaucoup plus sobres que les autres versions que nous avons pu voir jusqu’à présent de la R5 électrique. Le logo Roland-Garros est embossé au niveau des appui-têtes avant. Un joli logo « Roland-Garros Paris » est illuminé, sur la planche de bord.

Renault a poussé le concept un peu plus loin, avec le fameux e-pop shifter (le levier de passage des vitesses), avec un design inspiré du grip des raquettes de tennis. Le pad de charge sans fil des smartphones intègre, dans son processus de fabrication, de la terre battue. De quoi lui donner une apparence bien orangée.

Rendez-vous en 2025

La Renault 5 E-Tech electric Roland-Garros sera disponible en 2025. Il faudra attendre avant d’en savoir plus à son sujet. Et notamment savoir si elle reprend la petite batterie de 30 kWh ou la plus grande de 52 kWh. Tout comme le moteur, est-ce qu’elle aura le droit au plus puissant ?

Notre petit doigt nous dit que cette édition spéciale sera disponible avec le plus gros moteur de 110 kW (150 ch) avec la batterie de 52 kWh. Une version qui devrait donc être vendue largement au-delà des 25 000 euros du prix de la version la moins chère.

La R5 électrique lancera sa commercialisation dans les prochains mois, avec l’ouverture des ventes prévue pour le mois de mai 2024.